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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    2 комментария
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк, за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами какие у них только есть в арсенале.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    3 комментария
    25 июня 2026, 14:21 • Новости дня

    Себестоимость возведения жилья в Евросоюзе выросла в полтора раза за десять лет

    Себестоимость жилого строительства в ЕС выросла в полтора раза за десять лет

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшее десятилетие затраты девелоперов на возведение новых зданий увеличились почти наполовину, при этом лидерами удорожания стали государства Восточной Европы.

    Создание новых объектов недвижимости обошлось европейским компаниям значительно дороже, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    Опубликованный ведомством индекс цен производителей отражает реальные расходы строительных организаций на оплату услуг подрядчиков.

    «В период с 2015 по 2025 год цены на строительство такого типа жилых зданий в среднем по ЕС выросли на 48,2%. Значительная часть этого роста пришлась на последние годы: в 2021 году цены увеличились на 5,8%, в 2022 году – на 12,2%, а в 2023 году – на 6,9%», – указали в ведомстве.

    Специалисты уточнили, что после пиковых значений прошлых лет темпы удорожания замедлились до 2,3% в 2024 году и 1,3% в 2025 году. Самый заметный скачок себестоимости зафиксирован в Болгарии, где показатель взлетел на 166,1%. В тройку стран с максимальным ростом также вошли Венгрия и Румыния.

    Наименьшее давление на сектор оказала инфляция в Италии и Греции, где цены поднялись лишь на 17% и 17,3%. Относительную стабильность продемонстрировала и Финляндия с показателем в 22,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исландия обогнала Швейцарию по стоимости жизни из-за высоких цен на недвижимость.

    В прошлом году средняя цена газа для европейских домохозяйств снизилась на восемь процентов.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост стоимости российского жилья на 8,7% по итогам 2025 года.

    24 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским

    BZ: Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайного чата с Зеленским

    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе расследуют секретную переписку в закрытом чате главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Berliner Zeitung.

    Поводом для крупного политического скандала стала переписка фон дер Ляйен с Зеленским и лидерами стран Евросоюза. В секретном чате они делились стратегиями отношений с президентом США, передает РИА «Новости».

    «В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера», – говорится в опубликованном материале.

    Процесс инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо, направив на прошлой неделе официальное письмо. Разбирательство началось после отказа ведомства предоставить данные чата нидерландской организации Follow the Money. Первые сообщения о тайной переписке просочились в информационное поле еще в январе.

    Европейский омбудсмен ранее инициировал расследование из-за исчезновения секретных сообщений главы Еврокомиссии.

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    25 июня 2026, 08:20 • Новости дня
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу из-за метанового закона
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу из-за метанового закона
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предупредил о серьезных последствиях для европейского рынка в случае отказа Брюсселя пересмотреть жесткие правила контроля за выбросами метана, пишет Bloomberg.

    Соединенные Штаты готовы прекратить экспорт сжиженного природного газа в европейские страны, если Евросоюз не смягчит свое законодательство о выбросах метана, передает Bloomberg.

    Без существенного реформирования действующих норм Брюссель рискует столкнуться с масштабными энергетическими проблемами.

    Министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что в случае сохранения жесткого контроля американские энергоносители будут оперативно перенаправлены на альтернативные глобальные рынки. «Будет причинена серьезная боль», – предупредил он, оценивая перспективы для европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия запланировала избавить нефтегазовый сектор от штрафов за выбросы метана.

    Эксперты спрогнозировали рекордный рост поставок американского сжиженного природного газа на европейский континент.

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Еврокомиссия отложила выделение 5,9 млрд евро Киеву на беспилотники

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов из-за необходимости отработать механизм контроля этих денег, сообщил портал Euractiv.

    По данным Euractiv, руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов, передает ТАСС. Задержка вызвана тем, что европейские власти пока не согласовали процедуру тщательного мониторинга выделяемых средств.

    Изначально ожидалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсирует транш в 9 млрд евро 26 июня в Гданьске. Однако теперь на конференции официально объявят лишь о 3,2 млрд евро обычной поддержки.

    «Первый транш финансирования Украины будет включать только 3,2 млрд евро бюджетной помощи. В него пока не войдут 5,9 млрд евро военного финансирования», – поделились информированные собеседники издания.

    Важным условием предоставления денег выступает приоритетная закупка аппаратов и деталей у стран объединения. Приобретать технику у третьих государств разрешат лишь при полном отсутствии нужных вооружений внутри самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости перевода Киеву первого транша в размере девяти миллиардов евро до конца июня. Представитель ведомства Балаш Уйвари анонсировал выделение из этой суммы 5,9 миллиарда на закупку беспилотников. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ожидала поступление данных средств в первой половине месяца.


