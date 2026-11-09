Санду назвала сроки завершения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

Санду: Кишинев намерен завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, Кишинев рассчитывает окончить переговорный процесс о вступлении в Евросоюз к 2028 году, передает РИА «Новости». «Наша цель – быть готовыми завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году. Для этого 2027 год должен стать годом конкретных результатов, особенно в части реализации реформ», – сказала глава государства на ежегодной конференции по расширению ЕС.

Санду подчеркнула, что текущие преобразования в республике должны сохранить свою устойчивость и после присоединения страны к объединению.

На прошедшем в октябре 2024 года референдуме молдавскому правительству удалось обеспечить лишь минимальный перевес в пользу евроинтеграции. Инициативу поддержали 50,46% граждан преимущественно за счет голосов проживающих за рубежом соотечественников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил о готовности отменить безвизовый режим с Россией ради присоединения к Евросоюзу.

В прошлом месяце Кишинев подготовил план по окончанию подготовки к вступлению в объединение к 2028 году.

Летом правящая в республике партия «Действие и солидарность» убрала из стратегии развития пункт о присоединении к Евросоюзу.