    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 мая 2026, 14:21 • Новости дня

    Турецкая Baykar подписала первый контракт на экспорт 12 беспилотников Kizilelma

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкая компания Baykar впервые заключила соглашение о поставке боевых беспилотников Kizilelma за рубеж, первым импортером стала Индонезия, сообщили в компании.

    Турецкая компания Baykar впервые заключила контракт на экспорт боевого беспилотного самолета Kizilelma, передает РИА «Новости».

    Согласно данным пресс-службы компании, соглашение о продаже 12 аппаратов было подписано с индонезийской фирмой Republicorp на выставке оборонной промышленности SAHA, проходящей в Стамбуле.

    Глава Управления оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн во время церемонии подписания отметил важность этого события, заявив: «Это исторический контракт, первый в своем роде на экспорт данной модели. Наша цель – начать поставки партии из 12 самолетов с 2028 года». В документах предусмотрен опцион, который предусматривает возможность увеличения заказа в общей сложности до 48 беспилотников.

    Беспилотный самолет Kizilelma обладает длиной 14,7 метра и способен нести до 1,5 тонн полезной нагрузки. Осенью 2025 года два прототипа Kizielma впервые в истории совершили совместный полет с использованием «умных» алгоритмов.

    На выставке SAHA представлены последние достижения турецких производителей, в том числе новейшие разработки в области оборонной промышленности. Мероприятие ежегодно собирает делегации из более 120 стран и свыше 1700 компаний со всего мира.

    Baykar считается крупнейшим мировым экспортером беспилотных летательных аппаратов, имея контракты с 37 странами. Экспорт составляет 90% общей выручки компании.

    Ранее Baykar провела успешные испытания роя беспилотников-камикадзе и барражирующих боеприпасов, управляемых искусственным интеллектом без использования спутниковых навигационных систем. До этого турецкий беспилотник Bayraktar Kizilelma впервые поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая корпорация совместно с итальянским концерном Leonardo планируют создать совместное предприятие для разработки и производства дронов, что укрепит позиции производителя БПЛА «Байрактар» – Baykar – на рынке ЕС.

    4 мая 2026, 13:33 • Новости дня
    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете набирает популярность фотография Су-35С с полным комплектом управляемых ракет разного типа, включая дальнобойную Р-37М и противорадиолокационную Х-31ПМ.

    Фото российского многофункционального истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения опубликовал «Военный осведомитель».

    На снимке самолет оснащен ракетами «воздух-воздух» малой дальности Р-74, средней дальности Р-77-1, большой дальности Р-37М и противорадиолокационной ракетой Х-31ПМ.

    В публикации также отмечается наличие двух дополнительных ракет средней дальности Р-77М, предназначенных для уничтожения воздушных целей. Су-35С выделяется как одна из самых современных и универсальных машин российского авиапарка.

    Самолет представляет собой глубокую модернизацию истребителя Су-27 и способен выполнять задачи как по перехвату, так и по уничтожению воздушных, наземных и надводных целей. Новое фото вызвало активное обсуждение в Сети среди военных специалистов и пользователей.

    Ранее российская армия получила очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.

    5 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Tекст: Мария Иванова

    Решение главы Белого дома вывести часть американского контингента из ФРГ фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе.

    Отказ США размещать крылатые ракеты на немецкой территории создает серьезные проблемы для обороноспособности страны, пишет Politico.

    «Решение американской администрации не размещать крылатые ракеты в Германии в конце концов опасно», – заявил депутат бундестага Метин Хакверди.

    Развертывание комплексов, обещанное Джо Байденом, должно было стать ответом на появление российских ракетных систем «Искандер» в Калининградской области. Теперь Дональд Трамп намерен вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии, включая подразделение, которое должно было обслуживать пусковые установки Typhon с ракетами Tomahawk.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что в настоящее время возможности получить такие системы вооружений от США практически нет. Быстро найти замену американским ракетам с дальностью около 1,6 тыс. километров Европа не сможет.

    Берлин рассматривает возможность возобновления производства ракет Taurus с увеличенной дальностью, однако версия Neo появится не раньше следующего десятилетия. Попытки Германии закупить дальнобойные системы напрямую у США также пока не увенчались успехом, а европейские разработки займут длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить размещение ракет Tomahawk в Германии.

    Ранее американский президент распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с немецкой территории.