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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Лидеры пяти европейских стран выступили за прямые переговоры Москвы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководители Британии, Германии, Италии, Польши и Франции сделали совместное заявление о необходимости урегулирования конфликта на Украине.

    В опубликованном документе подчеркивается важность дипломатического формата при участии США и европейских партнеров, передает ТАСС.

    «Главы государств и правительств едины в том, что касается условий достижения справедливого и долгосрочного мира, и поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы», – сообщила пресс-служба немецкого кабмина.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне по вопросу возможных контактов с Россией.

    По итогам этих переговоров европейские политики опубликовали совместное заявление с условиями прекращения конфликта на Украине.

    Позже канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию совместно с США.

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    25 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони

    Politico: Разногласия с Трампом помогли примирению лидеров Франции и Италии

    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого охлаждения связей с Вашингтоном главы Франции и Италии готовятся заключить в Антибе масштабные договоры в сфере обороны и атомной энергетики, пишет Politico.

    Лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони готовы урегулировать давние разногласия на предстоящем саммите в Антибе, пишет Politico.

    Ожидается подписание около десятка соглашений в сферах обороны, атомной энергетики и аэрокосмической промышленности.

    «Что касается Трампа, я верю, что недавние события могут еще больше помочь продуктивному саммиту между Францией и Италией в Антибе», – заявил евродепутат от партии Макрона Сандро Гози. Ранее Мелони отдавала приоритет связям с Германией и стремилась стать мостом между Евросоюзом и США.

    Ситуация изменилась после атак США и Израиля на Иран, что привело к публичному конфликту между премьером Италии и американским президентом Дональдом Трампом. Теперь Рим демонстрирует готовность дистанцироваться от Вашингтона и поддержать проевропейское видение Парижа.

    На встрече планируется утвердить дорожную карту по обороне на 2025–2031 годы и совместную стратегию безопасности в Средиземноморье. Стороны также намерены объявить о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы ПВО. Товарооборот двух стран в 2025 году достиг 112 млрд евро, увеличившись на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон предприняли попытку перезагрузить двусторонние отношения.

    Недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал итальянского премьера за отказ предоставить военные базы. В ответ глава правительства Италии обвинила американского лидера во лжи и предательстве друзей.

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    25 июня 2026, 00:36 • Новости дня
    Мэр румынского города запретил гимнасткам флаг и гимн России на Кубке вызова

    Мэр румынского города запретил флаг и гимн России на Кубке вызова

    Tекст: Катерина Туманова

    Спортсменки из России могут лишиться возможности использовать государственную символику на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Румынии вопреки недавним решениям профильных международных федераций.

    Градоначальник румынского города Клуж-Напоки Эмиль Бок отказался допускать россиянок к соревнованиям под национальным флагом и под гимн страны, передает Mediafax.

    Ранее Международная федерация гимнастики и Европейский гимнастический союз разрешили атлетам использовать государственную символику.

    «Когда я одобрил организацию подобных соревнований в Клуж-Напоке, я знал, что российские спортсмены не могут выступать с флагом и гимном на официальных соревнованиях по художественной гимнастике. Хочу внести ясность и недвусмысленность. В Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны», – заявил Бок.

    По его словам, это решение не направлено против спортсменов, но он не согласен с тем, что политические символы Российского государства в Европе должны использоваться в стране Европейского союза, в Клуже.

    Бок призвал Румынскую федерацию гимнастики и государственные власти заранее прояснить ситуацию во избежание споров во время турнира.

    Этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня. Соревнования включены в официальный календарь World Gymnastics.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) в мае допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян.

    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы.

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    24 июня 2026, 17:13 • Новости дня
    Медведев: Россия готова бороться против западного неоколониализма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит активное противостояние неоколониальным практикам ради свободного развития всех государств планеты, сообщил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

    «Мы, со своей стороны, готовы к решительной борьбе за подлинное международное равноправие. Суть его в полном отказе от неоколониальных практик, свободном, безопасном и благополучном развитии всех стран нашей планеты», – подчеркнул политик, передает ТАСС.

    По его словам, за пределами западного мира проживает более 80% населения Земли со своими уникальными традициями. Международное право должно помочь этому глобальному большинству стать реальным центром силы в многополярном мире.

    Зампред Совбеза добавил, что одних мирных инициатив недостаточно для улучшения ситуации. Бенефициары текущего миропорядка понимают исключительно язык силы, поэтому для диалога с ними требуются весомые экономические и военные аргументы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отверг скрытые неоколониальные амбиции западных стран.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил сохранение экономической и военной мощи России.

