  • Новость часаЭксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Россия повернулась к культуре Глобального Юга

    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

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    28 июля 2026, 13:41 • Новости дня

    Пентагон сообщил о пересмотре размещения американских войск в Европе

    США начали пересмотр размещения войск в Европе для передачи ответственности НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство запустило полугодовую ревизию дислокации войск в Европе для скорейшей передачи ответственности за безопасность региона европейским членам альянса.

    Министерство обороны США запустило процесс пересмотра размещения американских сил на европейском континенте, передает РИА «Новости».

    Главный стратег военного ведомства Элбридж Колби пояснил, что инициатива направлена на ускорение перехода ответственности за безопасность региона к европейским участникам Североатлантического альянса.

    «Сегодня министерство войны начало пересмотр размещения сил в Европе, о котором министр Хегсет объявил на последней встрече министров обороны НАТО в Брюсселе», – написал Элбридж Колби в социальной сети X. Полноценная ревизия призвана обеспечить быстрое и необратимое движение альянса к передаче Европе ключевой роли в собственной обычной обороне.

    Стратег уточнил, что дислокация сил должна строго соответствовать американской стратегии национальной безопасности 2025 года и стратегии обороны 2026 года. По завершении проверки Пентагон сформирует варианты дальнейших действий с учетом актуальных военных и геополитических факторов. Месяцем ранее глава ведомства Пит Хегсет анонсировал шестимесячный аудит военных баз, отметив, что некоторые союзники могут не пройти эту проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США отклонила инициативу Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

    Представители Североатлантического альянса подготовили план постепенного перераспределения сил Вашингтона в регионе.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал начало оперативного уменьшения военного присутствия Соединенных Штатов на континенте.

    27 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов

    Дипломат Евстигнеева рассказала о тактике размещения ВСУ возле жилых домов

    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти сознательно прячут оборонные предприятия и склады с техникой среди гражданской инфраструктуры, чтобы затем спекулировать на последствиях ударов.

    Подобная практика используется для милитаризации мирных объектов в интересах армии, передает ТАСС.

    Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности.

    «Еще раз подчеркнем, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по конкретным объектам, задействованным в обеспечении ВСУ», – сказала дипломат.

    Она пояснила, что формальное отнесение предприятия к гражданской сфере не меняет сути его реального применения.

    Представитель ведомства добавила, что украинская сторона специально привлекает гражданский транспорт и производства для нужд войск.

    В дальнейшем это позволяет перекладывать ответственность за последствия и нарушения международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти регулярно прикрывают военные объекты гражданской инфраструктурой.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал сосредоточенные в городе склады легитимными целями для российских ударов.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на стремление Москвы бить исключительно по военным целям ради снижения числа гражданских жертв.

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    27 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Эксперт оценил решение Турции патрулировать Балтийское море

    Военный эксперт Леонков: Появление турецких F-16 на Балтии повысит влияние Эрдогана

    Эксперт оценил решение Турции патрулировать Балтийское море
    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Турция обладает второй по величине армией в НАТО. При этом члены альянса периодически игнорируют Анкару, что очень не нравится Реджепу Эрдогану. Он при любой возможности стремится повысить влияние страны внутри блока, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он объяснил решение Турции направить пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой.

    «Страны НАТО на ротационной основе отправляют самолеты для патрулирования воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, которые не имеют собственных истребителей для выполнения таких задач. Так, в миссии принимали участие Германия, Франция, Испания и другие члены блока», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он отметил, что с августа на дежурство заступит Турция. Причем турецкие истребители F-16 впервые разместят на эстонской авиабазе Эмари, указал собеседник. На этом фоне аналитик упомянул заявления властей республики в ходе саммита НАТО в Анкаре, который прошел 7–8 июля. Те, в частности подчеркивали, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к рамкам ЕС, поскольку она требует более широкого подхода, в котором Турция играет ключевую роль.

