Минобороны: Третья группа российских военных возвращена с Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Соглашение между Россией и киевским режимом было достигнуто 2 июня в Стамбуле, сообщает Telegram-канал Минобороны. В результате этих договоренностей с территории, контролируемой киевскими властями, была возвращена третья группа российских военных.

Взамен российская сторона передала группе военнослужащих украинских вооруженных формирований.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Минобороны РФ организует их дальнейшую транспортировку на территорию России для лечения и реабилитации в специализированных учреждениях.

В понедельник Ил-76МД доставил в Московскую область первую группу российских военных, которые вернулись из украинского плена в рамках обмена.

Позже на российскую территорию возвращена вторая группа российских военнопленных в связи с договоренностями в Стамбуле.