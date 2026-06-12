  • Новость часаПосол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    7 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    8 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    4 комментария
    12 июня 2026, 03:08 • Новости дня

    Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия в небе над ОАЭ и завершил полет посадкой на базе Аль-Дафра, следует из полетных данных.

    Самолет подал в эфир общий аварийный сигнал, передав код 7700. Код 7700 используется экипажами для обозначения любой общей чрезвычайной ситуации в полете, передает РИА «Новости».

    Он может включать в себя широкий круг возможных проблем, среди которых техническая неисправность, пожар на борту, критическая нехватка топлива или другая экстренная угроза безопасности полета.

    После подачи сигнала бедствия истребитель направился на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби, где произвел посадку. Точные причины срабатывания аварийного кода и обстоятельства инцидента пока не раскрываются, детали происшествия остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II в мае подал сигнал 7700 в небе у Аравийского полуострова.

    В январе истребитель ВВС США F-35A исчез с радаров у побережья Японии после подачи экстренного сигнала 7700 над районом Аомори.

    В мае американский беспилотник-разведчик MQ-4C Triton над Ближним Востоком подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве Саудовской Аравии недалеко от границы с Ираком.

    11 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт оценил судьбу перемирия на Ближнем Востоке после обмена ударами США и Ирана

    Политолог Сажин: Обмен ударами США и Ирана превратился в замкнутый круг

    Эксперт оценил судьбу перемирия на Ближнем Востоке после обмена ударами США и Ирана
    @ centcom.mil

    Tекст: Олег Исайченко

    Говорить о том, что двухмесячное перемирие между США и Ираном рухнуло, пока рано. Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность к продолжению переговоров. Тем не менее, обмен ударами может потенциально перерасти в возобновление широкомасштабных боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин.

    «И в США, и в Иране заявляют, что наносят именно ответные удары», – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. По его оценкам, нынешние осложнения на фоне временного перемирия возникло из-за того, что Тегеран требует от Израиля прекратить боевые действия на юге Ливана против «Хезболлы».

    Собеседник напомнил, что 7 июня израильские военные нанесли удар по пригороду Бейрута, где базируется ливанская группировка. Вечером того же дня Иран возобновил ракетные удары по еврейскому государству. Затем 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по Исламской республике.

    В понедельник же стало известно о сбитии американского военного вертолета Apache в районе Ормузского пролива. После этого Штаты совершили «предупредительный выстрел» в адрес Тегерана: нанесли удары по Ирану. А иранские силы атаковали американские базы в нескольких странах Персидского залива. Стороны обменивались ударами два дня подряд. «Это замкнутый круг», – считает Сажин.

    По его мнению, говорить о том, что двухмесячное перемирие рухнуло, пока рано. «Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность продолжать переговоры. Другое дело, что они выдвигают друг к другу слишком серьезные требования, и, следовательно, шансы на заключение соглашения, о котором так долго и упорно говорит Дональд Трамп, малы», – рассуждает политолог.

    Он указал, что среди условий США – открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов, отказ Исламской республики от запасов высокообогащенного урана; а среди условий Ирана – разморозка Штатами 24 млрд долларов иранских активов. «Каждая сторона может пойти на незначительные компромиссы, но это не решит проблему», – полагает собеседник.

    «Кроме того, важно учитывать, что за скобки выведен Израиль, который настроен радикально. Еврейское государство не готово смириться с существующим режимом в Иране», – добавил аналитик. На этом фоне Сажин не исключил, что обмен ударами может потенциально перерасти в возобновление широкомасштабных боевых действий. По его мнению, будут ли события развиваться по эскалационной спирали, зависит от внутриполитической ситуации в США и Иране.

    «Трампу не нужно расширение боевых действий в этом регионе – особенно, когда в Штатах проходит Чемпионат мира по футболу, приближается дата 250-летия независимости, а на горизонте маячат промежуточные выборы в Конгресс», – отметил спикер. Как указал эксперт, Тегеран тоже заинтересован в разрядке, потому что экономическая и социальная ситуация в республике очень сложная.

    Напомним, в ночь на четверг американские военные в очередной раз атаковали Иран. Согласно сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), удары наносились «в целях самообороны» и представляли собой «ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». Отмечается, что в операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС.

    Американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны на территории Исламской республики, следует из заявления CENTCOM. Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в Тегеране, на островах Хенгам и Кешм, а также городах в городах Минаб и Мохр, Бендер-Аббас.

    Дональд Трамп заявил, что в ходе атаки по целям в Иране были применены 49 ракет Tomahawk и задействованы истребители. Исламская республика в ответ запустила ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте. КСИР отчитался об атаке на 18 объектов США на Ближнем Востоке в ходе двух волн. Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов, сообщило Управление гражданской авиации эмирата.