    Министерство иностранных дел заявило об отказе принимать диктат недружественных государств.

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    24 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Масштабное перевооружение итальянской армии оказалось под угрозой срыва

    Ряд оборонных проектов в Италии оказались под угрозой из-за кредитной программы

    Tекст: Мария Иванова

    Внутренние споры о целесообразности использования европейских кредитов на 15 млрд евро грозят оставить итальянскую армию без новых танков и систем ПВО.

    Реализация нескольких ключевых военных контрактов Рима может быть приостановлена, передает РИА «Новости».

    Максимальный объем европейских фондов в 14,9 млрд евро «более или менее соответствует увеличению военных расходов на 2026 год, о котором правительство Мелони договорилось с НАТО». Эти средства планировалось направить на модернизацию вооруженных сил.

    Под вопросом оказалось производство крупной партии танков, строительство нового корабля снабжения класса Vulcano и закупка современных зенитных комплексов Samp-T. Ранее предполагалось, что власти сократят объем запрашиваемого кредита до 5 млрд евро. Теперь использование европейских ресурсов рискует сократиться до трети или полностью отмениться.

    Программа создания основного боевого танка при участии компаний Leonardo и Rheinmetall предполагает выпуск около 1050 машин. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд евро. Из национального бюджета уже выделено 8,4 млрд евро, а оставшуюся часть планировалось покрыть за счет европейских механизмов.

    Министр экономики Джанкарло Джорджетти опасается роста государственного долга и призывает к осторожности. В свою очередь глава оборонного ведомства Гвидо Крозетто настаивает на скорейшем принятии решения. Ожидается, что компромисс удастся найти к сентябрю, при этом обсуждается использование лишь пяти-семи млрд евро.

    Руководство Евросоюза усиливает давление на итальянские власти, требуя ускорить процесс. У Рима остался один месяц для формирования окончательной позиции. После этого неиспользованные средства перераспределят между другими заинтересованными государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Италия запланировала покупку немецких танков Rheinmetall на кредитные средства программы SAFE.

    В феврале глава Европарламента Роберта Метсола признала провал данной инициативы из-за недостаточного финансирования.

    В конце мая Еврокомиссия выделила первые займы на совместные закупки вооружений пяти другим европейским странам.

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    24 июня 2026, 15:14 • Новости дня
    МИД назвал незаконным задержание судов в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Односторонние санкции Европейского союза не могут служить правовым оправданием для задержания судов, сообщил директор правового департамента Министерства иностранных дел Максим Мусихин в ходе Петербургского международного юридического форума.

    «Эти санкции не могут влиять юридически никак на режим конвенции, на свободу судоходства. Это не оправдание юридическое для чьих-либо действий», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Представитель ведомства добавил, что Москва активно применяет политико-дипломатические инструменты для защиты свободы судоходства. По его словам, для этих целей по максимуму задействуются возможности Совета Безопасности ООН.

    Ранее Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать иностранные танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Французские военные остановили в открытом море грузовое судно Tagor.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия прямым нарушением международного права.

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    24 июня 2026, 17:00 • Новости дня
    Медведев обвинил Запад в полном уничтожении международного права

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о разрушении западными странами фундаментальных устоев международного права.

    Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, политик подверг резкой критике действия недружественных государств, передает ТАСС.

    «Когда был выбран путь политического диктата, вся хваленая правовая архитектура Запада моментально стала сыпаться», – отметил зампредседателя Совбеза РФ.

    Он добавил, что европейцы самостоятельно подорвали основы международного права, которые ранее активно защищали. В качестве примера Медведев привел отношение к праву собственности, об абсолютной защите которого западные страны моментально забыли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о стремительной девальвации глобальной системы международных отношений.

    Директор правового департамента МИД Максим Мусихин сообщил о невозможности юридического оправдания задержания судов односторонними санкциями ЕС.

    Ранее представитель Кремля отметил фактическую утрату современным миром норм международного права.

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    24 июня 2026, 23:02 • Новости дня
    Словакия отказалась участвовать в пакете помощи НАТО для Украины

    Фицо сообщил об отказе Словакии участвовать в пакете помощи НАТО для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что будет делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины.

    По словам Фицо, Словакия не планирует присоединяться к новой программе финансовой поддержки Киева от Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». Фицо подчеркнул, что государственные средства не пойдут на оплату оружия и боевых действий.

    «С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО <...> и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. <...> Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», – сказал премьер Словакии во время встречи со студентами.

    По данным агентства Ansa, на предстоящем июльском саммите в Анкаре союзники могут обязаться ежегодно выделять на военные нужды Киева около 70 млрд евро.

