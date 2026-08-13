Российский авиапром реализовал супертехнологию

Tекст: Ольга Самофалова

Первые два серийных двигателя ПД-8 для самолетов SJ-100 уже поставлены заказчику, сообщил глава ОДК «Сатурн» Илья Конюхов.

По его словам, что сейчас ПД-8 – это абсолютно российский импортозамещенный двигатель, получивший сертификат типа, созданный из российских материалов и с применением совершенно новых технологий. «Это абсолютно новые технологии, нам пришлось в стадии разработки с институтами и с металлургическими предприятиями, по сути дела, развивать и осваивать новые материалы», – сказал Конюхов.

Сборка первых серийных двигателей ПД-8 была начата в июне, как отмечали в ОДК.

Этот двигатель был создан на замену французского-российскому двигателю SaM146, который устанавливали на «Суперджеты» первого поколения. Французы отвечали за так называемую горячую часть двигателя, а россияне за вторую половину двигателя – его «холодную» часть. Теперь Россия делает полностью все сама.

Эти двигатели предназначены в первую очередь для обновленного, полностью импортозамещенного «Суперджета NEW» второго поколения.

«Значение передачи двух двигателей состоит в переходе от опытной разработки к серийному изделию, то есть ПД-8 теперь должен войти в реальный производственный цикл SJ-100, а не остаться только сертифицированным опытным образцом»,

– говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

«Это первый двигатель, который установлен на первые серийные самолеты. Это означает, что проект Superjet New получает все шансы состояться. Потому что можно сколько угодно создавать самолеты, но без двигателя это ничего не стоит. Это ключевой момент. Без двигателей у нас не будет авиапрома, учитывая, в каких внешнеполитических условиях мы сейчас находимся», – говорит глава «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия входит в четверку государств, способных обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. «Это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета. Немногие страны обладают такими высокими компетенциями. Россия в их числе», – сказал президент.

«В четверку входят Британия, Франция, США и Россия. Несмотря на все сложности девяностых и нулевых, мы остаемся в числе мировых лидеров. Мы сохранили свое место. Авиационный двигатель – это супертехнология, одна из самых сложных технологий человечества. Без столетней научной и инженерной школы в топ-4 не войдешь», – говорит Гусаров. Тот же Китай, например, делать авиадвигатели так и не научился, хотя пытался. Он летает в космос, имеет атомную бомбу, а с авиационным двигателем справиться не смог.

Между тем новые двигатели ПД-8 будут устанавливаться не только на «Суперджеты» второго поколения. В Минпромторге разрабатывают финансовый план для замены французского двигателя на предыдущих моделях самолета. Потенциально замена двигателя, так называемая ремоторизация, потребуется 50-100 самолетам «Суперджет-100».

«Есть достаточно возрастные самолеты, которым уже 15 лет. Для них не имеет смысла затевать дорогостоящую замену двигателей. Выгоднее будет долетать еще 3-5 лет и списать лайнер, заменить на новый.

Но есть более молодые самолеты, у которых еще полжизни впереди, их жалко списывать со счетов. Если ремоторизация окупается, то имеет смысл в нее вкладываться», – говорит Роман Гусаров.

Единственный минус сейчас – это высокие ставки по кредитам, и авиакомпании не пойдут на такие расходы даже ради сохранения флота. «На этом этапе должно вмешаться государство – предложить программу господдержки, например, льготного финансирования замены двигателей на "Суперджетах". Авиакомпаниям нужно льготное кредитование под 1,5-2% годовых, это будет подъемно для них», – говорит Гусаров.

«Ремоторизация всего парка SSJ-100 экономически и технически не оправдана. Массовая замена двигателей – это не простая операция "снять один двигатель и поставить другой". У ПД-8 отличаются масса, габариты, системы управления и сопряжение с самолетом. Поэтому потребуется доработка конструкции фюзеляжа, пилонов, мотогондол, систем управления, электрики, топливной и противопожарной систем, а также новые испытания и сертификация, проведение отдельной интеграционной работы», – заключает Баранов.