Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Силы СФ выполнили пуски ракет «Вулкан» и «Оникс» в рамках учений «Океан-2024»
Силы Северного флота в рамках учений «Океан-2024» выполнили пуски крылатых ракет «Вулкан» и «Оникс» по сложной мишенной позиции, имитирующей быстроходные корабли условного противника в акватории Баренцева моря, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, пуски противокорабельными ракетами в Баренцевом море выполнили ракетный крейсер «Маршал Устинов» и боевой расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» из позиционного района на побережье Кольского полуострова. Там добавили, что целеуказание обеспечил дальний противолодочный самолет флота Ту-142, передает ТАСС.
Там добавили, что стрельба велась ракетами «Вулкан» и «Оникс» на дальности более 200 и около 180 километров соответственно, все цели были успешно поражены.
Ранее в ходе командно-штабных учений «Океан-2024» электронные пуски ракет «Калибр» по кораблям условного противника произвела ударная группа малых ракетных кораблей «Град» и «Наро-Фоминск» в акватории Ладожского озера.