    В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался поддерживать предоставление военных кредитов для Украины.

    В том же месяце Фицо обсудил с Владимиром Зеленским перспективу развития межправительственных консультаций.

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    25 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе замерла вблизи 478 долларов

    Биржевая цена газа в Европе удержалась около 478 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки газа на европейском хабе TTF утром в четверг торговались почти без изменений и оставались рядом с отметкой 478 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром в целом остались стабильными к расчетной цене среды и держались возле уровня 478 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Июльские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего европейского газораспределительного хаба в Нидерландах, открыли торги на отметке около 479 долларов, что на 0,2% ниже предыдущего уровня. К 9.02 мск стоимость составляла 478,1 доллара, то есть на 0,4% ниже расчетной цены вторника в 480,1 доллара.

    По расчетам РИА «Новости», в марте средние биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 60% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тыс. кубометров. В апреле средняя цена снизилась примерно на 14%, до уровня около 540 долларов. В период с 15 по 20 мая котировки снова поднимались выше 600 долларов за тыс. кубометров.

    Максимальная цена газа за время нынешнего конфликта составила 853,7 доллара за 1 тыс. кубометров и была зафиксирована 19 марта. Тогда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре.

    Существенно более высокие уровни отмечались в 2021–2022 годах, когда котировки достигли исторического рекорда в 3892 доллара за 1 тыс. кубометров и превысили все показатели с момента запуска европейских газораспределительных центров в 1996 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июня стоимость июльских фьючерсов на газ в Европе по индексу TTF упала ниже 480 долларов за тысячу кубометров.

    8 июня биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    20 мая котировки природного газа на европейских биржах закрепились вблизи уровня 620 долларов за тысячу кубометров.

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    25 июня 2026, 12:29 • Новости дня
    ЕК перевела Киеву первый транш в 3,2 млрд евро из кредита на 90 млрд евро

    Фон дер Ляйен заявила о переводе на Украину транша в 3,2 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия направляет Киеву первую часть транша в 3,2 млрд евро из нового крупного кредита, общий объем которого составляет 90 млрд евро, заявила в Польше глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Руководство Евросоюза в четверг планирует направить на Украину первый транш из ранее одобренного кредита, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы переводим первый транш по этому кредиту в виде микрофинансовой помощи на сумму 3,2 млрд евро», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

    Она добавила, что в ближайшее время также начнутся выплаты из фонда объемом 6 млрд евро. Эти деньги предназначены для финансирования производства беспилотных летательных аппаратов. Общая сумма новой кредитной программы составляет 90 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала перевод первого транша до конца июня.

    Ранее Евросоюз запретил Киеву тратить кредит в 90 млрд евро на зарплаты ВСУ.

    Руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов из-за необходимости отработать механизм контроля этих денег.

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    25 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Еврокомиссия анонсировала новый транш кредита Украине в сентябре

    Еврокомиссия анонсировала новый транш кредита Украине на 90 млрд евро в сентябре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Второй транш бюджетной макрофинансовой помощи на Украине по кредиту 90 млрд евро предварительно намечен на сентябрь, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

    Он уточнил на брифинге в Брюсселе: «На данный момент я могу сообщил весьма предварительный график. Второй платеж в виде макрофинансовой помощи запланирован примерно на сентябрь», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения о предоставлении Киеву европейского кредита на 90 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о переводе Киеву первой части транша в 3,2 млрд евро из нового кредита общим объемом 90 млрд евро.

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    25 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Цены на газ в Европе опустились до 475 долларов

    Цены на газ в Европе снизились до 475 долларов за тысячу кубов

    Tекст: Мария Иванова

    На европейском рынке газ подешевел днем примерно на 1,2%, а июльские фьючерсы TTF опустились ниже 480 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Стоимость газа на лондонской бирже ICE в четверг днем опустилась на 1,2%, достигнув 475 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости. Июльские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открыли торги на отметке 479 долларов. К 14:12 по московскому времени показатель снизился до 474,5 доллара.

    Средние котировки в марте подскочили почти на 60% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда они впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле цены упали примерно до 540 долларов, однако в середине мая вновь ненадолго пробили шестисотую отметку.

    Максимум за время ближневосточного обострения зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре». Абсолютный исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года и составил 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в четверг биржевая цена газа на хабе TTF удержалась около 478 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник стоимость июльских фьючерсов на лондонской бирже ICE опустилась до примерно 493 долларов за тысячу кубометров.

    18 июня стоимость июльских фьючерсов по индексу TTF на европейских биржах упала ниже 480 долларов за тысячу кубометров.

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