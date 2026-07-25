Tекст: Валерия Городецкая

«Кто сейчас глава украинской армии? Они постоянно меняются. Я даже не знаю, кто это сейчас. Это один из тех людей, кто хочет занять пост президента Украины после Зеленского? Это заявление глупо и абсолютно абсурдно. Именно такую пропаганду, такие примитивные и глупые лозунги использовали нацисты во время Второй мировой войны», – приводит ТАСС слова Пьера де Голля.

По его словам, следуя такой логике, можно отменить американскую или французскую нацию, а также всю культуру Италии. Он отметил, что стереть целую страну невозможно, и задался вопросом, чем ее можно заменить.

Общественный деятель добавил, что автор подобных заявлений забыл об освобождении Киева русскими и о том, что Украина долгие годы была частью России. Он подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ предал забвению все, что объединяет славянские народы, назвав это тенденцией к упрощению и снижению интеллекта.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила оскорбительные высказывания военачальника в адрес граждан России.

При этом сводный брат генерала давно проживает на территории России.