    Решение Турции направить пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой Леонков назвал «попыткой турецкой экспансии». «Армия республики – вторая по величине в блоке. Но при этом Турцию периодически игнорируют члены альянса, что очень не нравится Реджепу Эрдогану. Он при любой возможности стремится повысить влияние страны внутри НАТО и показать свою значимость в этой организации», – детализировал эксперт.

    Впрочем, по его оценкам, направление Турцией пяти F-16 для участия в миссии НАТО едва ли создаст дополнительные угрозы России. «Может быть, турецкие летчики продемонстрируют какие-то особенные приемы по ведению патрулирования воздушного пространства. Мы можем наблюдать за ними с помощью локаторов. Кроме того, нашей радиотехнической разведке будет полезно послушать их переговоры в эфире во время выполнения задач», – полагает Леонков.

    Ранее стало известно, что турецкие ВВС внесут свой вклад в миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем. Анкара направит на авиабазу Эмари в Эстонии пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих из 181-й эскадрильи реактивной авиации «Пантера», сообщает Hurriyet Daily News.

    Контингент, базирующийся на восьмой главной авиабазе в юго-восточной провинции Диярбакыр, будет действовать с августа по ноябрь. В турецком командовании заявили, что миссия проводится для «содействия союзникам в противовоздушной обороне». Развернутые турецкие экипажи будут находиться в состоянии постоянной готовности к обнаружению неопознанных летательных аппаратов или возможным нарушениям воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.

    Турецкие ВВС уже привлекались к таким миссиям в других странах НАТО. В частности, Турция осуществляла патрулирование воздушного пространства Польши с 6 июля по 15 сентября 2021 года, а также Румынии – с 30 ноября 2023 года по 2 апреля 2024 года.

    Напомним, в начале июля президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что одним из главных результатов прошедшего в Анкаре саммита НАТО стала смена формата применения авиации альянса над Балтикой – с патрульного на боевой. Газета ВЗГЛЯД писала, что таким образом Брюссель повышает риск глобальной войны из-за ошибки одного пилота.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для атак беспилотников ВСУ по российской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва знает маршруты украинских дронов через Прибалтику. В июне в рамках патрулирования истребители ВВС Франции сбили БПЛА в небе над Латвией.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА

    Эксперт Васильев: Приоткрыта завеса над применением лазерного оружия в России

    Tекст: Катерина Туманова

    «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу», – заявил военный эксперт Алексей Васильев, комментируя слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова о боевом применение лазерного оружия в России против вражеских беспилотников.

    Российский лазерный комплекс существует не в единичном экземпляре и по некоторым параметрам превсходит израильские или британскими разработки, отметил блогер и военный эксперт Алексей Васильев.

    «За такими короткими сообщениями на самом деле стоят научные школы и десятилетие упорного труда коллективов», – написал эксперт в Telegram-канале «Русский инженер», комментируя заявления Алиханова. – «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу».

    «Разумеется у лазеров как оружия есть и минусы. Влияние погодных условий – они снижают эффективную дальность. Высокая стоимость комплекса – хотя это компенсируется копеечной стоимостью "выстрела". И с учетом соотношение цены сбитых к стоимости комплекса, они быстро окупаются. Особенно учитывая что они в состоянии эффективно бороться именно с дроноспамом массовых БПЛА», – считает Васильев.

    Эксперт уточнил, что лазер не панацея, но лазерные системы – эффективный элемент эшелонированной системы ПВО, которая должна включать средства от «малого неба».

    Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в России разработаны и применяются лазерные комплексы для борьбы с БПЛА. «Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того», – сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда».

    Он уточнил, что это не позволяет полностью отказаться от зенитных ракет, но развитие подобных комплексов сегодня крайне важно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в июне испытал микроволновое и лазерное оружие. В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года. В России испытали лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения.

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    27 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до более чем 2 млн 400 тыс. единиц.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», – говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов.

    Общая численность российской армии выросла на 27 тыс. человек. Из этого числа 25 тыс. составляют военнослужащие. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.

    В июне глава государства увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек. Численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тыс. бойцов.

