  • Новость часаНад Россией нейтрализовал 85 украинских БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой
    Иран подтвердил гибель Лариджани
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране
    Глава минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    МИД России выступил с заявлением по ситуации вокруг Кубы
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    16 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    24 комментария
    18 марта 2026, 06:53 • Новости дня

    В Бейруте прогремел мощный взрыв после удара Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители ливанской столицы услышали сильный грохот, который раздался в городской черте сразу после налета израильской авиации.

    Громкий хлопок был слышен в среду в одном из кварталов города после того, как израильские силы совершили воздушный налет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Ранее в среду Израиль начал наносить удары по «Хезболле» в Ливане.

    18 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани

    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, об этом сообщило его официальное представительство.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, передает РИА «Новости». Офис Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    В публикации была использована фраза: «Я, раб Божий, воссоединился с Богом».

    Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС в местности неподалеку от Тегерана.

    Комментарии (9)
    17 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    По его словам, это сделано, чтобы сменить власть в стране, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    5 комментариев

    Ранее Армия обороны Израиля заявила, что Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана.

    Комментарии (6)
    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Лариджани ударом близ Тегерана

    ВВС Израиля заявили об убийстве секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Лариджани

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Лариджани ударом близ Тегерана
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленный иранский чиновник Али Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель высокопоставленного иранского чиновника, передает ТАСС.

    Военные заявили, что операция была проведена на основе точных разведданных.

    «ЦАХАЛ объявляет, что 17 марта израильские ВВС, действуя в соответствии с данными армейской разведки, нанесли точечный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани», – гласит заявление армейской пресс-службы.

    В ведомстве уточнили, что атака была совершена в тот момент, когда политик находился недалеко от Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали секретаря иранского Совбеза одной из приоритетных целей для атак. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о политике. Сам Лариджани предупреждал о погружении Ближнего Востока во тьму в случае уничтожения иранской энергосистемы.

    Комментарии (3)
    18 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Президент Ирана пообещал отомстить за гибель Лариджани

    Tекст: Ольга Иванова

    После официального подтверждения гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани президент Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани в результате удара Израиля и США, передает РИА «Новости».

    Пезешкиан в своем заявлении, распространённом пресс-службой, подчеркнул: «Безусловно, суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана». Он считает гибель Лариджани актом террористической агрессии против страны.

    Президент Ирана также выразил соболезнования семье погибшего и отметил вклад Лариджани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальное представительство Али Лариджани подтвердило его гибель.

    Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 23:22 • Новости дня
    КСИР подтвердил гибель командира «Басидж» Солеймани

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции официально признал смерть командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани.

    Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель командира добровольческих сил «Басидж» Голямрезы Сулеймани, передает РИА «Новости». В официальном заявлении КСИР выразил соболезнования верховному лидеру, народу страны и семье погибшего.

    «Мы поздравляем и выражаем соболезнования верховному лидеру и народу Ирана и уважаемой семье в связи с мученической смертью Голямрезы Сулеймани, погибшего в ходе американо-сионистской атаки», – говорится в обращении КСИР, текст которого приводит агентство Fars. В заявлении также отмечается, что командир погиб во время атаки, которую иранская сторона связывает с действиями США и Израиля.

    КСИР особо отметил, что члены добровольческих формирований «Басидж», связанных с корпусом, не оставят без ответа гибель своего командира. Представители корпуса подчеркнули, что гибель Сулеймани станет поводом для дальнейших ответных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тегеране в результате авиаудара был ликвидирован командир иранских сил «Басидж» Гулямреза Солеймани.

    ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 23:51 • Новости дня
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Третья эвакуация персонала Росатома готовится после удара по промплощадке АЭС «Бушер», где сейчас остаются примерно 480 сотрудников компании, 250 человек уже были вывезены, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    После удара по территории возле промплощадки АЭС «Бушер» в Иране среди сотрудников Росатома никто не пострадал, сообщает РИА «Новости». Генеральный директор корпорации Алексей Лихачев уточнил, что снаряд попал в район, прилегающий к зданию метрологической службы, находящемуся в непосредственной близости от действующего энергоблока, однако жертв и материального ущерба нет.

    Лихачев подчеркнул, что «пострадавших среди персонала госкорпорации «Росатом» нет». По его словам, радиационная обстановка на площадке в норме; угрозы для населения и сотрудников зафиксировано не было.

