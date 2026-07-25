Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.39 комментариев
Внук де Голля назвал первые заявления нового главкома ВСУ глупыми лозунгами
Первые заявления нового главкома ВСУ о том, что русские не имеют права на существование как нация, являются глупыми и примитивными лозунгами, заявил глава Фонда за мир и дружбу между народами, внук бывшего французского президента Шарля де Голля Пьер де Голль.
«Кто сейчас глава украинской армии? Они постоянно меняются. Я даже не знаю, кто это сейчас. Это один из тех людей, кто хочет занять пост президента Украины после Зеленского? Это заявление глупо и абсолютно абсурдно. Именно такую пропаганду, такие примитивные и глупые лозунги использовали нацисты во время Второй мировой войны», – приводит ТАСС слова Пьера де Голля.
По его словам, следуя такой логике, можно отменить американскую или французскую нацию, а также всю культуру Италии. Он отметил, что стереть целую страну невозможно, и задался вопросом, чем ее можно заменить.
Общественный деятель добавил, что автор подобных заявлений забыл об освобождении Киева русскими и о том, что Украина долгие годы была частью России. Он подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ предал забвению все, что объединяет славянские народы, назвав это тенденцией к упрощению и снижению интеллекта.
Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила оскорбительные высказывания военачальника в адрес граждан России.
При этом сводный брат генерала давно проживает на территории России.