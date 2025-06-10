В Россию прибыла вторая группа пленных военных с Украины

Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».8 комментариев
Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».8 комментариев
Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.5 комментариев
Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.12 комментариев
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.
В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.
«Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.
Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.
В публикации отмечается, что над столицей виден огромный столб дыма, передает РИА «Новости».
Сообщается о взрывах, произошедших в Киеве, а администрация Оболонского района уточнила, что возгорание произошло на территории промзоны. Киевские власти заявили, что пожар начался на складах.
Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник не только в Киеве, но и в других регионах, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины.
Напомним, утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей. В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.
Мединский заявил о нежелании делегации Украины отправлять солдат на смерть
«Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это», – сказал Мединский в интервью RT, передает ТАСС.
Он добавил, что делегаты киевского режима «хотят что-то сказать, но не могут».
«У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза. Во-первых, они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме», – добавил он.
Также Мединский в понедельник заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.
Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.
Во вторник ВСУ признали повреждения после удара ВС России по украинскому военному аэродрому.
Украинский пленный рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат
По словам Кутятина, командование украинских подразделений неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских военных, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что во время одного из случаев командиры приказали «обнулить» раненого солдата, забрать оружие и спрятать тело, однако сами украинские солдаты отказались это делать и отпустили пленного.
По словам Кутятина, такая ситуация повторялась несколько раз. Он уточнил, что через десять дней после первого инцидента командование снова отдало аналогичный приказ относительно раненых российских бойцов, оказавшихся на позициях украинских военных по ошибке. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.
Ранее командиры ВСУ отдают приказы убивать раненых солдат, чтобы не допустить их попадания в плен.
Российские военные вынесли на руках из Торецка раненого солдата ВСУ, которого оставили сослуживцы.
Пленный боец ВСУ Анатолий Стягайло добровольно передал российским военнослужащим данные о позициях 47-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС.
Он попросил, чтобы российские войска нанесли бомбовый удар по командному пункту в окрестностях Павловки.
Стягайло был мобилизован в ряды ВСУ в марте 2022 года и сначала проходил службу в Одесской академии сухопутных войск. После этого он оказался в рембате по ремонту военной техники. Он был взят в плен на Сумском направлении.
Ранее Стягайло сообщил о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.
«Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить», – цитирует Смадиярова ТАСС. По его словам, Казахстан передал киевскому режиму по дипломатическим каналам всю необходимую информацию по атаке, дальнейшие шаги должна сделать Украина.
Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на КТК 17 февраля 2025 года. Станция временно прекратила работу, ремонт завершился в мае. КТК обеспечивает основной объем экспорта казахстанской нефти на мировой рынок.
В министерстве энергетики Казахстана подчеркивали, что прокачка нефти во время ремонта не прекращалась и велась в обход поврежденной станции.
В апреле Астана отмечала, что ведет переговоры с Киевом по инциденту с атакой беспилотников на нефтеперерабатывающую станцию «Кропоткинская».
Посол Мирошник: Сегодня дипломаты зависят от солдат
«Сегодня многие международные процессы оцениваются сквозь призму боевых действий. То есть какие-либо договоренности достигаются за счет ситуации на земле. В этой связи коридор дипломатии сужается: профильные специалисты могут обсуждать что-либо лишь в контексте успехов военных. Продвижение солдат становится фундаментом для дальнейших переговоров», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.
«Сейчас российские войска наступают на всех участках фронта. Расширяется наше присутствие в Сумской и Харьковской областях. Мы наращиваем присутствие на границах Днепропетровской области. И это позволяет Москве занимать на переговорах более жесткую позицию. Именно поэтому сегодня дипломаты и зависят от солдат», – акцентирует Мирошник.
Разговоры, заявления и обсуждения работают лишь в том случае, если обе стороны готовы друг друга слушать, добавляет Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. «Мы долгие годы пытались донести до Украины и Запада простую истину: прочный мир возможен лишь в том случае, если национальные интересы всех сторон будут учтены в равной степени», – отметил он.
