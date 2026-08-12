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Китайский авиалайнер C919 впервые совершил международный рейс
Разработанный в Китае узкофюзеляжный пассажирский самолет C919 успешно завершил свой первый регулярный коммерческий полет за пределы страны, отправившись из Пекина в Улан-Батор.
Китайский пассажирский авиалайнер собственной разработки C919 в среду выполнил первый регулярный международный коммерческий рейс, передает «Интерфакс». Самолет авиакомпании Air China совершил полет из международного аэропорта Пекина в Улан-Батор.
Рейсы по этому маршруту будут выполняться ежедневно, заявила Air China. Авиалайнер C919, созданный Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC), является первым китайским узкофюзеляжным самолетом. Управление гражданской авиации КНР лицензировало его в конце 2022 года, а первый коммерческий полет состоялся в 2023 году.
Самолет может перевозить до 174 пассажиров и предназначен для того же сегмента рынка, что и Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. Выполнение полета за территорию Китая является важным шагом для продвижения COMAC на глобальном рынке пассажирских самолетов, где доминируют Boeing и Airbus.
При этом C919 по-прежнему зависит от иностранных комплектующих и не сертифицирован авиационными регуляторами США и Европы. Это ограничивает его возможности по привлечению клиентов на многих зарубежных рынках. Тем не менее, компания все активнее представляет свои самолеты за рубежом, в том числе на авиасалоне в Дубае в ноябре 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов предложил спасти проект китайского самолета C919 российскими технологиями.
Годом ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности поставлять Пекину отечественные авиадвигатели.
Эксперты Центра стратегических и международных исследований отметили высокую долю американских и европейских комплектующих в этом лайнере.