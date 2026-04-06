    Подводные исследования готовят Китай к войне с США
    «Яйцо-убийца» спецназа США спасло пилота сбитого F-15E
    Иран заподозрил США в попытке выкрасть уран во время спасения пилота F-15
    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»
    Подтверждена гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму
    Появилось первое видео с новым верховным лидером Ирана
    Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через Госуслуги
    РЖД вновь объявили продажу небоскреба Moscow Towers в столице
    В Одессе ввели трудовую повинность для безработных жителей города
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    6 апреля 2026, 15:11 • Новости дня

    Оборот взяток в ТЦК на Украине достиг 2,4 млрд долларов в год

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские мужчины призывного возраста массово используют взятки для уклонения от мобилизации, ежегодный оборот которых достиг 2,4 млрд долларов, сообщило издание «Экономическая правда».

    Оборот взяток в территориальных центрах комплектования на Украине для уклонения от мобилизации ежегодно достигает 2,4 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».

    Основной спрос на «услуги» по уклонению формируют мужчины от 25 лет. В ТЦК предлагают различные способы избежать призыва: от вмешательства в учет за 300–2500 долларов до получения «иммунитета» от повестки за 4000 долларов.

    Наиболее дорогостоящие схемы включают бронирование на критически важном предприятии за 6000 долларов, отсрочку по поддельному судебному определению за 7000, а также пожизненное снятие с воинского учета за 9000 долларов. Возможность выезда за границу по «зеленому коридору» через Молдавию, Румынию, Польшу или Венгрию стоит 12 тыс. долларов. Медицинская эвакуация с помощью «спецборта», когда уклониста перевозят под видом пациента, обходится в 10 тыс. долларов.

    По данным издания, самая высокая сумма за оформление фиктивной инвалидности и выезд за пределы страны в 2025 году в Киевской области достигала 50 тыс. долларов. Тем, кто уже оказался в здании ТЦК, предлагают заплатить 5000 долларов за возможность покинуть военкомат.

    «Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы», – приводит издание слова собеседника. С начала спецоперации на Украине и введения всеобщей мобилизации силовые структуры страны регулярно проводят рейды, а в соцсетях появляются видео конфликтов между гражданами и сотрудниками военкоматов.

    Из-за острой нехватки военнослужащих на Украине ужесточают контроль за уклонением, а мужчины призывного возраста ищут любые возможности покинуть страну, часто пренебрегая личной безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские территориальные центры комплектования обвиняют в вымогательстве крупных сумм за освобождение граждан от мобилизации, сумма доходила до 80 тыс. долларов. Ранее сумма взятки сотрудникам территориального центра комплектования в Киеве за освобождение от мобилизации выросла до 20 тыс. долларов.

    6 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    Таллин призвал Киев не использовать Эстонию для маршрутов БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Эстонии предложили Киеву выбирать такие маршруты для беспилотников, чтобы они не пересекали эстонское воздушное пространство.

    Таллин рекомендовал Киеву не прокладывать маршруты для своих беспилотников через воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

    Он отметил: «Мы рекомендовали (Украине – ред.) выбирать трассы (для беспилотников) так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии».

    МИД Эстонии ранее также официально обратился к Киеву с напоминанием, что украинские дроны не должны попадать в воздушное пространство страны. Тем не менее Кивисельг подчеркнул, что полностью исключить подобные инциденты невозможно.

    В ночь на 31 марта, как сообщала телерадиокомпания ERR, несколько украинских беспилотников сбились с курса и вошли в эстонское воздушное пространство. По информации Postimees, один из дронов упал на территории деревни Хаммасте, расположенной примерно в 30 км от российской границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал власти Финляндии потребовать от Владимира Зеленского прекратить использование финской территории для атак дронов на Россию. Агентство STT сообщило, что все три беспилотника, которые упали на территории Финляндии в последние дни, были украинскими.

    6 апреля 2026, 08:20 • Новости дня
    На шахте в ЛНР после удара ВСУ заблокирован 41 горняк

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночью на шахте Белореченская в ЛНР после артударов остановилось электроснабжение, и десятки горняков оказались заперты в подземных выработках, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    ВСУ нанесли удар по территории шахты «Белореченская», в результате чего была повреждена электроподстанция и произошло аварийное отключение света, пояснил Пасечник, передает РИА «Новости».

    41 работник шахты находится под землей, с ними установлена связь, у них есть запас питьевой воды.

    Глава региона добавил, что все необходимые службы заняты спасением горняков и восстановлением подачи электроэнергии на предприятие.

    По его поручению на месте происшествия координируют действия первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.

