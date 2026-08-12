Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Южно-Сахалинск поднялся на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг», приняв участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Также Путин заслушал доклад командующего ТОФ Виктора Лиины и обратился к военным: «Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые бы не могла решать морская пехота Тихоокеанского флота» (фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Нагнетается напряженность и в соседней Арктической зоне, вокруг использования Севморпути, добавил президент. В этой связи он напомнил, что Россия всегда выступала и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в Арктике (фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Кроме того, Путин выразил сожаление в связи с тем, что Япония ввела неспровоцированные антироссийские санкции и впервые в новейших военно-доктринальных документах причислила Россию к источникам основных угроз. «Поэтому предложение командующего о развитии Тихоокеанского флота, предложение об усовершенствовании его возможностей и потенциала будут поддержаны», – сообщил президент. На фото: Путин в музее на борту «Варяга» (фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Глава государства напомнил о намерении европейских стран захватывать российские суда. Президент назвал происходящее «пиратством и разбоем», и предупредил о возможности зеркального ответа России (фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
В свою очередь, Лиина доложил Путину о том, что силы и войска ТОФ находятся в постоянной боевой готовности и способны обеспечить безопасность России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам адмирала, напряженность в регионе усиливает создание подконтрольных Западу новых военно-политических альянсов – AUCUS, Japhus, QUAD и AJUS. (фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
В прошедших маневрах ТОФ было задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, 30 самолетов, вертолетов и БПЛА, а также более 13 тыс. военнослужащих. (фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС)