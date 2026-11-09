  • Новость часаМинниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
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    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
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    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

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    Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин Как Китай решает национальный вопрос

    Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    6 комментариев
    9 ноября 2026, 15:45 • Новости дня

    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ потеряли два взвода при обороне Василькового в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переходе села Васильковое под контроль российских военных и значительных потерях украинских войск при обороне населенного пункта.

    По его словам, украинские военные понесли тяжелые потери при попытке удержать село Васильковое в Запорожской области. «Противник понес существенные потери – свыше двух взводов живой силы и значительное число техники. Наши воины, проявляя мужество и героизм, вытесняют противника с запорожской земли», – написал Балицкий в своем канале в Max.

    Он отметил, что подразделения украинской армии выстраивали систему обороны населенного пункта на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее бойцам российской группировки войск «Восток» удалось прорвать укрепления и взять Васильковое под свой контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны сообщило об освобождении села Васильковое в Запорожской области.

    В тот же день военное ведомство заявило о разрушении укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в лесополосах региона расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация».

    На прошлой неделе военный эксперт Андрей Марочко рассказал о начале наступления российских военных у Юрковки на широком фронте около 30 км.

    9 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Зоолог назвал катастрофой ситуацию с медведями в Красноярском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с массовыми выходами голодных бурых медведей к населенным пунктам в Красноярском крае приобрела катастрофический характер, заявил специалист по конфликтам между крупными животными и человеком кандидат биологических наук зоолог Михаил Кречмар.

    В 2026 году в регионе сложилась сложная обстановка из-за появления хищников вблизи жилья. Основными причинами происходящего эксперты считают рост популяции животных и нехватку корма в тайге, в частности, неурожай кедрового ореха, передает ТАСС.

    «Ситуация, если честно сказать, катастрофическая. Я ее про себя уже сейчас называю красноярской катастрофой», – заявил Кречмар.

    Специалист добавил, что недавно посетил регион для оценки обстановки. Он положительно охарактеризовал работу сотрудников краевого Минприроды, отметив, что ведомство делает все возможное для решения проблемы.

    По состоянию на 3 ноября жертвами нападений хищников в Красноярском крае стали девять человек. Этот показатель превышает данные по любому другому субъекту России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 500 человек в Красноярском крае получили специальные выплаты за отстрел медведей. Ранее Кречмар заявил о вероятности новых случаев появления голодных хищников возле населенных пунктов на юге Сибири весной 2027 года. В четверг выживший в тайге охотник обнаружил тело погибшего от нападения медведя напарника.

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    9 ноября 2026, 06:37 • Новости дня
    Российские силовики установили причастных к гибели 30 человек в селе Хорлы

    Силовики назвали отряд ГУР «Химера» виновным в гибели людей в Хорлах

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силовые структуры установили, что подразделение Главного управления разведки украинского Минобороны «Химера» причастно к ударам по гражданским объектам в Херсонской области, в результате которых погибли десятки человек.

    Подразделение украинской разведки «Химера» ответственно за атаку на кафе и гостиницу в селе Хорлы в январе 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Первого января 2026 года подразделение ГУР «Химера» нанесло удар тремя БПЛА по кафе и гостинице в селе Хорлы, где местные жители семьями встречали Новый год. Погибли 30 человек, 59 пострадали», – сказал собеседник агентства.

    По данным силовиков, отрядом командует уроженец Херсона майор Александр Капшин. До событий на Майдане он разделял идеи украинского национализма, а в 2014 году участвовал в организации «автомайдана» в Одессе.

    Правоохранители связывают его с пожаром в одесском Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек. Подразделение «Химера» было создано под его руководством в августе 2022 года.

    Силовые структуры также обвинили «Химеру» в других ударах по мирному населению. В частности, в июне 2024 года при атаке на магазин в селе Садовое погибли 22 человека, в ноябре 2023 года жертвами удара по пенсионному фонду в Чаплинке стали девять граждан, а в мае 2025 года при обстреле рынка в Алешках погибли семь человек.

    Помимо этого, подразделение атаковало гражданские автомобили в Курской и Белгородской областях и минировало дороги в новых российских регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми в Брянской области. Бастрыкин сообщал, что ущерб от атаки по Хорлам составил свыше 60 млн рублей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на кафе в селе Хорлы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта

    CBS News: Трамп заявил о грядущем изменении границ Украины

    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта
    @ CBS News

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта, отметив, что границы страны претерпят изменения.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится, однако страна приобретет «немного другие очертания», передает CBS News.

