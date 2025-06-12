Российские войска разгромили группу спецназа ВСУ в Сумской области

Tекст: Антон Антонов

«По противнику отработали наши операторы FPV, которые уничтожили большую часть оккупантов, оставшиеся в живых укрылись в лесополосе на украинской территории. Ведется поиск и уничтожение противника», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Кроме того, на Теткинском и Глушковском направлениях отражены попытки прорыва российской границы украинскими военными из Искрисковщины и Рыжевки. За сутки уничтожено четыре единицы вражеской техники.

«Анализ некрологов показал, что командование ВСУ доукомплектовывает штурмовые подразделения (225 и 425 ошп) за счет военнослужащих противопожарных взводов механизированных бригад», – говорится в сообщении.

На Сумском направлении российские войска «продвигаются в приграничных лесных массивах и ведут бои на южной окраине села Новониколаевка», а также «продвинулись в Яблоновке и Юнаковке». В семи безуспешных контратаках в районе Кондратовки, Новониколаевки и Юнаковке ВСУ задействовали свыше 50 человек, большинство из них были ликвидированы, «остальные сбежали», сообщил «Северный Ветер».

На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено четыре штурмовые группы ВСУ, артиллерийские и минометные расчеты противника.

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

Напомним, бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили около 200 попыток ВСУ прорваться на российскую территорию.

