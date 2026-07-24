Песков: Главком ВСУ Драпатый ответит за свои слова о россиянах

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, передают «Вести». Ранее украинский военачальник назвал жителей Донбасса «криминальными элементами» и «несознательными».

По словам Пескова, новый главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый и подобные ему деятели не позволят Киеву пойти на урегулирование конфликта.

«Знаете, жители Донбасса на фоне этих заявлений понятно, что они правильно решили уйти с Украины, и понятно, что Путин правильно решил защитить их», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что специальная военная операция призвана остановить войну, развязанную Киевом.

Песков охарактеризовал слова Драпатого как чудовищные, отметив, что они демонстрируют его нацистские взгляды.

«Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова», – сказал представитель Кремля журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главкома ВСУ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова украинского военачальника о россиянах проявлением неонацизма.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило Михаила Драпатого в розыск по уголовной статье.