    Кроме того, Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов. «Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом», – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом американские военные опровергли информацию о закрытии морского маршрута и заявили, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны. Однако позже Корпус сообщил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз.

    Глава Белого дома пригрозил, что в ночь на пятницу Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку. По информации CNN, Вашингтон и Тегеран продолжают вести переговоры по урегулированию, несмотря на обмен ударами. Напомним, между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля.

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    11 июня 2026, 04:28 • Новости дня
    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о завершении волны ударов по целям в Иране

    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    США завершили нанесение дополнительных ударов по иранским объектам, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским средствам военного наблюдения, системам связи и объектам ПВО на территории Ирана», – заявило CENTCOM в X.

    В атаке участвовали силы морской пехоты, ВВС и ВМС США, применившие высокоточные боеприпасы. Целями, как заявило CENTCOM, стали объекты, представлявшие угрозу для американских сил и международных торговых судов в водах региона. В Вашингтоне подчеркнули, что действия стали ответом на продолжающуюся агрессию со стороны Тегерана.

    Также в CENTCOM опровергли информацию иранской стороны об ударе по американскому военному кораблю в Ормузском проливе. В ведомстве подчеркнули, что ни один корабль США не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали нанесение новых ударов по иранской территории.

    Сообщалось, что вооруженные силы Ирана атаковали беспилотниками базу Пятого флота США в Бахрейне. Иранское командование перекрыло движение для любых типов судов через Ормузский пролив.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от проведения военных ударов по иранской территории, которые планировались на вечер четверга.

    Об этом глава государства рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    «Исходя из того, что обсуждения с Исламской республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я как президент Соединенных Штатов Америки отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», – подчеркнул американский лидер в своем сообщении.

    Накануне Трамп анонсировал мощную атаку на Иран из-за уничтожения американского военного вертолета. Американский лидер пригрозил разбомбить Исламскую республику в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Позже глава Белого дома сообщил о планах продолжить удары по иранской территории в ночь на 12 июня.

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    11 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на силы Пятого флота США

    IRIB: Иран атаковал силы Пятого флота США

    Tекст: Антон Антонов

    Войска Ирана атаковали беспилотниками силы Пятого флота США в Бахрейне, сообщила иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «После вторжения армии США на юг Ирана, Пятый флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников армии Ирана», – заявила IRIB.

    Отмечается, что удар пришелся по коммуникационным антеннам и радиолокационным системам, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы Корпуса стражей исламской революции, в ночь на четверг ВКС и ВМС корпуса в ходе двух волн операции атаковали 18 целей, принадлежащих армии США. Удары, в частности, пришлись по объектам на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.
    КСИР заявил, что речь идет о «наказании агрессора».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали наносить удары по Ирану.

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.

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    11 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    Sky News: Конфликт с Ираном ударил по кошелькам американцев

    Sky News: Кризис на Ближнем Востоке разогнал инфляцию в США до 4,2%

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжающийся военный конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту инфляции и цен на топливо, серьезно ударив по финансовому благополучию граждан США.

    Последние данные об инфляции в Соединенных Штатах показывают, что крупнейший в мире экспортер нефти не застрахован от экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке, передает Sky News.

    Уровень потребительских цен в мае вырос на 0,5 процентных пункта, достигнув 4,2% – максимального значения с апреля 2023 года.

    Основным драйвером роста стали цены на топливо. Стоимость бензина подскочила на 40%, а мазута – на 59%. При этом рост заработной платы составил чуть более 3%, что означает снижение покупательной способности домохозяйств на фоне ускоряющейся инфляции.

    Аналитики банка Barclays прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent составит в среднем 100 долларов за баррель в 2026 году и 88 долларов в 2027 году, если свобода судоходства в Ормузском проливе будет восстановлена до конца июня. В случае задержки до конца августа цены могут вырасти до 110 и 105 долларов соответственно.

    Глава компании Shell Ваэль Саван отметил, что «восстановление баланса на рынке сырой нефти займет год, а возможно, и больше после окончания конфликта». Он объяснил это необходимостью восполнения значительного сокращения запасов, вызванного потерей объемов добычи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном.

    Министерство труда страны зафиксировало ускорение инфляции до 3,8% на фоне конфликта. Средняя стоимость автомобильного топлива в государстве увеличилась почти наполовину.

