Себестоимость возведения жилья в Евросоюзе выросла в полтора раза за десять лет

Себестоимость жилого строительства в ЕС выросла в полтора раза за десять лет

Tекст: Денис Тельманов

Создание новых объектов недвижимости обошлось европейским компаниям значительно дороже, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

Опубликованный ведомством индекс цен производителей отражает реальные расходы строительных организаций на оплату услуг подрядчиков.

«В период с 2015 по 2025 год цены на строительство такого типа жилых зданий в среднем по ЕС выросли на 48,2%. Значительная часть этого роста пришлась на последние годы: в 2021 году цены увеличились на 5,8%, в 2022 году – на 12,2%, а в 2023 году – на 6,9%», – указали в ведомстве.

Специалисты уточнили, что после пиковых значений прошлых лет темпы удорожания замедлились до 2,3% в 2024 году и 1,3% в 2025 году. Самый заметный скачок себестоимости зафиксирован в Болгарии, где показатель взлетел на 166,1%. В тройку стран с максимальным ростом также вошли Венгрия и Румыния.

Наименьшее давление на сектор оказала инфляция в Италии и Греции, где цены поднялись лишь на 17% и 17,3%. Относительную стабильность продемонстрировала и Финляндия с показателем в 22,1%.

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