    В связи с происшествием «Росатом» готовит уже третью по счету эвакуацию своих сотрудников и их семей из Ирана. Превентивно были вывезены дети работников. На данный момент на объекте остаются около 480 российских специалистов, ранее около 250 человек и членов их семей уже покинули страну.

    Лихачев заявил, что Россия категорически осуждает удар по иранской атомной станции и призывает к немедленной деэскалации. Он отметил: «Мы категорически осуждаем произошедшее и призываем стороны конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе АЭС «Бушер».

    Глава «Росатома» добавил, что атака на объекты ядерной энергетики нарушает основные международные нормы безопасности. Строительство новых энергоблоков на территории станции приостановлено из-за боевых действий. Первый блок АЭС был подключен к энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года при содействии России, сейчас функционирует только одна такая станция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 03:53 • Новости дня
    Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер».

    Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о прилете снаряда в районе атомной электростанции «Бушер», передает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел во вторник вечером, однако станция не пострадала, жертв и пострадавших среди сотрудников нет.

    МАГАТЭ отмечает, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси вновь обратился к сторонам конфликта с призывом проявлять максимальную сдержанность. В МАГАТЭ подчеркнули важность предотвращения любых инцидентов, способных привести к риску ядерной аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».


    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 01:39 • Новости дня
    Иран атаковал базы США и Израиля в ответ на гибель командира ополчения «Басидж»

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты и беспилотники.

    Иранские военные нанесли удары по целям Израиля и США в качестве ответа на гибель одного из командиров иранского ополчения «Басидж» Гулямрезы Солеймани, сообщает РИА «Новости».

    «Была проведена 60-я волна операции «Правдивое обещание 4» в качестве мести за кровь Гулямрезы Солеймани, включавшая атаки на региональные базы США и оккупированные территории», – заявили в КСИР.

    По данным КСИР, были атакованы американские базы Аль-Азрак в Иордании, Аль-Удейд в Катаре, Аль-Дафра в ОАЭ, Али ас-Салем в Кувейте. Кроме того, под удар попали топливные центры в Ашдоде и объекты военной промышленности, связанные с израильской компанией Rafael.

    Для атак были использованы как ракеты, так и ударные беспилотники. Информация о масштабах повреждений пока уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции официально признал смерть командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани.

    ВВС Израиля ранее нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    Иранская разведка сообщила о ликвидации израильского чиновника

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские силы специального назначения провели операцию по устранению израильского высокопоставленного чиновника глубоко на территории Израиля, сообщает агентство Fars.

    Иранская разведка провела успешную операцию по устранению высокопоставленного сотрудника сил безопасности Израиля, передает ТАСС.

    Агентство Fars сообщает, что операция была осуществлена иранскими силами специального назначения несколько часов назад на израильской территории. В публикации разведки Корпуса стражей исламской революции в социальной сети X отмечается: «Операция по ликвидации была проведена успешно».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 13:18 • Новости дня
    Офис Лариджани опубликовал письмо после заявлений Израиля о его гибели

    Офис Лариджани опубликовал письмо после заявления Израиля об убийстве политика

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне заявлений Израиля об устранении Али Лариджани его офис опубликовал письмо о погибших моряках потопленного корабля «Дена».

    Офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана обнародовал документ от имени Али Лариджани на фоне слухов о его смерти, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что политик якобы погиб при атаке в столице исламской республики.

    В опубликованном тексте комментируется гибель моряков. «Мученическая смерть воинов корабля «Дена» военно-морских сил армии Ирана является частью жертв бравой иранской нации, которые боролись против международных угнетателей», – говорится в сообщении Telegram-канала чиновника.

    До этого Кац заявлял, что получил информацию от начальника генерального штаба о результатах ночной операции. По его версии, вместе с Лариджани был устранен и глава сил «Басидж».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали Али Лариджани одной из приоритетных целей для атак Армии обороны Израиля. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о секретаре иранского Совбеза. Сам чиновник заявил о неизбежной победе Тегерана над агрессорами.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 13:27 • Новости дня
    США и Израиль нанесли новый смертельный удар по Тегерану

    Иранский телеканал сообщил о гибели людей при атаке на Тегеран

    Tекст: Мария Иванова

    Совместная атака американских и израильских сил на иранскую столицу привела к гибели нескольких местных жителей в районе улицы Мустафы Хомейни.

