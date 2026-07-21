Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Песков заявил о строгом соблюдении международного права кораблями России
Все действия военных кораблей РФ осуществляются в строгом соответствии с международным правом, не нужно усматривать в этом никаких намеков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о маневрах российского флота, передает ТАСС.
Ранее появились утверждения, что фрегат ВМФ РФ якобы провел учения в международных водах вблизи берегов Британии.
Некоторые связали эти маневры со вступлением в должность нового британского премьера. Представитель Кремля отверг подобные спекуляции и призвал не искать скрытых смыслов.
«Все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом, морским правом. Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь по британской яхте в проливе Ла-Манш.
Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал этот инцидент сознательной провокацией британской стороны.