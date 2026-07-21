Экс-командир киевского «Беркута» получил десять лет за разгон Майдана

Tекст: Денис Тельманов

Украинский суд вынес обвинительный приговор бывшему командиру киевского полка спецподразделения МВД «Беркут», назначив ему десять лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

По версии украинского следствия, в 2014 году он препятствовал участникам протестных акций в центре Киева.

Как заявили в офисе генерального прокурора Украины, осужденный вместе с двумя подчиненными якобы незаконно задержал 22 активиста и применил к ним физическую силу.

«Бывший командир киевского «Беркута» приговорен к десяти годам лишения свободы. Двух его подчиненных и начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Киеве – к 8 годам», – рассказали в ведомстве.

Протесты на площади Независимости начались в ноябре 2013 года из-за отказа правительства от подписания ассоциации с Евросоюзом. Впоследствии мирные акции переросли в вооруженное противостояние радикалов и силовиков, унесшее жизни более 100 человек.

Новые власти страны возложили вину за гибель людей на спецназ «Беркут» и экс-президента Виктора Януковича, которые категорически отрицают свою причастность к этим событиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее украинские правоохранители завершили расследование дела против бывшего руководства спецподразделения «Беркут».

Пленный боевик батальона «Айдар» заявил о руководстве львовских полицейских расстрелами силовиков на киевском «майдане».

В августе прошлого года украинские СМИ сообщили о гибели во Львове бывшего коменданта лагеря «Евромайдана» Андрея Парубия.