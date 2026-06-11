Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.3 комментария
Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы
Правительство: В Анапе открыли почти 50 пляжей после разлива нефтепродуктов
Почти 50 пляжей Анапы получили разрешение на работу после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
Ожидается открытие еще 18 территорий, которые сейчас проходят необходимую экспертизу, сообщается в канале правительства России в Max.
«Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы», – заявили в кабмине по итогам заседания комиссии с вице-премьером Виталием Савельевым. Добавляется, что процесс очистки находится под контролем Роспотребнадзора.
Специалисты продолжают мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма. По данным пресс-службы, новых выбросов нефтепродуктов за последнее время не зафиксировано, а спутниковые снимки не показывают подтвержденных пятен в районе крушения.
За время восстановительных работ очищено более 3,6 тыс. километров береговой линии, в том числе с проведением повторной уборки. В специализированные организации вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного грунта и песка.
В конце мая специалисты восстановили почти 7,5 километра пострадавших от аварии танкеров пляжей Анапы.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила полную безопасность очищенных курортных зон для туристов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев исключил восемь галечных пляжей из опасной зоны.