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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    12 комментариев
    21 июля 2026, 23:19 • Новости дня

    Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Затраты Соединенных Штатов на противостояние с Ираном достигли отметки в 37,5 млрд долларов.

    Расходы американского бюджета на конфликт с Ираном в настоящее время составляют 37,5 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет.

    «Текущая оценка, которой мы располагаем на сегодняшний день, составляет 37,5 миллиардов долларов», – заявил глава ведомства.

    Он озвучил эти данные в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители американской разведки оценили возможные траты Пентагона на конфликт с Ираном более чем в 100 млрд долларов.

    Телеканал NBC News назвал реальной стоимостью военных действий сумму от 80 до 100 млрд долларов.

    В мае Пит Хегсет поручил юристам проверить заявления сенатора Марка Келли о расходе американских боеприпасов.

    21 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400

    Анкара подтвердила переговоры с третьими странами по С-400 ради самолетов F-35

    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ради возвращения в американскую программу истребителей F-35 Анкара прорабатывает варианты передачи закупленных ранее российских зенитных ракетных систем третьим странам, пишут местные СМИ.

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер ответил на парламентские запросы о последствиях закупки российских зенитных ракетных систем, пишет Turkiye Gazetesi

    Дискуссия касалась исключения страны из программы создания американских боевых самолетов и возобновления контактов с Соединенными Штатами.

    «В процессе, который продолжается с позитивной динамикой в военной и политической сферах с США, мы ищем решения во взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам, оставшимся в прошлом и касающимся третьих стран», – заявил глава оборонного ведомства.

    Гюлер подчеркнул, что планы национальной безопасности разрабатываются тщательно и компетентно. При этом учитываются актуальные данные и анализ будущих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.4

    Турецкая пресса сообщила о реализации российских комплексов одному из государств Персидского залива.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение многосторонней работы по данной теме.

    Комментарии (10)
    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбы российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 12:58 • Новости дня
    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ

    Депутат Кирьянов: Ремонтные бригады на российских НПЗ совершают трудовой подвиг

    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решения властей страны и регионов, а также работа ремонтных бригад на местах позволяют России в кратчайшие сроки вводить в строй атакованные противником НПЗ. Специалистам удается оперативно устранять последствия повреждений технологических линий, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее стало известно об улучшении ситуации с производством топлива на российских НПЗ.

    «В последние месяцы Россия столкнулась с очень серьезным вызовом в топливной сфере, который мог бы дестабилизировать экономику на долгое время. Купировать угрозы помогли своевременные усилия руководства страны и регионов. Их решения направлены на обеспечение топливом всех социально значимых объектов, служб, отвечающих за жизнь и комфорт людей по всей стране», – Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    При этом, отдельно собеседник отметил деятельность специалистов, которые непосредственно занимались восстановлением пораженных участков на объектах российских нефтеперерабатывающих предприятий. «Аварийные бригады, инженеры, сварщики, монтажники, другие профильные специалисты сделали возможным введение предприятий в строй в кратчайшие сроки. Они заслуживают самой высокой оценки общества, государственных наград и поощрений. В некотором смысле они совершили настоящий трудовой подвиг», – заметил депутат.

    «В итоге ситуация в топливной сфере в России заметно улучшилась. Государству удалось преодолеть как физические последствия атак, так и панические настроения, которые пытались разогнать в публичной среде», – резюмировал парламентарий.

    Ранее стало известно, что российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. Объемы оптовых торгов начали расти. На части АЗС очереди сократились, многие операторы вернулись к отпуску топлива потребителям без ограничений.

    К продажам вернулись НПЗ общей мощностью около 40 млн тонн нефти в год. По словам отраслевого источника «Коммерсанта», «пик дефицита, вероятно, уже пройден». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия намерена насытить рынок топливом.

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    21 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    МИД: Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва официально присоединилась к разбирательству о незаконном транзите мигрантов, став третьим участником процесса между Вильнюсом и Минском, сообщил МИД.

    Внешнеполитическое ведомство проинформировало о подаче соответствующей декларации. В министерстве подчеркнули уникальность этого решения, поскольку Россия впервые выступает третьей стороной в подобном международном судебном процессе.

    «20 июля Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Представители министерства добавили, что участие Москвы призвано содействовать правильному и добросовестному толкованию международных соглашений. Дипломаты намерены следить за четким соблюдением правовых норм в ходе разбирательства.

    В прошлом году Литва обвинила Белоруссию в организации масштабного ввоза нелегалов.

    Вильнюс потребовал от Минска финансовой компенсации за возведение пограничных заграждений.

    В июне текущего года Москва анонсировала привлечение прибалтийских республик к международной ответственности за дискриминационную политику.

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    21 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Мероприятие состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.

    «Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества», – отметил дипломат. По его словам, организаторы обозначили три главных вектора работы: открытость, инновации и сотрудничество.