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    11 июня 2026, 04:00 • Новости дня
    IRIB опровергла заявление Трампа о контактах с Ираном

    IRIB: Заявление Трампа о контактах с иранскими чиновниками является ложью

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента США Дональда Трампа о его контактах с представителями Тегерана не соответствуют действительности, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

    «Заявление... о том, что иранские чиновники связывались с Трампом, является ложью», – приводит слова источника РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери», если тот не пойдет на сделку с Вашингтоном. При этом он заявил, что неназванные представители руководства Ирана якобы просили прекратить бомбардировки.

    CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

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    11 июня 2026, 15:46 • Новости дня
    Трамп анонсировал ночные удары по Ирану

    Трамп: США ударят по Ирану в ночь на пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах американских вооруженных сил продолжить атаки на территорию Ирана в ночь на 12 июня.

    «Очень сильно ударят по Ирану сегодня ночью», – написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале новых ударов по иранской территории. Трамп пригрозил разбомбить Исламскую республику в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Накануне американская армия атаковала 20 целей на территории страны.

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    11 июня 2026, 15:28 • Новости дня
    ОАЭ выдали России обвиняемых в похищении человека и мошенничестве

    ОАЭ выдали России двух обвиняемых в похищении человека и мошенничестве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов передали российским правоохранителям двух граждан, находившихся в международном розыске по уголовным делам.

    В аэропорту Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двух граждан России, объявленных в розыск по каналам Интерпола, – сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Один из них обвиняется в похищении человека, совершенном в 2021 году в Тверской области. По версии следствия, мужчина вместе с сообщниками насильно посадил потерпевшего в автомобиль, избил его и требовал передать деньги и информацию. Обвиняемый скрылся за границей, был объявлен в международный розыск в мае прошлого года и через два месяца задержан в ОАЭ.

    Вторая экстрадированная – бывший директор строительной компании из Ростова-на-Дону. Женщина разыскивалась по обвинению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2005 по 2007 год она вместе с сообщником похитила средства дольщиков, причинив ущерб на несколько десятков миллионов рублей. Передача фигурантов стала возможной благодаря взаимодействию правоохранительных органов двух стран по каналам Интерпола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Объединенные Арабские Эмираты передали России двух подозреваемых в хищении свыше 370 млн рублей.

    В прошлом году власти ОАЭ депортировали на родину фигурантов дел о мошенничестве и попытке дачи взятки. А Болгария выдала правоохранителям обвиняемого в крупном мошенничестве при продаже автомобилей.

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    11 июня 2026, 09:02 • Новости дня
    При атаке ВС США на судно у берегов Омана погибли два индийских моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки американских военных на торговое судно у побережья Омана двое индийских моряков погибли погибли, еще один пропал без вести, сообщил профсоюз моряков Индии.

    Двое индийских моряков погибли при атаке ВС США на торговое судно, передает ТАСС. Еще один член экипажа числится пропавшим без вести. Инцидент произошел у побережья Омана.

    «По имеющейся у меня последней информации, двое погибли, а старший механик до сих пор числится пропавшим без вести», – заявил генеральный секретарь профсоюза моряков Индии Манодж Ядав.

    Танкер Settebello шел под флагом Палау с 24 индийскими моряками. Судно подверглось атаке 9 июня. Центральное командование ВС США сообщило, что высокоточные боеприпасы были выпущены после многократного неподчинения указаниям. При помощи ВМС Омана удалось спасти 21 моряка.

    По словам Ядава, американские военные знали о гражданстве экипажа. Он подчеркнул, что судно можно было просто задержать. Индия уже вызвала временного поверенного в делах США для вручения ноты протеста. МИД страны решительно осудил нападение.

    Ранее США атаковали танкер Settebello в акватории Оманского залива.

    После пожара в машинном отделении двое членов экипажа пропали без вести.

    Днем ранее американский истребитель выпустил ракету по нефтяному судну M/T Marivex.

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    11 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    Кремль выразил тревогу из-за нового обострения вокруг Ирана

    Песков: Кремль призывает к сдержанности на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль обеспокоен новым витком эскалации напряженности вокруг Ирана и призывает стороны к сдержанности, а также к возобновлению переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил. что в Кремле обеспокоены ситуацией вокруг Ирана и призывает все стороны этого конфликта к сдержанности, передает РИА «Новости».

    «Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ранее Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов. Причиной стали атаки США.

    Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

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    11 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    США вывели из строя танкер в Оманском заливе за нарушение блокады Ирана

    Американские военные вывели из строя танкер за нарушение блокады Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру под флагом Гвинеи-Бисау, пытавшемуся провезти иранскую нефть через Оманский залив в нарушение режима блокады со стороны Штатов.

    Военные Соединенных Штатов атаковали и вывели из строя судно, нарушившее блокаду против Ирана. Инцидент произошел в акватории Оманского залива, передает РИА «Новости».

