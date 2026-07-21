WSJ: Израиль убеждает США возобновить полномасштабную войну с Ираном

Tекст: Вера Басилая

Израиль пытается убедить американские власти возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Целью таких действий называется дальнейшее ослабление ракетного потенциала и полное уничтожение объектов ядерной программы Ирана.

Израильские спецслужбы передали американским коллегам данные о перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана. Сообщается, что оборудование перенесено в подземные туннели под горой Кирка рядом с Натанзом, глубина которых достигает 140 метров. Руководство Израиля надеется, что эти сведения подтолкнут Вашингтон к новой волне более мощных ударов.

В публикации отмечается, что в ходе предыдущих атак весной и в июне 2025 года район горы Кирка не входил в число приоритетных целей. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля, однако в июне Вашингтон и Тегеран заключили меморандум о немедленном прекращении боевых действий. В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

Между тем, несколько стран ближневосточного региона переслали Вашингтону и Тегерану инициативу о временном прекращении огня и восстановлении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Иранские власти пригрозили обогатить уран до 90% в случае новых американских ударов.

Политолог Владимир Сажин допустил возобновление масштабных атак Вашингтона по территории исламской республики.