14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.8 комментариев
Россия в рамках стамбульских договоренностей вернула четвертую группу военных
Россия и Украина начали передавать друг другу раненых, запустив бессрочные обмены по договоренностям, достигнутым в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возвращена еще одна группа российских солдат с территории Украины, сообщили в Минобороны.
Россия вернула еще одну группу своих военнослужащих с территории Украины. В обмен украинской стороне передали группу пленных военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
В Министерстве обороны сообщили, что обмен был проведен 14 июня по договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле. Сейчас вернувшиеся военные находятся на территории Белоруссии, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В дальнейшем планируется доставить военнослужащих в Россию для лечения и реабилитации в профильных учреждениях Минобороны.
Москва и Киев приступили к бессрочным санитарным обменам в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах в Стамбуле. Передача раненых между сторонами осуществляется на постоянной основе, передает ТАСС.
Напомним, третья группа российских военных была возвращена с Украины в рамках достигнутых договоренностей.
Минобороны опубликовало видеозапись с новой группой освобожденных из украинского плена российских военнослужащих.
В субботу Россия передала на Украину 1, 2 тыс. тел погибших солдат. Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел, при этом Украина не отдала ни одного тела.