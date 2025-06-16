России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Москалькова сообщила о возвращении без вести пропавших военных
Москалькова: среди вернувшихся из украинского плена – без вести пропавшие
Ряд российских военных, считавшихся пропавшими без вести, вернулись домой после обмена пленными, проходившего в рамках достигнутых договоренностей.
Среди российских военнослужащих, вернувшихся домой во время обмена военнопленными с Украиной, оказались и те, кого ранее считали без вести пропавшими, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Особенно радует, что среди возвратившихся – воины, чьи родственники обращались к нам по поиску без вести пропавших. Готовы оказать всю необходимую помощь – медицинскую, психологическую и социальную. Вы не одни!» – заявила омбудсмен.
Москалькова выразила благодарность президенту Владимиру Путину, Минобороны и всем ведомствам, участвовавшим в организации обмена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с территории, контролируемой Киевом, вернулась еще одна группа российских солдат. Самолет с военнослужащими приземлился в аэропорту Подмосковья 14 июня.
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность продолжать переговоры с Киевом.