    «Я думаю, мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и в итоге они получат Украину немного другой формы», – заявил Трамп в интервью журналисту Россу Даутату.

    Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что боевых действий можно было бы избежать. По его словам, если бы он находился у власти, этот конфликт никогда бы не начался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах. В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц назвал одобрение всех стран НАТО условием для мирного соглашения по Украине.

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    9 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби пройдут исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В ближайшие дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоятся консультации между Россией и Украиной при посредничестве США без привлечения европейских государств, передает ТАСС.

    «То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, – это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве США», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля добавил, что американская и украинская стороны имеют собственные каналы общения для координации с европейскими партнерами. При этом он вновь акцентировал внимание на строго трехстороннем характере запланированной встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно огласить состав российской делегации на этих консультациях.

    Во вторник представитель Кремля исключил участие представителей европейских стран в урегулировании конфликта на Украине в Абу-Даби.

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    9 ноября 2026, 12:54 • Новости дня
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
    @ 60 Minutes/YouTube

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил о «большом неуважении к России», которое проявил президент Украины Владимир Зеленский на первой личной встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    «Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, – это я», – заявил Трамп в интервью CBS News.

    Он отметил, что конфликт «никогда не случился бы» во время его предыдущего президентского срока. Трамп также упомянул о «глубокой ненависти» между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, добавив, что на их первой встрече было проявлено «большое неуважение к России». Американский лидер сообщил о предстоящей «очень важной встрече», которая начнется в субботу и продлится несколько дней.

    Как напоминает ТАСС со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналу Die Weltwoche, первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского прошла в 2019 году в Париже. Тогда Зеленский начал спорить по поводу согласованного совместного заявления.

    «Зеленский начал спорить по поводу этого совместного заявления, о его тексте. И Путин спросил его: «Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?» Это был первый опыт, довольно яркий пример», – рассказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Киева к прекращению огня и личной встрече Зеленского с Путиным. Телефонный разговор президента России с Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера. В Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным.

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    9 ноября 2026, 07:56 • Новости дня
    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией

    Politico: Стёре заявил о необходимости переговоров Европы с Россией

    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что конфликт на Украине не удастся завершить без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Для успешного урегулирования украинского конфликта европейским государствам следует начать переговорный процесс с Россией, сказал Стере в интервью Politico, передает ТАСС.

    «Мы живем месяц за месяцем и думаем, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия», – заявил норвежский премьер.

    Глава норвежского правительства дал такой комментарий в связи со своим недавним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

    Стере подчеркнул, что возглавить диалог Европы с Москвой должна «евротройка», состоящая из Британии, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В пятницу Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к этому мероприятию в ОАЭ.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по своей инициативе провели телефонный разговор с главой российского государства для обсуждения украинского конфликта.

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    9 ноября 2026, 06:54 • Новости дня
    Воронин: Соглашение с Киевом сделало Молдавию военной мишенью

    Бывший президент Молдавии Воронин раскритиковал военное соглашение с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что подписание оборонного соглашения с Украиной втягивает Кишинев в вооруженный конфликт и делает территорию страны прямой военной мишенью.

    Подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Украиной является верхом политического безумия и грубо нарушает нейтральный статус Молдавии, передает РИА «Новости».

    «Подписание военного соглашения с Украиной, координация с Киевом по системам ПВО и беспилотникам – это верх политического безумия. Если бы их головы соображали, они бы понимали: де-факто это означает втягивание нейтральной Молдавии в конфликт, что превращает нашу территорию в прямую военную мишень», – заявил Воронин.

    По словам политика, действующее руководство страны разрушило баланс, благодаря которому республика служила связующим звеном между Западом и Востоком. Депутат подчеркнул, что власти управляются извне и совершают государственное преступление, занимаясь милитаризацией вопреки закрепленному в конституции постоянному нейтралитету.

    Бывший глава государства также раскритиковал Национальную стратегию обороны, назвав ее проявлением угодничества перед Евросоюзом. Он отметил, что Брюссель поставил перед Кишиневом задачу за десять лет подняться в мировом военном рейтинге со 144-го на 134-е место. По мнению Воронина, перевод Молдавии на военные рельсы и закупка вооружений НАТО за спиной граждан являются прямым предательством национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее третий президент республики Владимир Воронин заявил о намеренной инсценировке властями Молдавии обнаружения упавших беспилотников.