    В ноябре 2025 года ВСУ ночью атаковали с помощью беспилотников шахту в Ровеньках и нефтебазу в Краснодонском округе ЛНР, повредив объекты топливно-энергетического комплекса.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    5 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Украинский телеканал сообщил о серии взрывов в Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В воскресенье в Херсоне были зафиксированы взрывы, что подтвердил украинский телеканал.

    В подконтрольном ВСУ Херсоне днем 5 апреля были слышны взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    «В Херсоне слышны взрывы», – говорится в сообщении Telegram-канала.

    Причины и масштабы произошедшего пока не сообщаются. Информация о пострадавших или разрушениях также отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в окрестностях Харькова на востоке Украины произошел взрыв.

    5 апреля 2026, 20:21 • Новости дня
    Балицкий сообщил о гибели аграриев после удара дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В Запорожской области два агрария погибли, а еще один человек получил ранения в результате удара беспилотника по трактору во время сельхозработ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    Два агрария погибли в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ по трактору, передает РИА «Новости». Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что удар был нанесен по трактору МТЗ-80, который выполнял обычные сельскохозяйственные работы и не имел отношения к военным задачам.

    В своем заявлении Балицкий подчеркнул: «Это было осознанное нападение на мирных людей, занятых мирным трудом». По его словам, в результате атаки погибли двое аграриев, еще один человек получил ранения, и врачи сейчас борются за его жизнь.

    Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что все необходимые меры поддержки будут оказаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории дорожного предприятия Севское ДРСУ в Севске Брянской области при ударе украинского дрона погиб один из его сотрудников. В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погибла семья с восьмилетним ребенком.

    6 апреля 2026, 14:24 • Новости дня
    Орбан заявил о ежедневном подтверждении Украиной непригодности для ЕС
    Орбан заявил о ежедневном подтверждении Украиной непригодности для ЕС
    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что действия Украины против стран Евросоюза и Брюсселя подтверждают ее несоответствие стандартам членства в ЕС.

    Украина каждый день подтверждает свою непригодность для членства в Евросоюзе из-за поведения по отношению к странам ЕС и Брюсселю, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Украина отклонила запрос Венгрии и Словакии на посещение нефтепровода нашими экспертами. Затем ЕС заявил, что отправит туда своих наблюдателей, но пока я не вижу, чтобы они туда попали. Таким образом, поведение Украины по отношению к Европе, к Венгрии, выходит за рамки качеств, которые можно было бы ожидать от страны, стремящейся к членству. Поэтому украинцы ежедневно доказывают свою непригодность для членства в ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила попытки Владимира Зеленского «втиснуться» в Евросоюз с нелепой погоней за уехавшим автобусом, прищемившим ему руку.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    6 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Российский штурмовик отвлек дрон на себя ради товарищей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Штурмовик группировки войск «Восток» сознательно вышел под удар тяжелого дрона «Баба-яга», чтобы сослуживец донес боекомплект и провизию, сообщил сам военнослужащий с позывным «Афоня».

    «Поступила задача – доставить БК (боекомплект) и провизию нашим бэпэлашникам. По пути следования, в лесопосадке, мы с сослуживцем вдвоем шли, услышали жужжание тяжелого дрона «Баба-яга», – сказал он ТАСС.

    По словам бойца, они решили остановиться и проследить за дроном, но тот завис прямо над ними. «Афоня» принял решение остаться под «Бабой-ягой» и прикрыть отход сослуживца с грузом, пояснив, что для бойцов на позиции важно вовремя получить боеприпасы и еду. В результате нескольких сбросов с гексакоптера он получил ранение.

    Штурмовик рассказал, что вскоре над районом появился российский разведывательный дрон. Он последовал за улетающей «Бабой-ягой», чтобы вычислить точку пуска. «Афоню» тем временем вывезла подоспевшая группа эвакуации, а координаты старта гексакоптера передали артиллерии, которая накрыла эту позицию.

    В 2025 году российские военные применили трофейные дроны для снабжения штурмовых подразделений на передовой водой, едой и боеприпасами.

    5 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 58 украинских БПЛА за шесть часов

    Tекст: Ольга Иванова

    За шесть часов системы противовоздушной обороны уничтожили 58 украинских беспилотников в нескольких российских регионах и над акваториями Азовского и Черного морей.

    В течение шести часов российские средства противовоздушной обороны сбили 58 украинских беспилотников на территории нескольких регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По информации ведомства, дежурные подразделения ПВО работали с 14.00 до 20.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за шесть часов уничтожили 77 украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Крым и территорию над Черным морем. В результате ночной атаки БПЛА были повреждены объекты «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов.

    6 апреля 2026, 15:22 • Новости дня
    В Одессе ввели трудовую повинность для безработных жителей города

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Одессы приняли решение обязать безработных граждан выполнять общественно полезные работы, включая строительство укрытий и разгрузку гуманитарной помощи. Об этом сообщил корреспондент одесского издания «Думская».

