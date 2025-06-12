Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.0 комментариев
Опубликовано видео с вернувшимися с Украины российскими пленными
Видеозапись, на которой запечатлена новая группа освобожденных из украинского плена российских военнослужащих, опубликована Минобороны.
На видео запечатлены несколько десятков военных перед автобусами с российскими флагами, они скандируют «Россия».
Видео опубликовано в Telegram-канале ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что третья группа российских военнослужащих, освобожденных в рамках обмена с Киевом по договоренностям в Стамбуле, проходит лечение и реабилитацию в Белоруссии.