«Однако нас игнорировали. Более того, против Москвы начали "играть мускулами". В такой ситуации дипломатия вынужденно отошла на второй план. Реализация основных целей России, неразрывно связанных с ее безопасностью, стала возможна лишь путем применения военного потенциала», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, готовность Украины соблюдать какие-либо договоренности вызывает серьезные сомнения. В Стамбуле наши делегации сумели, казалось бы, достичь взаимопонимания по вопросу об обмене телами погибших. Тем не менее Киев работает на подрыв даже этой исключительно гуманитарной инициативы», – рассуждает спикер.
«Поэтому слова Сергея Лаврова констатируют реальное положение дел. Сегодня "переговорщики" должны работать на благо фронта, всячески обеспечивать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск, чтобы в будущем противник стал более "понятливым"», – заключил Долгов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что «самые лучшие наши дипломаты – это, безусловно, бойцы на передовой». Выступая на Форуме будущего-2050, он подчеркнул, что именно солдаты в рамках спецоперации «отвоевывают правду, честь и достоинство».
Напомним, в настоящее время российские военные активно работают над созданием буферной зоны в приграничных областях Украины. Военные постепенно расширяют контроль над Харьковской и Сумской областями. Помимо этого, бойцы подошли вплотную к границам Днепропетровской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значение данного направления фронта.
Третья часть списка идентифицированных погибших украинских солдат была опубликована губернатором Запорожской области Евгением Балицким в его Telegram-канале. В перечне содержатся и данные 30 человек.
Балицкий отметил, что указанные военные погибли на различных направлениях, в том числе в Курской области, в районе Донецка и в Запорожской области. Он подчеркнул, что эти люди были отправлены на фронт украинским руководством, и выразил мнение, что судьба каждого из них отражает участь всех, кого власти Украины направляют воевать в «интересах англосаксов».
По словам главы региона, украинское руководство не только стирает жизни своих солдат, но и лишает их памяти. Балицкий также добавил, что часто сталкивался с солдатами ВСУ, которых командование оставляет в окопах практически без снабжения, и многие из них понимают, что их единственный шанс выжить – сдаться в плен.
Он заявил, что большинство военнослужащих сейчас составляют обычные граждане, пенсионеры и сельские жители, которых мобилизовали и отправили на передовую.
Ранее Балицкий опубликовал вторую часть списка идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.
Балицкий 7 июня сообщил, что начнет публиковать списки идентифицированных тел, и обнародовал первый список из 97 погибших украинских военнослужащих.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, так как не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.
Мединский: Граждане требуют жестких действий от нас, и нам очень тяжело
«Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», – сказал Мединский.
Он пояснил, что после подрывов мостов с поездами было сложно ехать на второй раунд переговоров с Киевом.
«Конечно, после этого граждане требуют, нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень тяжело в этом отношении», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча состоялась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.
Foreign Policy сообщил о неизменном обеспечении Киева разведданными США
«Инсайдеры в Вашингтоне, которые общаются с администрацией Трампа по поводу Украины, говорят, что она не будет приостанавливать доступ Украины к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для наведения ударов на поле боя. Эти передовые спутниковые снимки абсолютно необходимы Украине: это ее глаза и уши», – пишет журнал Foreign Policy.
В статье отмечают, что перспективы Украины на поле боя с Россией потускнели с приходом к власти администрации Трампа, который постоянно намекал, что военная помощь, похожая на ту, которую финансировала администрация Байдена, Киеву не поступит.
Однако, говорится в статье, существуют стратегии, которые помогут Киеву даже без участия США, но они не понадобятся, так как администрация Трампа не откажется от Украины полностью.
FP пишет, что американские политики, в том числе большинство республиканцев, понимают, сколь много потеряет Вашингтон в случае возможного краха Украины.
«США могут и, вероятно, будут предлагать аналогичную предыдущему президенту поддержку, которая не будет стоить Вашингтону слишком дорого», – сказано в материале.
Журнал считает, что еще одной причиной поддержки Вашингтоном Киева является сохранение доступа к Украине, что позволяет США участвовать в войне, а не стоять в стороне в качестве бесполезного наблюдателя.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Сергей Рахманин спрогнозировал ухудшение отношений между США и Украиной, отметив, что новые пакеты военной помощи Киеву выделяться не будут.
