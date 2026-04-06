Оборот взяток в ТЦК на Украине достиг 2,4 млрд долларов в год

Tекст: Ольга Иванова

Оборот взяток в территориальных центрах комплектования на Украине для уклонения от мобилизации ежегодно достигает 2,4 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».

Основной спрос на «услуги» по уклонению формируют мужчины от 25 лет. В ТЦК предлагают различные способы избежать призыва: от вмешательства в учет за 300–2500 долларов до получения «иммунитета» от повестки за 4000 долларов.

Наиболее дорогостоящие схемы включают бронирование на критически важном предприятии за 6000 долларов, отсрочку по поддельному судебному определению за 7000, а также пожизненное снятие с воинского учета за 9000 долларов. Возможность выезда за границу по «зеленому коридору» через Молдавию, Румынию, Польшу или Венгрию стоит 12 тыс. долларов. Медицинская эвакуация с помощью «спецборта», когда уклониста перевозят под видом пациента, обходится в 10 тыс. долларов.

По данным издания, самая высокая сумма за оформление фиктивной инвалидности и выезд за пределы страны в 2025 году в Киевской области достигала 50 тыс. долларов. Тем, кто уже оказался в здании ТЦК, предлагают заплатить 5000 долларов за возможность покинуть военкомат.

«Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы», – приводит издание слова собеседника. С начала спецоперации на Украине и введения всеобщей мобилизации силовые структуры страны регулярно проводят рейды, а в соцсетях появляются видео конфликтов между гражданами и сотрудниками военкоматов.

Из-за острой нехватки военнослужащих на Украине ужесточают контроль за уклонением, а мужчины призывного возраста ищут любые возможности покинуть страну, часто пренебрегая личной безопасностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские территориальные центры комплектования обвиняют в вымогательстве крупных сумм за освобождение граждан от мобилизации, сумма доходила до 80 тыс. долларов. Ранее сумма взятки сотрудникам территориального центра комплектования в Киеве за освобождение от мобилизации выросла до 20 тыс. долларов.