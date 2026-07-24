В Анапе завершили отсыпку песка на очищенных от мазута пляжах

Tекст: Дарья Григоренко

Вице-премьер России Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, передает Telegram-канал Правительства. В ходе встречи обсуждались текущие результаты очистки побережья от нефтепродуктов.

«Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. На пострадавших от мазута пляжах Анапы завершена отсыпка дополнительного слоя чистого песка», – говорится в сообщении. На береговой линии протяженностью около 12 километров песок уложен слоем не менее 50 сантиметров, всего завезено более 446 тыс. кубометров.

Ход восстановительных мероприятий контролирует Роспотребнадзор. Разрешительные документы уже получили 97 пляжей, еще семь находятся на стадии экспертизы. Специалисты ведут непрерывный мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма.

Новых выбросов мазута не зафиксировано, а спутниковые снимки подтверждают отсутствие пятен в районе крушения танкеров. Сводная группировка сил, задействованных в ликвидации последствий, насчитывает 767 человек и 189 единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее почти 50 пляжей Анапы получили разрешение на работу после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Вице-премьер Виталий Савельев сообщил об отсутствии негативного влияния разлива мазута на рыболовство.

До этого специалисты завершили откачку более тысячи тонн топлива из затонувшего танкера «Волгонефть-239».