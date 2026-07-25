Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.39 комментариев
В результате удара ВСУ по турбазе в Запорожской области погибли восемь человек
Балицкий: Восемь человек погибли при ударе ВСУ по турбазе в Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о ночном ударе украинских войск по туристическим базам в поселке Кирилловка.
В результате атаки погибли восемь человек, среди которых двое детей, сообщил Балицкий в своем канале в Max. Еще 14 человек, включая троих детей, получили ранения.
«Прошедшей ночью в пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа террористической атаке противника подверглись туристические базы. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие – восемь человек, из них двое детей», – написал глава региона в социальной сети.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, продолжаются аварийно-спасательные работы. Балицкий назвал произошедшее вопиющим преступлением, отметив, что украинские военные целенаправленно наносили удары по мирным жителям.
В понедельник украинские войска целенаправленно ударили по школе в поселке Приазовское Запорожской области.
Ранее в селе Зеленый Гай в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель.
До этого жертвами атак украинских беспилотников по территории региона стали еще два человека.