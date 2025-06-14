Россия передала Украине 1,2 тыс тел погибших солдат ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Россия в рамках Стамбульских договоренностей передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат вооруженных сил Украины, однако Киев пока не передал ни одного тела, передает ТАСС.

Источник в переговорной группе сообщил, что обмен телами проходил в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Также источник рассказал, что в настоящее время Москва и Киев осуществляют паритетный обмен военнопленными. По его словам, обмен проводится на равных условиях и продолжается в рабочем порядке.

Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных. Украина также не отдала ни одного тела в рамках обмена.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ является вынужденной мерой.