    Ранее президент объяснил расширение армии созданием новых военных округов.

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    27 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытка жительниц украинского города Днепропетровск отбить потенциального солдата ВСУ от «людоловов» ТЦК закончилась стрельбой. После инцидента военные оставили раненых женщин без помощи.

    Сотрудники ТЦК в Днепропетровске выстрелили в женщину, ранив ее. Как сообщают местные паблики, еще одной женщине брызнули в лицо из перцового баллончика, а третьей переехали автомобилем ногу.

    Причиной стала попытка местных жительниц помешать военкомам мобилизовать мужчину.

    В одном из видео с места происшествия можно увидеть белый фургон, который отъезжает от места происшествия, при этом раздаются звуки, похожие на стрельбу и крики женщин.

    После того, как фургон отъезжает, на земле остаются несколько женщины, одна из них без движений. Еще одна женщина сидит посреди дороги и не может встать, к ним сбегаются с разных сторон прохожие.

    Никакой помощи представители ТЦК пострадавшим не оказали.

    Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине. Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви. Житель Харькова с тесаком отбился от военкомов.

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    28 июля 2026, 04:47 • Новости дня
    Мирошник разоблачил ложь Киева при обмене с Россией телами солдат

    Мирошник уличил Киев во лжи при обмене телами солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не способна передать России то количество тел погибших военных, о котором публично заявляет, что свидетельствует о лжи Киева про потери ВС России, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Потери Украины на поле боя колоссальные. И заявления украинских политиков, мол, «смотрите, у русских погибает бешеное количество» – ну давайте посмотрим просто на передачу тел. Для людей думающих станет очень понятно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинская сторона не в состоянии осуществить передачу тел в декларируемых объемах. В результате Киев ограничивается лишь громкими заявлениями о якобы больших потерях российских войск, оправдывая отсутствие доказательств военной тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады заявил о потере Зеленским контроля над армией. «Северяне» узнали, как солдаты ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Потери ВСУ в зоне СВО за 18 июля составили более 1,5 тыс. военнослужащих.


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    28 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России дронами начали выводить мирное население из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные организовали эвакуацию мирных жителей из Константиновки, используя беспилотники для координации маршрутов и сброса гуманитарной помощи, сообщил начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье.

    «В данный момент у нас уже пошел этап вывода гражданского мирного населения с Константиновки. Занимаемся этим довольно так плотно. Ведем сюда под «птичку». Помогаем им, обеспечиваем также и провизией по ходу их действий, пока они выходят», – рассказал он ТАСС.

    По словам Устья, эвакуируемые горожане выражают искреннюю благодарность бойцам Вооруженных сил России за оказанную поддержку и спасение.

    При этом ранее стало известно, что украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 3 июля об освобождении Константиновки от ВСУ. В Москве представили доклад о преступлениях ВСУ в Константиновке

    Местные жители рассказали, что во время пребывания Константиновки под контролем ВСУ, родители переодевали детей в стариков, чтобы избежать принудительного вывоза несовершеннолетних в западную часть Украины.

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    27 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года
    В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года
    @ Scott Carson/ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская армия получит полноценные лазерные комплексы противовоздушной обороны для уничтожения беспилотников и ракет уже до конца десятилетия, заявила глава профильного подразделения корпорации Lockheed Martin Стефани Хилл.

    «Они уже здесь, они эффективны, и они работают», – сказала Хилл, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя, новейшие установки используют передовую технологию спектрального сведения лучей. Данная разработка уже успешно доказала свою эффективность в борьбе с малыми беспилотниками и ракетами-мишенями морского и наземного базирования.

    Корпорация также активно проектирует альтернативные средства перехвата. Инженеры создают более доступную версию ракеты PAC-3, мультикоптер MORFIUS с мощным микроволновым излучением против роев дронов и интеллектуальный комплекс Sanctum.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США направило 86 млн долларов на разработку лазерного оружия. Высшие чины Пентагона впервые оценили работу перспективных систем направленной энергии. Американское оборонное ведомство оборудует пять военных баз новейшими боевыми лазерами.

