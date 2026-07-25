В результате удара ВСУ по турбазе в Запорожской области погибли восемь человек

Балицкий: Восемь человек погибли при ударе ВСУ по турбазе в Запорожской области

Tекст: Валерия Городецкая

В результате атаки погибли восемь человек, среди которых двое детей, сообщил Балицкий в своем канале в Max. Еще 14 человек, включая троих детей, получили ранения.

«Прошедшей ночью в пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа террористической атаке противника подверглись туристические базы. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие – восемь человек, из них двое детей», – написал глава региона в социальной сети.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, продолжаются аварийно-спасательные работы. Балицкий назвал произошедшее вопиющим преступлением, отметив, что украинские военные целенаправленно наносили удары по мирным жителям.

В понедельник украинские войска целенаправленно ударили по школе в поселке Приазовское Запорожской области.

Ранее в селе Зеленый Гай в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель.

До этого жертвами атак украинских беспилотников по территории региона стали еще два человека.