    В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов

    Ростех разработал систему противодействия массированным атакам FPV-дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы обеспечит круговую защиту бронетехники от групповых налетов, мгновенно подавляя даже нестандартные частоты управления ударными аппаратами, сообщили в Ростехе.

    Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты от беспилотников «СЕРП» новым комплексом для противодействия массированным атакам FPV-дронов, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных аппаратов.

    Разработка получила название «СЕРП-FPV». Комплекс обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов. Система работает по наиболее распространенным частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи. Это позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты.

    «В наши дни довольно часто операторы беспилотников идут на эксперименты и «перепрошивают» свою технику таким образом, чтобы она работала на «кастомных» частотах. Типовые настройки и решения для радиоэлектронного противодействия в данном случае будут не эффективны», – пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.

    По ее словам, особенность новых комплексов в том, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы. Для защиты от подобных угроз госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д». Позже российские специалисты разработали новый комплекс подавления навигации дронов «Вика».

    4 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник Александр Чайко был назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

    На этом посту Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с 2023 года, передает РБК.

    Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По информации сайта Минобороны, он прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. Также он окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил и Военную академию Генштаба.

    Чайко занимал различные руководящие должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ.

    Генерал Чайко является Героем России. Это звание ему было присвоено закрытым указом президента в 2020 году.

    В конце октября 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Сергея Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

    5 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Турция показала гиперзвуковую ракету Yildirimhan

    Tекст: Вера Басилая

    На выставке в Стамбуле Турция впервые показала межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan, способную поражать цели на расстоянии до 6 тыс. км.

    Министерство национальной обороны Турции впервые представило межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan на выставке оборонной промышленности SAHA 2026 в Стамбуле, передают «Вести».

    Новая ракета получила название «Повелитель молний» и стала первой МБР турецкого производства.

    Согласно официальным характеристикам, Yildirimhan оснащена четырьмя двигателями и способна развивать скорость до 25 Махов, что эквивалентно примерно 8,5 км в секунду. Дальность полета составляет до 6 тыс. км, что позволяет поражать цели на значительных расстояниях.

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил: «Жидкотопливная ракета Yildirimhan в настоящее время является нашей ракетой с самым большим радиусом действия… Пусть никто не сомневается, что, если потребуется, мы без колебаний применим ее». По его словам, это важный шаг для укрепления национальной безопасности страны.

    Известно, что ракета способна нести боеголовку весом до трёх тонн, в качестве топлива используется тетраоксид диазота. Эксперты отмечают, что создание такой ракеты существенно повышает оборонный потенциал Турции и может изменить расстановку сил в регионе.

    Турецкая компания Roketsan показала баллистическую ракету малой дальности Tayfun.

    Американское военное командование выразило обеспокоенность устареванием своих межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

    Российские силовые структуры назвали комплексы Patriot бессильными перед летящими на огромной скорости ракетами.

    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    5 мая 2026, 06:42 • Новости дня
    Россия резко сократила импорт рыбы из Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первый месяц весны российские компании снизили закупки морепродуктов у турецких поставщиков более чем на четверть, свидетельствуют данные турецкой статистической службы.

    В марте импорт турецкой рыбы в Россию сократился на 27% в годовом выражении, составив 24,7 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое ведомство.

    Годом ранее этот показатель достигал 33,8 млн долларов.

    Российские компании ввозили различные виды продукции, включая свежую, замороженную, копченую рыбу и филе. При этом более половины от общей суммы импорта пришлось на замороженную форель, закупки которой оцениваются в 13,8 млн долларов.

    Несмотря на спад, по итогам марта наша страна сохранила статус крупнейшего покупателя рыбы из Турции. В тройку лидеров также вошли Италия с объемом закупок 20,7 млн долларов и Нидерланды с показателем 20,1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца 2026 года уменьшился на 3,5 млрд долларов.

    4 мая 2026, 07:57 • Новости дня
    В зоне СВО испытали дрон «Штурмовик»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый наземный дрон «Штурмовик», прообразом которому послужила колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк», начали апробировать в зоне специальной военной операции, сообщили в компании-разработчике «Дрон форс аэро» (Смоленская область).

    Новый наземный дрон «Штурмовик» проходит апробацию в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС. Разработкой устройства занимается компания «Дрон форс аэро» из Смоленской области. В организации подчеркнули, что прообразом машины стал «Царь-танк» – знаменитая колесная боевая техника эпохи Первой мировой войны.