    В результате нападения на главный город Ирана зафиксированы человеческие жертвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал SNN.

    «Несколько сограждан... погибли», – заявили журналисты в эфире. По уточненным данным, удар пришелся по району улицы Мустафы Хомейни примерно в 12 часов дня, что соответствует 11.30 московского времени.

    Ранее сообщалось, что в результате ударов США и Израиля по провинции Тегеран погибли 503 человека. По меньшей мере четыре человека стали жертвами удара по пригороду Эрака.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Израильские военные зафиксировали новый ракетный удар со стороны Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армейская пресс-служба Израиля сообщила о новом ракетном обстреле с территории Ирана.

    По информации израильских военных, это уже третья атака за последние два часа, и она была направлена на центральные районы Израиля, передает ТАСС.

    Система оповещения объявила воздушную тревогу в ряде населенных пунктов, включая районы от Иерусалима до Ашдода и южные пригороды Тель-Авива. В самом Тель-Авиве сирены на этот раз не сработали, однако, как отмечает корреспондент агентства, там были слышны отголоски взрывов.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    5 комментариев

    Ранее во вторник Израиль заявил о втором за час ракетном ударе Ирана.

    Израильская армия начала широкомасштабные ракетно-бомбовые удары по правительственной инфраструктуре Ирана в Тегеране на фоне продолжающегося обмена атаками между сторонами.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 14:00 • Новости дня
    Израиль заявил о втором за час ракетном ударе Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные начали второй за час ракетный удар по территории еврейского государства, сообщили во вторник в пресс-службе израильской армии.

    Средства противовоздушной обороны еврейского государства приступили к отражению атаки, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Предыдущий удар произошел за 45 минут до этого.

    Ранее армия Израиля объявляла о начале масштабных ударов по инфраструктуре в Тегеране. Израильский министр обороны Исраэль Кац приказывал военным подготовиться к возможному расширению операции в Ливане.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Тегеране командира «Басидж» Солеймани

    ВВС Израиля заявили об убийстве в Тегеране главы иранского ополчения Солеймани

    Tекст: Мария Иванова

    В Тегеране в результате авиаудара был ликвидирован командир иранских сил «Басидж» Гулямреза Солеймани, сыгравший ключевую роль в подавлении недавних протестов, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля объявила об убийстве Гулямрезы Солеймани, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе ведомства уточнили детали операции: «Вчера ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали Гулямрезу Солеймани, который в течение последних шести лет командовал подразделением «Басидж».

    Израильские военные подчеркнули значительную роль погибшего командира в жестком подавлении недавних протестных акций в исламской республике. Официальные представители Тегерана на данный момент никак не прокомментировали сообщения о гибели высокопоставленного силовика.

    Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда американские и израильские силы приступили к нанесению ударов по иранской территории. В ответ Тегеран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке и цели в Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия объявила о начале масштабных ударов по иранской инфраструктуре в Тегеране.

    ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».

    Госдепартамент США официально объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    В Израиле заявили о значительных военных успехах в Иране

    ЦАХАЛ отчитался о нейтрализации высокопоставленных целей и угроз в Тегеране

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные объявили о значительных успехах операции в Иране, заявив о «пресечении деятельности высокопоставленных фигур в Тегеране», связанных с терактами в Газе.

    Начальник израильского Генштаба Эяль Замир сообщил о проведении успешных операций, способных повлиять на ход текущей кампании, передает РИА «Новости».

    По словам военачальника, армия продолжает активно действовать против ряда объектов исламской республики. «Прошлой ночью были достигнуты значительные успехи в предотвращении угроз, которые могут повлиять на результаты кампании и задачи ЦАХАЛ», – заявил Замир.

    Военный отметил, что в Тегеране якобы далось «пресечь активность высокопоставленных фигур». Эти лица, по данным израильской стороны, были причастны к организации террористических действий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее сообщалось, что 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по иранской территории, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Тегеран осуществляет ответные атаки по израильским землям и военным объектам американцев на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»
    В СПЧ раскритиковал идею Госсовета Татарстана ограничить работу журналистов
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией
    Жители Сум бойкотировали минуту молчания в память бойцов ВСУ
    В Новосибирской области заплатят компенсации за павший от пастереллеза скот
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать
    Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая? Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации