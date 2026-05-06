Первышов рассказал Путину о ежемесячных встречах с ветеранами СВО

Tекст: Вера Басилая

Первышов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что лично раз в месяц проводит встречи с ветеранами спецоперации или членами их семей, следует из сообщения на сайте Кремля.

По его словам, такие встречи позволяют оперативно решать возникающие вопросы и получать обратную связь.

«Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей... И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, вместе со мной ведут этот прием, то есть они видят свой вопрос, забирают его и сопровождают либо ветерана, либо членов семьи, и уже совершенно другую реакцию мы получаем», – заявил Первышов.

Он также рассказал, что власти региона активно работают с ветеранами в рамках кадровой программы «Герои Тамбовщины». По его словам, многие участники спецоперации либо возвращаются на свои прежние рабочие места, либо после сдачи экзаменов и тестов начинают службу на государственных и муниципальных должностях.

Особое внимание глава региона уделил вдове Героя России Артура Лапшина – Ольге Лапшиной, которая после консультации с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой была назначена детским омбудсменом в области. Первышов подчеркнул, что уже сейчас тамбовские бойцы работают на различных должностях, в том числе в органах государственной и муниципальной власти. Он добавил, что по мере возвращения основной части ветеранов их будут встречать коллеги, которые уже интегрированы в систему.

Ранее Путин призвал губернаторов активно привлекать ветеранов спецоперации к работе в органах власти.

Путин отметил способность бывших военных повысить эффективность муниципальных структур.