В России запатентовали преграду для защиты аэродромов от беспилотников

Российское предприятие запатентовало колесную преграду для защиты аэродромов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Конструкция представляет собой металлический каркас с защитным покрытием из пакетов, каждый из которых содержит от трех до четырех металлических пластин, пишет ТАСС.

«Предлагаемое в качестве полезной модели техническое решение относится к аэродромному оборудованию и предназначено для защиты как авиационной техники, так и обслуживающего ее персонала», – говорится в описании к патенту.

Оборудование оснащено колесами для перемещения, которые закрыты специальными ограждающими панелями для защиты от внешнего воздействия. Преграда предусматривает два рабочих положения на разных высотах, при этом мобильные модули могут соединяться между собой в единую неразрывную защитную линию.

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