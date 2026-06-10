Топ самых опасных болезней для российской экономики

Tекст: Ольга Самофалова

Самый большой экономический ущерб России среди болезней наносят ожирение и артериальная гипертензия, заявила на ПМЭФ главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.

«Начиная с 2003 года мы видим тенденцию к набору массы тела. Это общемировая тенденция. Но если говорить об эпидемиологических исследованиях, которые мы провели в Российской Федерации, то тревогу вызывали и вызывают мужчины, которые с 2003 по 2013 год увеличились в массе в большей степени, чем женщины. И на это уже ложатся те самые заболевания, с которыми ассоциировано ожирение. Это артериальная гипертензия, это сахарный диабет», – отметила Драпкина.

Число жителей РФ с массой тела, не выходящей за пределы нормы, составляет только 35,7% от всего населения, говорил директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Иван Деев в октябре 2024 года.

Экономический ущерб от ожирения ведомство оценило в 4% от валового продукта страны. Если пересчитать это на ВВП того года, то это примерно 8 трлн рублей. В эту сумму входят расходы на лечение, а также потери из-за сокращения продолжительности жизни и ранней инвалидизации.

При этом есть более ранние данные о том, что в 2016 году совокупный экономический ущерб, ассоциированный с артериальной гипертонией, составил 1% ВВП, или 870 млрд рублей.

«Сравнивать эти цифры напрямую не совсем верно, потому что это разные годы, методики и ценовая база, но общий вывод – нагрузка растет, потому что растет число людей с избыточной массой тела, стареет население, а хронические болезни все чаще затрагивают людей трудоспособного возраста», – говорит Роман Копосов, заместитель директора компании стратегического консалтинга АРБ Про.

«Механика ущерба довольно простая. Сначала человек набирает лишний вес, затем повышаются риски гипертонии, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов. Дальше растут расходы на лечение, человек чаще берет больничные, хуже работает, раньше выпадает из рынка труда, получает инвалидность или умирает до пенсионного возраста. Для экономики это потерянные рабочие часы, потерянная квалификация, недополученный ВВП и дополнительная нагрузка на бюджет. Особенно болезненно это для России сейчас, когда дефицит специалистов стал одним из главных ограничений роста бизнеса», – рассказывает Копосов.

По его мнению, для России – это опасная история. «Если мужчина в 45-55 лет получает инфаркт, инсульт или устойчивую потерю трудоспособности, экономика теряет не просто одного работника. Она теряет опытного специалиста, наставника, производственного управленца, инженера, водителя, врача, рабочего высокой квалификации. В условиях кадрового дефицита заменить такого человека быстро невозможно», – говорит собеседник.

В целом, конечно, любая болезнь наносит экономический ущерб, потому что специалист теряет трудоспособность.

«Но ожирение и гипертония – это те группы болезней, которые косвенным образом сокращают численность активного трудоспособного населения.

Это происходит из-за повышенной смертности среди населения допенсионного возраста и из-за увеличения численности человек с инвалидностью, которая присваивается по болезням, развившимся на фоне ожирения и гипертонии», - говорит заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Почему растет число тех россиян, кто страдает ожирением? «Это связано не только с медициной. Это следствие образа жизни, структуры потребления и городской среды. У людей меньше физической активности, больше дешевых калорий, больше стресса, больше сидячей работы, выше доля переработанных продуктов, хуже культура профилактики. Когда человек стрессе - он начинает его заедать. При этом у значительной части населения последствия выявляются поздно: человек годами живет с повышенным давлением, лишним весом и метаболическими нарушениями, а в систему здравоохранения попадает уже тогда, когда болезнь начала бить по сердцу, сосудам, почкам и работоспособности», - говорит Копосов.

Через подобные проблемы прошли и развитые страны, которые тоже борются с заболеваниями, сокращающими число работников. «Принцип принимаемых мер западными странами - сократить подверженность населения факторам развития болезней. Например, когда государства стимулируют индивидуальную транспортную мобильность, развивая велоинфраструктуру (прокладывают велодорожки), то они в том числе поддерживают физическую активность населения. В Нидерландах, где каждая пятая поездка - это поездка на велосипеде, подсчитано, что в год национальный велоспорт предотвращает до 6500 преждевременных смертей. С этой точки зрения любые инфраструктуры проекты, направленные на популяризацию спорта, - это вклад в сокращение издержек от потери трудоспособного населения», говорит Левашенко.

Также с помощью инструментов налогового регулирования государства могут делать менее доступными населению продукты с высоким содержанием сахара и жиров, добавляет она. Например, в Великобритании с 2018 года применяется налог на содержание сахара в сладких напитках: выше содержание сахара на литр выше ставка налогообложения.

«За 5 лет доля напитков с содержанием сахара на британском рынке упала с 49% до 15%. Такая точечная мера позволила сократить среднесуточное потребление сахара среди населения»,

- говорит Левашенко. В России аналогичный акциз на сахаросодержащий напитки введен с 1 июля 2023 году.

Кроме того, важна профилактика заболачиваний - спорт. «В России применяются инструменты популяризации здорового образа жизни: в рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» ставится цель - 70% населения должны регулярно заниматься спортом. Но здесь важно оговориться, что помимо популяризации активного образа жизни и создания инфраструктуры для таких активностей, важно развивать направление превентивной медицины в системе здравоохранения: многие заболевания можно преодолевать в начальной стадии, если повышать осознанное отношение населения к состоянию здоровья», - заключает Левашенко.