    Бердыев отметил, что участие главы государства в форуме подчеркивает важность экономических связей России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, особое внимание Москва уделяет отношениям с Китаем и высоко оценивает подходы Пекина к развитию потенциала АТЭС.

    Напомним, российский и китайский лидеры запланировали двустороннюю встречу на осеннем саммите АТЭС.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит главы государства в Шэньчжэнь.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин провели результативные переговоры в Пекине.

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    21 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов из России
    Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов из России
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские парламентарии утвердили во втором и третьем чтениях инициативу об ужесточении наказаний для иностранцев.

    Количество статей, предполагающих обязательную депортацию, выросло с 22 до 45, передает РИА «Новости». Теперь нарушителям грозит не только увеличенный штраф, но и принудительное возвращение на родину.

    Выдворение будут применять за дискриминацию, неповиновение силовикам, мелкое хулиганство и употребление наркотиков в общественных местах. Также строгие меры коснутся лиц, демонстрирующих запрещенную символику, дискредитирующих армию или нарушающих правила деятельности иноагентов. Важным нововведением стал запрет ссылаться на семейное положение для отмены депортации.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прокомментировал принятие документа. «Хочется еще сказать вот о чем: если только мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе, начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен», – подчеркнул спикер.

    Политик добавил, что Россия ждет законопослушных людей, уважающих местные традиции и законы. По его словам, работа над миграционным законодательством идет уже около года, и новые решения призваны закрыть оставшиеся лазейки для нарушителей. Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

    В начале июля Володин анонсировал увеличение количества влекущих депортацию статей КоАП до 45.

    Весной Министерство внутренних дел разработало базовый законопроект об обязательной высылке иностранцев за ряд правонарушений.

    В мае парламентарии утвердили административную ответственность с выдворением за уклонение мигрантов от медицинского освидетельствования.

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    21 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана

    Трамп: США ударят по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана
    @ Us Navy/U.S Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Исламской республики, заявил президент Дональд Трамп.

    О соответствующих планах Вашингтона глава государства рассказал во время встречи с ливанским коллегой Джозефом Ауном в Белом доме, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы прессы, политик подтвердил решимость действовать бескомпромиссно. «Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором говорят журналисты», – отметил президент.

    По мнению политика, иранские власти, вероятно, предпринимают попытки восстановить утраченные мощности. Он подчеркнул, что американские военные будут бить очень мощно по любой локации, где противник задумает создать ядерное оружие.

    На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

    Ранее Трамп предупредил о подготовке очередного мощного военного удара по Исламской республике.

    В тот же день глава Белого дома объявил об окончании режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского истребителя на базе в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту, поразив важную систему противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о ракетной атаке на американскую военную базу, расположенную на территории Иордании, передает ТАСС.

    В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция системы противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Подробности операции также приводит иранское агентство Fars, ссылаясь на официальное заявление элитных частей вооруженных сил республики.

    «Бойцы ВВС Корпуса стражей исламской революции <…> нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена одна радарная система ПВО и один истребитель F-15, находившейся в ангаре», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о новых авиаударах по Ирану. Перед этим Корпус стражей исламской революции уничтожил несколько американских истребителей на иорданской военной базе.

    Иранские вооруженные силы также поразили центр управления спецоперациями Соединенных Штатов в Сирии.

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    21 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    КСИР заявил о двух подорвавшихся нефтяных танкерах в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера подорвались в Ормузском проливе при проходе по небезопасному маршруту, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    Сейчас спасатели заняты эвакуацией экипажей судов из района происшествия, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник КСИР также сообщил о двух танкерах, пытавшихся пройти по несогласованной части Ормузского пролива и взорвавшихся.

    На прошлой неделе два нефтяных танкера подорвались и загорелись на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива.

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    21 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Алиев рассказал о тайных переговорах России и Германии в Баку

    Алиев рассказал о тайной встрече чиновников России и Германии в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие высокопоставленные чиновники из России и Германии тайно встретились в июле для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

    Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем рассказал, что встреча бывших российских и немецких госслужащих прошла в Азербайджане с 12 по 14 июля, передают СМИРБК.

    «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», – заявил Алиев. Он добавил, что Баку приветствует любые шаги, направленные на завершение боевых действий.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не располагает информацией о прошедших переговорах.

    Ранее британская The Times писала об активизации в Берлине дискуссий по восстановлению каналов связи с Москвой.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, подчеркнул готовность России к диалогу. При этом он отметил, что звучащие в Европе заявления пока не находят отражения в реальной политике западных стран.

    Британская пресса заметила смену настроений в немецком подходе к диалогу с Москвой. В начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на скорое участие России в мирных переговорах.

    Весной глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние встречи на территории Азербайджана.