В интервью RT Мединский уточнил, что Россия предлагала передать тела украинских военнослужащих, но Киев не воспользовался этой возможностью: «Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших [военнослужащих], чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», передает ТАСС.
Кроме того, он отметил, что Украина ранее приняла закон о выплате крупных компенсаций семьям погибших военных за счет американских средств, однако эти деньги уже были потрачены на другие нужды.
Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более 1 тыс. тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.
Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, почему Киев не забирает тела погибших.
Эксперт назвала «дерусификацию» населенных пунктов на Украине плевком в лицо народу
«Насильственная "дерусификация" Украины, переименование улиц и городов – это часть политики Киева по перевиранию истории. С карт стираются не только политические и военные топонимы, но и совершенно нейтральные. Этим подчеркивается якобы колониальное прошлое страны, и Банковая сама себе развязывает руки в методах "борьбы против агрессора"», – объяснила политолог Лариса Шеслер.
«Однако такая политика Киева не встречает понимания даже среди весомой части проукраинских блогеров, общественных деятелей, лидеров общественного мнения, не говоря уже о простых гражданах. Власти указывают, что прежние названия связаны с великой российской цивилизацией, но новые топонимы из придуманной украинской истории носят местечковый, даже "селюковский" характер», – продолжила она.
«Киев, очевидно, рассчитывал таким образом поднять национальное самосознание, но только усилил недоверие к центральной власти, в том числе – в рядах ВСУ. Даже военные осознают, что Украина сначала в составе Российской империи, а затем и СССР была одним из центров атомной промышленности, судостроения, авиационной отрасли. И стереть это из ментальности большинства украинцев никак не получится», – отметила спикер.
Аналитик привела в пример Кировоград, жители которого выступали категорически против его переименования в Кропивницкий. «Дело в том, что при отсутствии политических субъектов защитить интересы населения попросту некому. Поэтому Киев продолжает откровенно плевать в лицо народу и его истории», – заключила Шеслер.
Ранее депутат Верховной рады Ирина Констанкевич заявила, что на Украине нужно переименовать еще более 700 населенных пунктов из-за «несоответствия правописанию украинского языка и законам о деколонизации».
За несколько дней до этого украинский парламент принял решение о переименовании 328 населенных пунктов. В частности, село Московка станет Мировым, Майское – Гайком, а Каменка – Кам'янкой.
Кроме того, Владимир Зеленский утвердил закон о переименовании 103 судов в рамках «декоммунизации». В частности, в Николаевской области Октябрьский районный суд будет переименован в Витовский, а Ленинский – в Ингульский. Помимо этого, проспект Правды в Подольском районе Киева переименован решением Киевского горсовета в честь Европейского союза.
По данным на апрель 2025 года, за 10 лет на Украине переименовали около 1 тыс. населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах. Так, город Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград – Кропивницким, пишет ТАСС.
Кроме того, в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия около 50 тыс. улиц, носящих имена русских писателей, художников, ученых. Также власти убирают все упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.
Заявление посла Тель-Авива в Киеве о поставках Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.
Напомним, Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.
«Впереди еще большой кусок работы, еще есть 700 населенных пунктов, которые нужно переименовать с учетом несоответствия правописанию украинского языка и несоответствие законам про деколонизацию», – цитирует ТАСС ее выступление в эфире украинского телеканала «Рада».
Согласно данным на апрель на апрель, за 10 лет на Украине переименовали около 1 тыс. населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах.
К примеру, Днепропетровск переименован в Днепр, Кировоград – в Кропивницкий.
По состоянию на начало 2022 года, на Украине снесено более 2,5 тыс. памятников, изменено почти 50 тыс. улиц, названных в честь русских писателей, художников, ученых. истребляются упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.
Напомним, на Украине после декоммунизации появились новые села с названиями Гниловоды и Бардаковка. С 2014 года Украина переименовала 555 улиц Киева, названия которых были связаны с русским и советским прошлым.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Украины приняли решение о смене топонимов, затрагивающие более 300 населенных пунктов в различных областях страны.