    «Силы центрального командования США предприняли действия против танкера Jalveer, шедшего под флагом Гвинеи-Бисау, когда он пытался перевезти нефть из Ирана через Оманский залив. Самолет ВВС США выпустил две ракеты Hellfire по машинному отделению судна после того, как экипаж судна отказался следовать указаниям американских вооруженных сил», – говорится в официальном заявлении CENTCOM.

    Представители американского командования также отметили, что это уже третье торговое судно, которое было выведено из строя за текущую неделю в рамках обеспечения блокады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня американские военные перехватили подсанкционный танкер Davina в Индийском океане. Ранее Центральное командование ВС США нанесло удар ракетой Hellfire по сухогрузу под флагом Гамбии.

    Всего за время морской блокады Ирана Соединенные Штаты принудительно изменили маршруты более 60 коммерческих судов.

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    11 июня 2026, 12:21 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Бахрейна начали встречу в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни начали переговоры для обсуждения двустороннего сотрудничества и международной повестки.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни проводят встречу в российской столице, передает РИА «Новости».

    В сентябре прошлого года министры провели очные переговоры в Сочи. Тогда дипломаты встретились в Сочи на полях восьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.



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    11 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп допустил скорое подписание соглашения между США и Ираном в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности о завершении боевых действий в ближайшие дни на территории Европы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер допустил скорое заключение мирного договора между двумя странами, передает РИА «Новости». По его словам, это может произойти уже в предстоящие выходные дни.

    «Подписание пройдет, возможно, в Европе. У нас будет подписание вскоре», – сказал президент Соединенных Штатов во время выступления в Белом доме.

    Он добавил, что Ормузский пролив официально откроется сразу после утверждения документа. Сам президент США не планирует присутствовать на церемонии, однако там будет находиться вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Накануне президент США сообщил об окончательной готовности двустороннего соглашения с Тегераном.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении данной сделки.

    Агентство Fars сообщило, что Иран еще не утвердил ни одной редакции соглашения о завершении конфликта с США.

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    12 июня 2026, 00:30 • Новости дня
    Трамп заявил об одобрении Ираном соглашения с США

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство в его понимании одобрило соглашение с Вашингтоном.

    «Как я понимаю, ответ «да» – сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов, одобрил ли сделку верховный лидер Ирана.

    Трамп заявил, что Иран в рамках договоренностей с США возьмет обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием и не приобретать его. По его словам, Тегеран уже согласился на такой пункт, который он назвал для себя главным, передает РИА «Новости».

    Американский лидер также сообщил, что готовящийся меморандум о взаимопонимании между США и Ираном станет очень детальным документом и включит снятие морской блокады с Ирана.

    Он добавил, что текст согласован многими странами и назвал сделку выгодной для США, Ближнего Востока и в перспективе для Ирана.

    Трамп выразил уверенность, что после заключения сделки цены на нефть начнут снижаться ниже уровней, зафиксированных до начала конфликта, а вслед за ними подешевеют и другие товары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном и необходимости его лишь подписать.

    По его словам, Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности о завершении боевых действий в ближайшие дни на территории Европы.

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    12 июня 2026, 00:55 • Новости дня
    Взрыв произошел на юге Ирана

    Взрыв произошел у побережья города Сирик на юге Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    У побережья расположенного на юге Ирана города Сирик произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

    Причина произошедшего взрыва пока не сообщается, передает РИА «Новости» .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне США нанесли удары по Ирану. Иранские СМИ сообщали о серии взрывов и работе ПВО в районах Минаба и Сирика на юге страны.

    Вашингтон заявил, что отменил новые запланированные удары по Ирану.

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    Ближневосточный конфликт неожиданно помог Египту

    Суэцкий канал неожиданно выиграл от ближневосточного конфликта и перекрытия Ормузского пролива. Неожиданно, потому что он не является альтернативным маршрутом. Если Катар не может поставить свой СПГ через Ормузский пролив в Азию, то Суэцкий канал здесь никак не поможет. Между тем в апреле трафик судов через Суэц и доходы выросли на треть. Каким образом ближневосточный конфликт помог Египту вернуть значимые доходы казны? Подробности

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

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    Мигранты вернули Европу к идее концлагерей

    Создание особых «центров возвращения» для мигрантов «вдали от европейских границ», «возможно, в Африке или в Азии», рассматривают в Евросоюзе. Похоже, страны ЕС готовятся насильственно высылать нежелательных гостей в специальные концентрационные лагеря за границей. Жители каких именно стран не нравятся европейцам больше всего – и почему политики ЕС наконец приходят к столь жестким антимиграционным мерам? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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