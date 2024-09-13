Силы СФ выполнили пуски ракет «Вулкан» и «Оникс» в рамках учений «Океан-2024»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в Минобороны, пуски противокорабельными ракетами в Баренцевом море выполнили ракетный крейсер «Маршал Устинов» и боевой расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» из позиционного района на побережье Кольского полуострова. Там добавили, что целеуказание обеспечил дальний противолодочный самолет флота Ту-142, передает ТАСС.

Там добавили, что стрельба велась ракетами «Вулкан» и «Оникс» на дальности более 200 и около 180 километров соответственно, все цели были успешно поражены.

Ранее в ходе командно-штабных учений «Океан-2024» электронные пуски ракет «Калибр» по кораблям условного противника произвела ударная группа малых ракетных кораблей «Град» и «Наро-Фоминск» в акватории Ладожского озера.