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    27 июля 2026, 23:40 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки

    Дроны ВСУ атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотники ВСУ атаковали группу мирных жителей, которых российские военные выводили из зоны боевых действий в Константиновке ДНР, сообщили в пресс-центре группировки войск «Южная».

    Инцидент произошел во время вывода группы из пяти взрослых и двух подростков из Константиновки.

    «В то время, как российские военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск во взаимодействии с бойцами 1442-го мотострелкового полка проводили гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Константиновки в ДНР, украинские войска нанесли удар по собственным гражданам», –  приводит сообщение РИА «Новости».

    Удар FPV-дронами был нанесен в момент, когда люди покидали опасную зону. Целью атаки стали беззащитные граждане, а не позиции российских войск.

    В результате нападения дронов ВСУ двое человек получили ранения. Российские бойцы оказали им первую помощь и успешно продолжили эвакуацию.

    В пресс-центре подчеркнули, что целенаправленная атака на безоружных людей с детьми свидетельствует о том, что для украинских военных жизнь соотечественников не имеет значения.

    По мнению российских военных, этот удар не был вызван военной необходимостью, но стал актом отчаяния и попыткой запугать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  сообщил 3 июля о полном освобождении Константиновки. ВСУ добили дронами укрывшуюся в подвале дома семью под Константиновкой. Пушилин заявил о необходимости ликвидации котла под Константиновкой.

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    28 июля 2026, 02:26 • Новости дня
    Украинка угрожала убить бабушку ради данных о позициях России

    Tекст: Катерина Туманова

    Сестра пленного солдата ВСУ угрожала убить бабушку ради координат российских войск, о чем признался захваченный в плен украинский солдат, о чем рассказал оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» Александр Пляшник.

    Выяснилось, что оставшиеся на подконтрольной Киеву территории родственники часто подвергаются серьезному давлению. Их заставляют вымогать у солдат сведения о перемещениях подразделений Вооруженных сил России.

    «Пленный говорит, что у него на той стороне осталась родная сестра, бабушка. Вот сестра на него вышла, говорит: «Либо передавай позиции, где русские сидят, либо я бабушку убью». Сестра так говорила родному брату», – приводит РИА «Новости» слова российского бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный бразилец поблагодарил армию России за спасение жизни. Пленный пограничник ВСУ рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. Беженка рассказала, как жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации.


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    27 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО кружил над Черным морем более шести часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Принадлежащий Североатлантическому альянсу самолет-разведчик совершил длительный полет вдоль турецкого побережья в южной части черноморской акватории.

    Самолет-разведчик Bombardier Artemis II, принадлежащий НАТО, совершал полет над акваторией Черного моря более шести часов, передает РИА «Новости». Выводы сделаны на основе анализа открытых полетных данных.

    Борт вылетел из аэропорта румынского города Констанца. Воздушное судно осуществляло патрулирование над южной частью Черного моря вдоль берегов Турции. Совершив несколько разворотов, самолет направился обратно в Румынию.

    В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июля самолет разведки НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил нехарактерно короткий полет над западной частью Черного моря.

    Днем ранее над нейтральными водами этой акватории проследовал стратегический беспилотник-разведчик альянса RQ-4D Phoenix.

    В начале месяца американский борт ARTEMIS II выполнил очередной патрульный рейс к югу от полуострова Крым.

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    28 июля 2026, 00:40 • Новости дня
    Пентагон признал отставание США в производстве беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Пентагона заявил в понедельник, что США находятся на самом раннем и самом сложном этапе усилий по созданию БПЛА, даже несмотря на то, что правительство ужесточает правила, требующие использования американских комплектующих в дронах.

    Объем американского производства дронов остается лишь небольшой частью украинского, которое в этом году достигнет от шести до семи млн небольших ударных аппаратов, что примерно составляет 500 тыс. в месяц, сообщает Reuters.

    В рамках программы Пентагона стоимостью 1,1 млрд долларов к февралю будет заказано чуть менее 200 тыс. дронов.