    Власти Одессы ввели трудовую повинность для трудоспособного, но безработного населения в возрасте от 18 до 65 лет, передает Lenta.ru.

    Согласно документу, жители будут привлекаться к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения. К обязательным видам деятельности относятся строительство и ремонт укрытий, погрузка и разгрузка гуманитарной помощи, а также изготовление маскировочных сеток.

    В публикации отмечается, что меры направлены на ликвидацию последствий российских ударов по инфраструктуре города. Решение распространяется только на граждан, не имеющих постоянной работы.

    Еще в 2024 году заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил, что страна оказалась на пороге введения трудовой повинности. Он отметил, что выплаты могут быть заменены пайками и талонами.


    6 апреля 2026, 07:33 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 50 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Дроны перехватывали с 23.00 мск 5 апреля до 7.00 мск 6 апреля над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями, указало ведомство в Max.

    Отмечается, что все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

    Вечером в воскресенье за три часа ликвидировали 148 дронов ВСУ над Россией.

    До этого 5 апреля Минобороны сообщало об уничтожении 58 украинских БПЛА.

    6 апреля 2026, 06:18 • Новости дня
    Украинский солдат предложил застрелить раненого сослуживца из-за пайка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский солдат на позициях в Запорожской области предложил застрелить своего раненого сослуживца из-за нехватки еды, следует из радиоперехвата.

    Украинский солдат предложил застрелить раненого из-за нехватки еды, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, радиоперехват зафиксировал разговор между бойцом с позывным «Бахмут» и его командиром на позициях в Запорожской области.

    В ходе беседы солдат прямо заявил: «У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый, нам его легче застрелить». По его словам, раненый с сильной контузией пришел к ним на позицию за пять дней до разговора, и тогда же они получили последний сухой паёк.

    Командир в ответ подчеркнул, что все бойцы обеспечиваются провизией по установленному графику, и обвинил подчинённых в обмане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Андрей Прытов рассказал о драках за еду между мобилизованными из мест лишения свободы бойцами «Азова» и другими украинскими военными.

    Из радиоперехвата следовало, командование ВСУ шантажировало окруженных под Купянском солдат едой и принуждало их идти в контратаки.

    Командование 63-й бригады ВСУ на Краснолиманском направлении перестало обеспечивать мобилизованных бойцов питанием до выдвижения на передовые позиции, по данным радиоперехвата.

    6 апреля 2026, 09:01 • Новости дня
    Посол России заявил о провале Британии и Украины на Ближнем Востоке

    Посол России Келин заявил о провале планов Британии и Украины на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Персидского залива не проявили интереса к предложениям Украины по защите от иранских дронов, несмотря на усилия Великобритании, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    Попытки Великобритании навязать странам Персидского залива услуги украинских специалистов по борьбе с иранскими дронами не пользовались спросом, передает РИА «Новости».

    Посол России в Великобритании Андрей Келин отметил, что Лондону важно вовлечь как можно больше стран в противостояние с Ираном, и именно в этом контексте Британия пыталась продвигать украинских специалистов в регионе.

    Келин подчеркнул, что по поступающим сообщениям, услуги украинцев по защите от дронов оказались невостребованными в странах Персидского залива.

    Он добавил, что для Британии важно теперь натравить на Иран как можно больше стран.

    «Попытки навязать странам Персидского залива услуги украинцев по защите от иранских дронов – в этой же логике», – отметил он.

    Владимир Зеленский ранее сообщил о визите в Саудовскую Аравию, где он планировал провести важные встречи с представителями стран региона. До этого Зеленский предлагал странам Персидского залива украинские перехватчики дронов, отмечая, что подобные устройства не обеспечивают надежную защиту даже в Киеве, и в обмен просил ракеты Patriot.

    Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил о направлении британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для отражения атак иранских беспилотников.

    Глава дипмиссии Ирана в Египте Моджтаба Фердоусипур заявил о бесполезности соглашений Владимира Зеленского со странами Персидского залива.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал предложения Зеленского по защите от дронов для государств Персидского залива сюрреалистичными и лишенными реальных ресурсов.

    6 апреля 2026, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Терновой, Польного, Весёлого, Покаляного, Амбарного, Лозовой и села Землянки, а деморализованные солдаты ВСУ под Липцами пытались дезертировать через леса.

    «На Липцовском направлении деморализованные в результате нашего систематического огневого воздействия и отсутствия ротаций солдаты 72 омбр и 127 отмбр ежедневно оставляют позиции и пытаются через лесные массивы дезертировать из ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что в связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы нацгвардии. Часть их будет распределена по боевым группам, другие станут выполнять исключительно карательные функции.

