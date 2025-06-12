Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.0 комментариев
Третья группа российских военных возвращена с Украины в рамках договоренностей
Минобороны: Третья группа российских военных возвращена с Украины
Группа российских военнослужащих, освобожденных в рамках обмена с Киевом по договоренностям 2 июня в Стамбуле, уже проходит лечение и реабилитацию в Белоруссии.
Соглашение между Россией и киевским режимом было достигнуто 2 июня в Стамбуле, сообщает Telegram-канал Минобороны. В результате этих договоренностей с территории, контролируемой киевскими властями, была возвращена третья группа российских военных.
Взамен российская сторона передала группе военнослужащих украинских вооруженных формирований.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Минобороны РФ организует их дальнейшую транспортировку на территорию России для лечения и реабилитации в специализированных учреждениях.
В понедельник Ил-76МД доставил в Московскую область первую группу российских военных, которые вернулись из украинского плена в рамках обмена.
Позже на российскую территорию возвращена вторая группа российских военнопленных в связи с договоренностями в Стамбуле.