    Премьер-министр Молдавии Василий Тофан выразил намерение Кишинева получить украинские перехватчики дронов.

    Молдавский премьер-министр сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере между Киевом и Кишиневом.

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    9 ноября 2026, 10:12 • Новости дня
    В Польше начались учения «коалиции желающих» с участием 11 стран

    Deutsche Welle: В Польше стартовали первые учения «коалиции желающих» у украинской границы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Первые военные маневры «коалиции желающих» с участием примерно 2,8 тыс. солдат из 11 стран, включая Германию, стартовали на польской территории примерно в 100 км от границы с Украиной.

    Около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран, включая ФРГ, приступили к первым военным маневрам «коалиции желающих» на территории Польши примерно в 100 км от границы с Украиной, пишет DW.

    Отмечается, что командно-штабные элементы в рамках данных учений будут также отрабатываться во Франции и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих в учениях в Польше. В прошлом месяце Вооруженные силы Германии выделили 10 штабных офицеров и самолеты-заправщики для первых ноябрьских учений «коалиции желающих». Летом польский премьер Дональд Туск анонсировал проведение учений по Украине с участием французских и британских войск.

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    9 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области

    Минобороны: ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области

    ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения российской группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.

    ВС России также нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы и Подгавриловка в Днепропетровской области, Таврийское, Новорозовка и Новониколаевка в Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих и 11 автомобилей, сообщило ведомство в сводке в Max.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 35 военнослужащих и 13 автомобилей.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры, цеха по производству беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 137 районах.

    Средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS и 680 беспилотников.

    Подразделения группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам в Харьковской, Сумской областях и ДНР. Общие потери ВСУ на этих направлениях составили более 935 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская армия нанесла удары по украинским объектам энергетики и местам производства беспилотников.

    В среду ВС России начали наступление у Юрковки на фронте около 30 км.

    Напомним, за октябрь российские силы взяли под контроль 39 населенных пунктов, большая часть которых расположена в Харьковской области.


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    9 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Казанский авиационный завод имени Горбунова через три года организует сборку до 20 самолетов ежегодно.

    Руководитель региона отчитался об итогах социально-экономического развития Татарстана и достижениях местного производства, передает РИА «Новости». «По заводу имени Горбунова, мы уже не стапельные, а поточные линии запустили. Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов, я думаю, мы через три года должны решить», – заявил Минниханов.

    В августе Объединенная авиастроительная корпорация отчиталась о разработке и проверке модели цеха окончательной сборки Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Проект направлен на перепланировку цеха агрегатной и окончательной сборки самолетов под потребности выпуска 20 машин в год, после чего начнется масштабный этап реализации поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщил о гибкой модернизации мощностей предприятия в Татарстане.

    Летом руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал о начале передачи заказчикам самолетов Ту-214.

    В январе глава Минпромторга Антон Алиханов объявил об обеспечении поточной сборки фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней.

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    9 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Politico: В Европе нет единства по вопросу о переговорах с Россией
    Politico: В Европе нет единства по вопросу о переговорах с Россией
    @ OLE BERG-RUSTEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским лидером Владимиром Путиным обострил разногласия среди европейских стран по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Европейские государства разошлись во мнениях относительно того, кто должен представлять континент на будущих мирных переговорах, пишет Politico. Лидеры стран Евросоюза планируют обсудить этот вопрос на неформальном саммите в Дублине на текущей неделе, однако достижение консенсуса маловероятно.

    Решение позвонить в Москву было продиктовано опасениями Хельсинки и Осло, что США могут заключить сделку без учета интересов Европы. «Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами в поддержке Украины, но единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона», – заявил Стёре. По его словам, попытки прекратить конфликт путем отказа от диалога являются иллюзией.

    Во время полуторачасовой беседы Стубб и Стёре передали Путину позицию президента Украины Владимира Зеленского о необходимости деэскалации и обсуждения границ на уровне лидеров. Кроме того, стороны затронули вопрос безопасности в Балтийском море. Норвежский премьер охарактеризовал реакцию президента России как рациональную и профессиональную, отметив его готовность к переговорам в Абу-Даби, куда отправятся представители Дональда Трампа.

