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Санду назвала сроки завершения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС
Санду: Кишинев намерен завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика планирует завершить переговоры о присоединении к Европейскому союзу к 2028 году.
По ее словам, Кишинев рассчитывает окончить переговорный процесс о вступлении в Евросоюз к 2028 году, передает РИА «Новости». «Наша цель – быть готовыми завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году. Для этого 2027 год должен стать годом конкретных результатов, особенно в части реализации реформ», – сказала глава государства на ежегодной конференции по расширению ЕС.
Санду подчеркнула, что текущие преобразования в республике должны сохранить свою устойчивость и после присоединения страны к объединению.
На прошедшем в октябре 2024 года референдуме молдавскому правительству удалось обеспечить лишь минимальный перевес в пользу евроинтеграции. Инициативу поддержали 50,46% граждан преимущественно за счет голосов проживающих за рубежом соотечественников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил о готовности отменить безвизовый режим с Россией ради присоединения к Евросоюзу.
В прошлом месяце Кишинев подготовил план по окончанию подготовки к вступлению в объединение к 2028 году.
Летом правящая в республике партия «Действие и солидарность» убрала из стратегии развития пункт о присоединении к Евросоюзу.