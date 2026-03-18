В Бейруте прогремел мощный взрыв после удара Израиля

Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране

Tекст: Ольга Иванова

После удара по территории возле промплощадки АЭС «Бушер» в Иране среди сотрудников Росатома никто не пострадал, сообщает РИА «Новости». Генеральный директор корпорации Алексей Лихачев уточнил, что снаряд попал в район, прилегающий к зданию метрологической службы, находящемуся в непосредственной близости от действующего энергоблока, однако жертв и материального ущерба нет.

Лихачев подчеркнул, что «пострадавших среди персонала госкорпорации «Росатом» нет». По его словам, радиационная обстановка на площадке в норме; угрозы для населения и сотрудников зафиксировано не было.

В связи с происшествием «Росатом» готовит уже третью по счету эвакуацию своих сотрудников и их семей из Ирана. Превентивно были вывезены дети работников. На данный момент на объекте остаются около 480 российских специалистов, ранее около 250 человек и членов их семей уже покинули страну.

Лихачев заявил, что Россия категорически осуждает удар по иранской атомной станции и призывает к немедленной деэскалации. Он отметил: «Мы категорически осуждаем произошедшее и призываем стороны конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе АЭС «Бушер».

Глава «Росатома» добавил, что атака на объекты ядерной энергетики нарушает основные международные нормы безопасности. Строительство новых энергоблоков на территории станции приостановлено из-за боевых действий. Первый блок АЭС был подключен к энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года при содействии России, сейчас функционирует только одна такая станция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».