    Инициатива северных стран вызвала резкую критику со стороны других европейских политиков. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал не брать на себя роль посредника, а главы правительств Дании и Швеции Метте Фредериксен и Ульф Кристерссон обвинили коллег в нарушении единства и умиротворении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал невозможным завершение украинского конфликта без переговоров европейских стран с Россией. В СМИ появилась информация о многомесячном тайном обсуждении лидерами Финляндии и Норвегии возможности телефонного разговора с Москвой. На прошлой неделе МИД России объяснил недовольство Евросоюза этим звонком противоречием западному курсу на затягивание боевых действий.

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    9 ноября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности ко встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита Группы двадцати (G20) в Майами.

    «В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Westfalenpost.

    Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским президентом, канцлер ФРГ отметил, что «это не исключено».

    «Если он [Путин] там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать», – добавил Мерц.

    В этом году в «двадцатке» председательствуют США. Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14–15 декабря в Майами (штат Флорида).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно поездки Владимира Путина на саммит G20.

    В среду канцлер Германии Мерц потребовал пригласить на саммит Владимира Зеленского в случае участия российского лидера.

    При этом премьер Британии заявил, что Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году.

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    9 ноября 2026, 07:14 • Новости дня
    Разведка спецназа «Ахмат» заявила о подготовке Украины к долгой войне

    Разведка «Ахмата» предрекла снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Украины готовятся к длительным боевым действиям и планируют существенно понизить возраст для мобилизации в ряды вооруженных сил, сообщил начальник разведки спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    Украинское руководство намерено продолжить снижение возраста призывников, что свидетельствует о подготовке Киева к долгосрочному противостоянию. В скором времени в ряды армии начнут призывать 21-летних, а затем и 18-летних граждан, сказал собеседник ТАСС.

    «Как только возраст понизят до 21, потом до 18, эти 16-летние через годика два – уже готовый резерв», – заявил военный.

    Он добавил, что не удивится началу призыва женщин.

    По словам разведчика, украинская верхушка планирует удерживать власть любой ценой, расплачиваясь за это молодыми гражданами и генофондом страны. Разговоры о стремлении Киева к миру командир «Ахмата» счел не соответствующими действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата) начали забирать в ряды украинской армии специалистов военно-промышленного комплекса.

    В субботу председатель госсовета Крыма Владимир Константинов назвал сопровождающее мобилизацию на Украине насилие сопоставимым с нацизмом.

    В пятницу покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил о принуждении похищенной молодежи непризывного возраста к подписанию военных контрактов под пытками.

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    9 ноября 2026, 09:09 • Новости дня
    Журналистка Панченко получила более тысячи писем о пыточных на Украине

    Украинцы прислали журналистке Панченко более тысячи писем о тайных пыточных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем и описанием пыток, которым подвергаются жители страны и насильно мобилизованные граждане.

    «За пять дней мы получили более тысячи писем. Люди сообщают адреса незаконных тюрем. Те, кому удалось выбраться, делятся пережитым. Читать эти письма страшно и больно. Но необходимо. Чтоб понимать, во что превратил Украину Зеленский», – цитирует журналистку РИА «Новости».

    В одном из писем описана пыточная в Ровно: здание обнесено колючей проволокой, на окнах установлены решетки и затеняющая сетка. По словам пострадавшего, людей избивают, а освободиться можно только за крупный выкуп. Аналогичное учреждение находится в Бородянке Киевской области. Там узников пытают и угрожают расстрелом или отправкой в штурмовой полк ВСУ «Скала».

    Еще одна тайная тюрьма для насильно мобилизованных располагается в городе Смела Черкасской области. Сотрудники местного военкомата морят людей голодом, вымогают деньги и заставляют согласиться на зачисление в 78-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Панченко намерена потребовать от международных СМИ проверить эти адреса и планирует выпустить собственное расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу покинувший Украину бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о похищениях и пытках украинской молодежи непризывного возраста для принудительного подписания контрактов с вооруженными силами.

    В четверг депутат Европарламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    Правоохранительные органы Украины совместно с СБУ установили личности 130 граждан, принимавших участие в протестных акциях возле неофициального места содержания людей в Борщаговке.

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    9 ноября 2026, 08:37 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 430 украинских беспилотников
    За ночь над Россией уничтожили 430 украинских беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 430 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской областей, указало ведомство в Max.

    Также их поразили над Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дежурные средства ПВО уничтожили 411 украинских беспилотников над регионами России.

    В четверг российские силы ПВО за день перехватили 35 украинских дронов над страной.

    В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении 496 украинских беспилотников самолетного типа над страной за ночь.

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