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    21 июля 2026, 01:56 • Новости дня
    Иран сообщил об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте

    IRIB: Армия Ирана сообщила об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте

    Иран сообщил об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте
    @ US Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесен удар по американским РСЗО Himars на базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте, сообщила иранская армия.

    Атака стала ответом на недавние удары США по различным районам Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Сухопутные силы Ирана нанесли удар с помощью ракет типа «земля-земля» по системам Himars, расположенным на американской военной базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    В районе иранской атомной станции в Бушере работают системы противовоздушной обороны.

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    21 июля 2026, 15:42 • Новости дня
    В Петербурге стартовал полный цикл сборки автомобилей Tenet A8

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге на мощностях холдинга «АГР» в Шушарах стартовал выпуск седана Tenet A8.

    Новый автомобиль специально спроектирован с учетом суровых российских климатических и дорожных условий, передает ТАСС.

    «На высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург), прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла седана Tenet A8», – сообщили в компании.

    Там также уточнили, что масштабный проект реализован благодаря стратегическому партнерству с компанией Defetoo. Технологический процесс на обновленном предприятии охватывает все базовые этапы создания машины: от сварки и окраски кузовов до финальной сборки.

    В мае текущего года российский автопроизводитель освоил выпуск удлиненного кроссовера Tenet 4L в Калуге.

    Месяцем позже холдинг представил на Петербургском международном экономическом форуме новый кроссовер Jeland J6 петербургской сборки.

    Весной компании «АГР Холдинг» и Defetoo запустили совместное производство автомобильных двигателей.

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    20 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    ПВО сработала в районе АЭС в Бушере

    Tекст: Антон Антонов

    В районе иранской атомной станции в Бушере работают системы противовоздушной обороны, сообщает иранское агентство Mehr.

    «Несколько минут назад заработала система ПВО в районе АЭС в Бушере», – сообщает Mehr.

    Взрывы также слышны в городах Чабахар и Конарак на юго-востоке Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Прежде США уже наносили авиаудары по районам в непосредственной близости от атомной электростанции «Бушер».

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    21 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Атака ВСУ вызвала сброс воды из Белгородского водохранилища

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные нанесли удары по инфраструктуре Белгородского водохранилища, сообщил оперштаб региона.

    В результате атак гидротехническое оборудование получило повреждения, сообщается в канале оперштаба в Max.

    «В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища – произошел сброс воды», – говорится в публикации.

    В 2025 году плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. После этого уровень воды в гидротехническом сооружении снизился на один метр.

    Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о продолжительном частичном сбросе воды из-за регулярных атак.

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    21 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Мобилизованный украинский актер Бушмакин погиб на фронте

    Похищенный военкомами украинский режиссер Евгений Бушмакин погиб в зоне спецоперации

    Звезда фильма «Бешеная свадьба» лишился жизни на передовой вскоре после задержания сотрудниками территориального центра комплектования прямо возле собственного дома.

    Известный артист и педагог отправился в штурмовую бригаду против своей воли, передает ТАСС. Близкая подруга погибшего Тоня Ноябрева рассказала подробности трагедии украинскому изданию «Обозреватель».

    «Его почти похитили ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду», – заявила знакомая покойного.

    Евгений Бушмакин родился в Полтаве в 1981 году. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Зрителям мужчина запомнился по ролям в картинах «Бешеная свадьба» и «Герой моего времени».

    Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. На фоне критической нехватки людей военкоматы регулярно проводят силовые рейды в общественных местах.

    Граждане призывного возраста все чаще вступают в открытые столкновения с представителями власти, пытаясь избежать отправки на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине началась очередная волна насильственной мобилизации.

    Жители Львова устроили масштабный бунт против сотрудников военкоматов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния.

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    Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой перекрыть Красное море. Хуситы официально заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Эксперты говорят о двух путях развития ситуации. Это блокировка еще одного пролива – Баб-эль-Мандебского и разрушение порта Янбу, через который перевозит свою нефть Саудовская Аравия в обход Ормуза. Цены на нефть уже начали расти, и это хорошие новости для России. Хотя в этой истории есть риски и для поставок наших углеводородов. Подробности

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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

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    Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп

    Уже второй пакет спутников группировки «Рассвет» начинает свою работу на околоземной орбите. «Это наглядно показывает быстрые темпы наращивания российской спутниковой группировки», – говорят эксперты и объясняют, в чем важность низкоорбитальных аппаратов и для гражданской сферы, и для успехов российских войск в зоне спецоперации. Подробности

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    Провал антироссийской операции японской разведки вызван халатностью

    Спецслужбы Японии ведут массовую слежку за проживающими в этой стране российскими гражданами. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из попавших в открытый доступ данных из компьютера японского дипломата. Как неизвестным хакерам удалось получить доступ к ним – и почему перед нами явное свидетельство провала японских спецслужб? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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