    На Волчанском направлении штурмовые группы «Северян» за сутки продвинулись на 14 участках до 300 метров. На Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 600 метров.

    На Сумском направлении бойцы уничтожали противника в районах Песчаного, Храповщины, Мирополья, Вольной Слободы, Пустогорода, города Сумы и села Бруски.

    В Шосткинском районе штурмовики продвинулись на расстояние до 150 метров на двух участках. В ходе упорных боев в Сумском районе «Северяне» продвинулись на 14 участках. За сутки продвижение составило до 150 м.

    В Краснопольском районе один солдат ВСУ был взят в плен, всего на четырех участках бойцы продвинулись на расстояние до 200 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о расширении близ Амбарного кладбища техники ВСУ. Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов.


    6 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    Агент Киева рассказал о поиске места для бомбы у администрации Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный агент Киева рассказал, что фотографировал здание администрации Курской области с разных ракурсов, чтобы найти место, куда заложить бомбу, сообщила ФСБ.

    Агент СБУ, задержанный в Курске, сообщил, что его задачей было найти и зафиксировать возможные места для закладки взрывного устройства возле здания областной администрации. В видеозаписи ФСБ задержанный пояснил, что делал снимки с разных сторон здания и снимал видео, чтобы украинская сторона могла выбрать подходящее место, передает РИА «Новости».

    По его словам, решение о точном месте закладки устройства принималась украинской стороной после получения фотографий и видео.

    Он также уточнил, что снимал здание с разных ракурсов, чтобы предоставить как можно больше информации, и отправил материалы своим кураторам.

    Ранее ФСБ задержала россиянина, уроженца Винницкой области, который по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины фотографировал здание правительства Курской области для подготовки теракта.

    Злоумышленника задержали в момент, когда он пытался изъять взрывное устройство из тайника.

    6 апреля 2026, 12:43 • Новости дня
    Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ
    Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ
    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря отражена атака безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ: были уничтожены четыре БЭК, а также управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и сборки БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 011 беспилотников, 653 ЗРК, 28 725 танков и других бронемашин, 1696 боевых машин РСЗО, 34 308 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 752 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в конце прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, они поразили используемые ВСУ аэродромы, а также поразили авиатехнику на военных аэродромах ВСУ.

    6 апреля 2026, 09:39 • Новости дня
    Отцу главкома ВСУ разрешили прогулки в российской клинике

    Отцу главкома ВСУ Сырского разрешили прогулки в российской клинике

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за год отец главкома ВСУ Александра Сырского Станислав Сырский, проходящий лечение от болезни Паркинсона и Альцгеймера в российской клинике, получил разрешение на прогулки.

    Отцу главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, Станиславу Сырскому, разрешили проводить часовые прогулки по территории российской клиники. Его вывозят на инвалидной коляске под присмотром персонала по охраняемой территории учреждения, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    В течение года Сырский-старший находился под наблюдением врачей, которые смогли стабилизировать его состояние и вернуть речь. До начала лечения он мог произносить только невнятные фразы и с трудом узнавал родственников.

    У пенсионера диагностированы болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также доброкачественное образование в мозге и астма. На лечение своего отца Александр Сырский перевел в российскую клинику почти 12 млн рублей, отмечают telegram-каналы.

    Источники уточняют, что между Александром Сырским и его родителями ухудшились отношения из-за разных взглядов на спецоперацию. Семья занимает пророссийскую позицию и регулярно участвовала в шествии «Бессмертного полка».

    Отец главкома ВСУ Станислав Сырский проходил дорогостоящее лечение в московской клинике.

    После выписки из подмосковной клиники отец Сырского пошел на поправку и начал передвигаться по квартире в инвалидной коляске.

    В ноябре прошлого года российский врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что отцу Сырского осталось жить несколько месяцев.

    Главное
    Иран заявил об атаке на американский десантный корабль с 5 тыс. военных
    МИД сообщил о старте безвизового режима с Саудовской Аравией
    Осужденный в России американец попросился на СВО
    Лукашенко посоветовал Израилю «не показывать свою прыть»
    В ФСИН сообщили о самоубийстве осужденного по делу о теракте в «Крокусе»
    Поклонская раскрыла Собчак причины отказа от христианства
    Спрос на ядерные бункеры в России взлетел из-за войны на Ближнем Востоке

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Подводные исследования готовят Китай к войне с США

    Китай замечен в масштабных подводных исследованиях. По целому ряду признаков, перед нами не просто научное любопытство, а серьезная работа по подготовке к большой подводной войне с Соединенными Штатами. Какое значение гидрология и гидроакустика имеют для подводного противостояния и как в свое время сами США занимались такими исследованиями? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