    Представители «Дрон форс аэро» рассказали, что дрон отличается маневренностью и малозаметностью. «Нашими специалистами разработан малозаметный маневренный наземный дрон «Штурмовик». Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 кг. Также аппарат может применяться в качестве «дрона-ждуна» благодаря небольшим габаритам», – отметили в компании.

    «Штурмовик» оснащён волоконно-оптической линией связи, что позволяет преодолевать расстояния до 30 км и делает устройство устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника. В случае обрыва основной линии связи автоматически активируется резервный цифровой модуль. Кроме того, в компании добавили, что дрон не боится грязи и дождя, что расширяет его возможности применения в сложных погодных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для охраны госграницы России задействовали дроны и лазерное оружие.

    Ростех создал камеры для всех типов российских беспилотников.

    3 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Движение в Босфоре перекрыли из-за поломки следовавшего в Россию сухогруза
    Tекст: Ольга Иванова

    Транзит через пролив Босфор временно остановили в обоих направлениях после инцидента с судном, направлявшимся из Египта в российские порты.

    Движение судов в Босфорском проливе временно приостановили в обоих направлениях из-за поломки сухогруза, следовавшего в Россию, передает РИА «Новости». Инцидент произошел у берегов Куручешме.

    «Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направлениях... У сухогруза ZALTRON длиной 185 метров, следовавшего из Египта в Россию, произошла поломка двигателя у берегов Куручешме», – сообщило турецкое Управление береговой охраны.

    Для оказания помощи судну к месту происшествия оперативно направили три буксира. В спасательной операции задействованы суда «KURTARMA-3», «KURTARMA-5» и «KURTARMA-9».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в северной части Стамбула контейнеровоз Kappa под турецким флагом сел на мель у берега Босфора в считанных метрах от дорогих вилл.

    В прошлом году власти временно остановили проход через Босфор из-за поломки шедшего в Россию грузового судна.

    Турецкие службы отбуксировали к причалу Ахыркапы сухогруз Azov Forward со сломанным рулем.

    5 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после снятия с должности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший командир 58-й мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр скрылся с украденными у военных средствами после освобождения поселка Ветеринарное, сообщили в силовых структурах России.

    Полковник Вооружённых сил Украины Иван Шныр сбежал с крупной суммой украденных у военнослужащих денег и разворованными средствами ВСУ, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на российские силовые структуры. После освобождения населённого пункта Ветеринарное группировкой «Север» Шныр был снят с должности командира 58-й отдельной мотопехотной бригады.

    Скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, как уточняет источник, публично подтвердила бегство Шныра. Она уверена, что полковнику позволили забрать «общак» с похищенными у подчинённых деньгами, а также средствами украинской армии.

    По данным источника, после побега бывший комбриг выходил на связь уже с территории Львовской области. Также, по информации Безуглой, были отстранены от должностей два командира батальона этой бригады и заместитель командира.

    Ранее поставщик баллистических очков для ВСУ похитил более 3,5 млн долларов и скрылся за границей. До этого руководитель финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры.

    А группа дезертиров из ВСУ украла гуманитарную помощь на 8 млн гривен, предназначенную населению подконтрольного Киеву Запорожья.

    4 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Конгрессмен Лью указал на неутешительные для США итоги борьбы с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмен-представитель Демократической партии США Тед Лью, наблюдая за американо-иранским конфликтом, пришел к выводу о необходимости новой стратегии обороны страны в противостоянии с Россией и КНР.

    «Война с Ираном показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против Китая и России. 1. Если Иран, армия второго сорта, может нанести существенный урон базам США, то Китай или Россия способны стереть наши зарубежные базы в порошок. 2. США исчерпают оборонительные боеприпасы против Китая и России», – написал он в с соцсети Х.

    Конгрессмен Лью добавил к посту ссылку на расследование телеканала CNN о том, как большинство военных объектов США на Ближнем Востоке разгромлены Ираном.

    Впрочем, CNN в классификации источников информации американского лидера Дональда Трампа давно находятся в списке «фейк-ньюс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил  «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. В ночь на понедельник глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.

    4 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о расчетах БПЛА ВСУ из украинцев 18-22 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта за прошедшие сутки отработали по живой силе и технике ВСУ в районах Кияницы, Храповщины, Пушкаревки, Великого Прикола, Голубовки, Вольной Слободы, Пустогорода, Хмелевки и Лесного.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106 обр ТерО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный ветер».

