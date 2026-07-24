Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
В Кремле пообещали призвать к ответу Драпатого за слова о россиянах
Песков: Главком ВСУ Драпатый ответит за свои слова о россиянах
Новый главком ВСУ Михаил Драпатый ответит за свои чудовищные слова о россиянах, в том числе жителях Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, передают «Вести». Ранее украинский военачальник назвал жителей Донбасса «криминальными элементами» и «несознательными».
По словам Пескова, новый главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый и подобные ему деятели не позволят Киеву пойти на урегулирование конфликта.
«Знаете, жители Донбасса на фоне этих заявлений понятно, что они правильно решили уйти с Украины, и понятно, что Путин правильно решил защитить их», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что специальная военная операция призвана остановить войну, развязанную Киевом.
Песков охарактеризовал слова Драпатого как чудовищные, отметив, что они демонстрируют его нацистские взгляды.
«Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова», – сказал представитель Кремля журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главкома ВСУ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова украинского военачальника о россиянах проявлением неонацизма.
Ранее Министерство внутренних дел России объявило Михаила Драпатого в розыск по уголовной статье.