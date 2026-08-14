Атаки дронов ВСУ на Wildberries уничтожили 11 млн книг

Tекст: Антон Антонов

Уточняется, что ураченные книги преимущественно «относятся к художественной, детской и научно-популярной литературе». В частности, среди сгоревших тиражей были «Букварь» Надежды Жуковой и роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Кроме того, «в огромном количестве» пострадали пособия по ОГЭ и ЕГЭ, пишут «Ведомости».

В совместном заявлении организации назвали атаки на склады Wildberries беспрецедентным ударом по российской книжной отрасли. По их оценке, маркетплейс является незаменимым каналом распространения книг и учебных пособий для читателей по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украина наносит удары по распределительным центрам Wildberries.

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики маркетплейса для минимизации задержек после атак украинских БПЛА.

В свою очередь, российские войска последние недели активно уничтожают украинскую логистическую и торговую инфраструктуру.