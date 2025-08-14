Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.5 комментариев
Институт русского языка закрепил варианты произношения «миллион» и «миллиард»
В орфографическом словаре Института имени Виноградова закреплено, что теперь официально допустимы оба варианта произношения: «миллион» и «мильон», «миллиард» – «мильярд».
Изменения были внесены в словарь, опубликованный на сайте Института Виноградова, передает РБК. Теперь допустимыми считаются оба варианта – как традиционные «миллион» и «миллиард», так и формы «мильон» и «мильярд».
Эти нормы распространяются также на производные слова: «миллионный» – «мильонный», «миллиардный» – «мильярдный», «полмиллиона» – «полмильона», «полмиллиарда» – «полмильярда».
В предисловии к словарю отмечено, что он фиксирует орфографическую норму, не включает диалектизмы, жаргонизмы, устаревшие или оскорбительные слова. Документ был опубликован согласно распоряжению правительства от 30 апреля.
Ранее в Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова «кофе».
Доктор филологических наук Мария Каленчук сообщила, что ударение в слове «звонит» постепенно смещается на первый слог и это в будущем может стать нормой.
Правительство России одобрило создание Национального словарного фонда для сбора и обновления сведений о русском языке каждые пять лет.