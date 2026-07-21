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WSJ: Израиль убеждает США возобновить полномасштабную войну с Ираном
Израильское руководство стремится склонить Вашингтон к возобновлению масштабных атак по иранской территории для уничтожения ядерных объектов, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).
Израиль пытается убедить американские власти возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Целью таких действий называется дальнейшее ослабление ракетного потенциала и полное уничтожение объектов ядерной программы Ирана.
Израильские спецслужбы передали американским коллегам данные о перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана. Сообщается, что оборудование перенесено в подземные туннели под горой Кирка рядом с Натанзом, глубина которых достигает 140 метров. Руководство Израиля надеется, что эти сведения подтолкнут Вашингтон к новой волне более мощных ударов.
В публикации отмечается, что в ходе предыдущих атак весной и в июне 2025 года район горы Кирка не входил в число приоритетных целей. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля, однако в июне Вашингтон и Тегеран заключили меморандум о немедленном прекращении боевых действий. В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.
Между тем, несколько стран ближневосточного региона переслали Вашингтону и Тегерану инициативу о временном прекращении огня и восстановлении безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Иранские власти пригрозили обогатить уран до 90% в случае новых американских ударов.
Политолог Владимир Сажин допустил возобновление масштабных атак Вашингтона по территории исламской республики.