    «Начать с нуля и довести производство до 200 тыс. гораздо сложнее», – заявил представитель подразделения оборонных инноваций Пентагона Трэвис Метц.

    Он добавил, что наращивать объемы проще при наличии внутренних мощностей.

    Пентагон значительно ужесточил правила для производства военных дронов, стремясь исключить использование китайских двигателей и батарей.

    Труднодоступные компоненты, включая полупроводники, по-прежнему остаются серьезной проблемой для американской промышленности.

    Шесть украинских компаний, приглашенных на августовские испытания в Колорадо, вынуждены локализовать сборку в США для получения заказов. Компании F-Drones и General Cherry уже договорились о создании совместных предприятий с американскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США разработали недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для борьбы с беспилотниками. американская компания Lockheed Martin запланировала разработку дешевой модели ракет для систем ПВО Patriot. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о финансовой нецелесообразности применения существующих перехватчиков против недорогих беспилотников.

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    28 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ на дружковском участке

    ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ после Торского

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие под контроль населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике серьезно осложнило тактическую обстановку для ВСУ на дружковском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «С освобождением населенного пункта Торское наши военнослужащие вбили трехкилометровый клин в оборону противника на дружковском направлении, что значительно осложнило оперативно-тактическую обстановку для украинских боевиков на данном направлении», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что с освобождения Торского начали формироваться своеобразные клещи вокруг Дружковки.

    «Наши военнослужащие начали обходить украинскую группировку по флангам», – отметил он

    Министерство обороны России сообщило о взятии Торского 27 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил о необходимости ликвидации котла под Константиновкой. Украинка угрожала убить бабушку ради данных о позициях России. Мирошник разоблачил ложь Киева при обмене с Россией телами солдат.

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    28 июля 2026, 05:39 • Новости дня
    Российские военные изобретатели создали роборуку для разминирования

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты инженерной бригады группировки войск «Запад» разработали наземный робототехнический комплекс для безопасного разминирования боеприпасов, способный поднимать грузы до 40 кг, сообщил оператор комплекса с позывным Шуруп.

    Бойцы из 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады создали дистанционный аппарат «Рука», сказал собеседник ТАСС.

    Комплекс РТК-300 размещен на гусеничной платформе и предназначен для обезвреживания опасных находок.

    «Рука предназначена для разминирования неразорвавшихся снарядов, упавших птичек, в том числе, если есть магнитные датчики или датчики на движение», – рассказал он.

    Главной особенностью нового манипулятора стала исключительная плавность движений.

    Комплекс позволяет безопасно утилизировать различные предметы и неразорвавшиеся боеприпасы дистанционным способом. Устройство справляется со взрывными устройствами, оснащенными сложными системами срабатывания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский сапер обезвредил стокилограммовый самодельный боеприпас с украинского беспилотника.

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    28 июля 2026, 05:39 • Новости дня
    Корабли Северного флота начали учения в Баренцевом море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разнородные силы Северного флота вышли в акваторию Баренцева моря для отработки задач по противодействию корабельным группировкам и защите береговой инфраструктуры, сообщили во флотской пресс-службе.

    «В рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцево море вышли разнородные силы Северного флота для проведения учения по поражению корабельных группировок противника», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    В состав корабельной ударной группы вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко». Их выход в море обеспечили минно-тральные силы Кольской флотилии. Кроме того, на полуострове Рыбачий был развернут береговой ракетный комплекс «Бастион».

    В течение нескольких дней военные моряки будут отрабатывать защиту береговой инфраструктуры и морских коммуникаций. Также планируется отработать противодействие современным робототехническим комплексам и взаимодействие кораблей с морской авиацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня атомная подводная лодка «Архангельск» поразила морскую мишень крылатой ракетой «Оникс» в Баренцевом море.

    Осенью 2024 года крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко» совместно отразили воздушный налет условного противника. В ходе тех же учений расчет берегового комплекса «Бастион» выполнил пуски противокорабельных ракет.

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