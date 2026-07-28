Ранее подававший сигнал бедствия Boeing замечен над Персидским заливом

Tекст: Катерина Туманова

«Самолет Boeing E-3B Sentry замечен в районе Персидского залива, где движется по круговой траектории на высоте около 8,5 км», – сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока ТАСС.

Информатор уточнил, что это тот самый борт, который 23 июля, подал аварийный сигнал во время полета.

Тогда борт благополучно приземлился на одной из местных военных баз, после чего несколько дней не поднимался в воздух. Причины возникновения нештатной ситуации диспетчеры не уточнили.

Известно, что этот самолет эксплуатируется уже 46 лет и способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров.

Кроме того, над нейтральными водами Персидского залива был замечен военно-транспортный самолет-заправщик США Boeing KC-135R Stratotanker. Он совершал круговые полеты вблизи границы воздушного пространства, контролируемого иранскими диспетчерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ. В мае беспилотник-разведчик США подал сигнал бедствия над Ближним Востоком.