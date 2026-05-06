Турецкая Baykar подписала первый контракт на экспорт 12 беспилотников Kizilelma

Tекст: Тимур Шайдуллин

Турецкая компания Baykar впервые заключила контракт на экспорт боевого беспилотного самолета Kizilelma, передает РИА «Новости».

Согласно данным пресс-службы компании, соглашение о продаже 12 аппаратов было подписано с индонезийской фирмой Republicorp на выставке оборонной промышленности SAHA, проходящей в Стамбуле.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн во время церемонии подписания отметил важность этого события, заявив: «Это исторический контракт, первый в своем роде на экспорт данной модели. Наша цель – начать поставки партии из 12 самолетов с 2028 года». В документах предусмотрен опцион, который предусматривает возможность увеличения заказа в общей сложности до 48 беспилотников.

Беспилотный самолет Kizilelma обладает длиной 14,7 метра и способен нести до 1,5 тонн полезной нагрузки. Осенью 2025 года два прототипа Kizielma впервые в истории совершили совместный полет с использованием «умных» алгоритмов.

На выставке SAHA представлены последние достижения турецких производителей, в том числе новейшие разработки в области оборонной промышленности. Мероприятие ежегодно собирает делегации из более 120 стран и свыше 1700 компаний со всего мира.

Baykar считается крупнейшим мировым экспортером беспилотных летательных аппаратов, имея контракты с 37 странами. Экспорт составляет 90% общей выручки компании.

Ранее Baykar провела успешные испытания роя беспилотников-камикадзе и барражирующих боеприпасов, управляемых искусственным интеллектом без использования спутниковых навигационных систем. До этого турецкий беспилотник Bayraktar Kizilelma впервые поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая корпорация совместно с итальянским концерном Leonardo планируют создать совместное предприятие для разработки и производства дронов, что укрепит позиции производителя БПЛА «Байрактар» – Baykar – на рынке ЕС.