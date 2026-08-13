NYT сообщила об атаках людей с флагами США на рыбаков Эквадора

Tекст: Мария Иванова

Неизвестные лица в форме с нашитыми флагами США в марте атаковали беспилотниками несколько рыболовецких судов Эквадора, передает РИА «Новости» со ссылкой на анализ данных The New York Times.

По информации издания, нападавшие говорили по-английски, но не имели других опознавательных знаков, указывающих на принадлежность к официальным военным силам. На их лодках также отсутствовали флаги.

«Атаки на эквадорские рыболовецкие суда осуществлялись с помощью примитивных дронов со взрывчаткой; их запускали с судна, на борту которого находились «гринго» с нашивками в виде американского флага, так и не назвавшие себя», – заявил адвокат, представляющий интересы некоторых пострадавших.

После нападений рыбаки были задержаны сальвадорскими ВМС, однако позже их отпустили без предъявления обвинений. По словам очевидцев, перед атаками за лодками вел наблюдение самолет. Анализ данных о полетах показал, что за несколько дней до инцидента самолет морского патруля с военной базы в Сальвадоре направлялся в сторону судов и менял курс синхронно с их движением.

Отмечается, что самолет не числился в реестре Пентагона, а принадлежал частной компании из Ричмонда. Газета предполагает, что правительство США или их союзники могли нанять частную военную компанию для выполнения тайных операций в регионе. Ответственность за инциденты пока никто не взял.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американские военные атаковали судно предполагаемых контрабандистов в Тихом океане.

В результате подобных бомбардировок у побережья Южной Америки погибли сотни человек.

Для нанесения ударов по лодкам Соединенные Штаты маскировали военные самолеты под гражданские борта.