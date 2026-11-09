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Спецслужбы Киргизии задержали 38 членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир»
Спецслужбы Киргизии задержали 38 членов ячейки «Хизб ут-Тахрир»
В ходе крупномасштабной антитеррористической операции сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали 38 руководителей и участников запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир*» (запрещена в России).
Большинство задержанных граждан республики занимали посты в высшем и среднем руководящем звене экстремистской ячейки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В рамках антитеррористической операции и противодействия проявлениям религиозного экстремизма… на территории республики проведена крупномасштабная операция по задержанию членов запрещенной в стране религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир*», – сообщили в госкомитете.
Следствие получило неопровержимые доказательства распространения радикальной идеологии и вербовки новых сторонников. В ходе обысков силовики изъяли большое количество экстремистской литературы и средства связи.
Некоторые члены ячейки пытались воспрепятствовать работе оперативников и уничтожить запрещенные материалы.
Партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана террористической в ряде стран мира. В России ее деятельность запрещена решением Верховного суда от 2003 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность международной террористической организации в Кабардино-Балкарии.
В феврале киргизские правоохранители обнаружили 14 российских паспортов во время обысков у сторонников экстремистской организации.
В Джалал-Абадской области Киргизии раскрыли группу радикалов-женщин из запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