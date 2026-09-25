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Сумма взяток в ВСУ за избежание службы на передовой достигла 5 млрд долларов
Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оценила объем коррупции при уклонении от мобилизации на передовую в 5 млрд долларов ежегодно.
Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что объем коррупционных средств, вращающихся в системе украинской мобилизации, достигает 5 млрд долларов в год, передает ТАСС.
«Сумма взяток, существующих в секторе мобилизации для избежания службы на передовой, может достигать 5 млрд долларов в год. И это настолько колоссальная коррупция, что мы понимаем, что она покрывается сверху», – заявила Мендель.
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