    По словам «Северян», в Сумском районе штурмовики за сутки продвинулись на 15 участках до 750 метров, в районе освобожденной Новодмитровки штурм-группы продвинулись на трёх участках до 400 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    В Харьковской области российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и посёлка Белый Колодезь.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки.

    На Великобурлукском направлении без существенных изменений: штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России обезвредили неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника весом в 100 кг, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР. В Сумской области российские бойцы уничтожили 21 пункт управления дронами ВСУ.

    3 мая 2026, 23:35 • Новости дня
    Самолет премьер-министра Испании совершил экстренную посадку в Турции

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет премьер-министра Испании Педро Санчеса, направлявшийся в Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества, совершил вынужденную посадку в Турции, сообщило испанское агентство EFE.

    «Самолет Airbus A310, на борту которого находились премьер Санчес и часть его делегации, вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос в Мадриде незадолго до четырех часов дня, направляясь в столицу Армении, где в понедельник состоится встреча лидеров почти 50 стран, участвующих в этом форуме», – говорится в сообщении EFE.

    Правительственные источники сообщили агентству, что причиной экстренной посадки в Турции стала техническая неполадка. В Анкаре глава исполнительной власти Испании проведет ночь, а затем отправится в Армению рано утром в понедельник.

    Его прибытие на саммит в Ереване запланировано на 8.15 утра по испанскому времени (на два часа позже по армянскому времени). По завершении восьмого саммита группы стран Санчес вернется в Мадрид в понедельник.

    В агентстве напомнили, что последний инцидент с участием служебного самолета, вынудивший премьер-министра Санчеса изменить график, произошел 4 сентября 2025 года, когда самолет Falcon, на котором он летел в Париж на встречу «коалиции желающих», был вынужден вернуться на полпути из-за поломки. Тогда Санчес  принял участие во встрече дистанционно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Индии пассажир испугался призрака и попытался открыть дверь самолета в полете. В апреле подавший сигнал бедствия самолет-заправщик ВВС США спустя час сел в Тель-Авиве. В Индии самолет загорелся во время разбега.

    5 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о сбитом вертолете Израиля на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское формирование «Хезболла» сообщило о поражении израильского вертолета ракетой и обстреле позиций армии Израиля под Эль-Байядой, что сопровождалось подбитым танком.

    Бойцы шиитской милиции «Хезболла» выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому военному вертолету, который был замечен над городом Эль-Байяда на юге Ливана. По заявлению формирования, вертолет был поражен, передает ТАСС.

    В заявлении «Хезболлы» говорится: «Силы исламского сопротивления выпустили ракету класса «земля – воздух» по неприятельскому вертолету, появившемуся в небе над городом Эль-Байяда, и подбили его».

    Кроме того, представители формирования сообщили об обстреле из минометов позиций израильских военных в Эль-Байяде и подбитии танка Merkava.

    Ранее во вторник «Хезболла» заявила, что подбила два танка и бронетранспортер Израиля. Также во вторник организация сообщила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    До этого организация сообщала, что бойцы «Хезболлы» использовали БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.


    5 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    МИД подтвердил приверженность избавлению мира от ядерной угрозы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления на конференции ООН посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов подчеркнул неизменную поддержку Россией идеи поэтапного ядерного разоружения с целью устранения угрозы для мирового сообщества.

    Россия полностью поддерживает идею поэтапного избавления мира от ядерной угрозы. Об этом на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

    «Россия неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы в качестве конечной цели поступательного процесса ядерного разоружения», – сказал представитель МИД РФ.

    Дипломат отметил, что сейчас отношения между ядерными государствами находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. По словам Белоусова, опасения, связанные с ростом стратегических рисков и повышением уровня ядерной опасности, полностью обоснованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает невозможным заключение новых ядерных соглашений без учета арсеналов Лондона и Парижа.

    Ранее российские власти высказывали обеспокоенность планами Франции по расширению ядерного потенциала и совместными учениями европейских стран.

    До этого Белоусов заявил, что мирное разрешение украинского кризиса возможно только после отказа НАТО от попыток нанести стратегический урон Москве.


    Главное
    Власти ДНР сообщили о провокациях ВСУ по всей линии фронта
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 жилых домов, школы и детсады
    Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену
    Власти Латвии потушили последний Вечный огонь в Прибалтике
    Склады в России переполнились нераспроданным сыром
    Сбивший насмерть девушку-фотографа в Москве байкер оказался трезв
    Москвичам на праздничные выходные пообещали «черемуховые холода»

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Киев устроил фарс из перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

