Россия в рамках стамбульских договоренностей вернула четвертую группу военных

Tекст: Вера Басилая

Россия вернула еще одну группу своих военнослужащих с территории Украины. В обмен украинской стороне передали группу пленных военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В Министерстве обороны сообщили, что обмен был проведен 14 июня по договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле. Сейчас вернувшиеся военные находятся на территории Белоруссии, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В дальнейшем планируется доставить военнослужащих в Россию для лечения и реабилитации в профильных учреждениях Минобороны.

Москва и Киев приступили к бессрочным санитарным обменам в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах в Стамбуле. Передача раненых между сторонами осуществляется на постоянной основе, передает ТАСС.

Напомним, третья группа российских военных была возвращена с Украины в рамках достигнутых договоренностей.

Минобороны опубликовало видеозапись с новой группой освобожденных из украинского плена российских военнослужащих.

В субботу Россия передала на Украину 1, 2 тыс. тел погибших солдат. Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел, при этом Украина не отдала ни одного тела.