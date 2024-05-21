Новосибирского физика-аэродинамика Маслова осудили за госизмену

Tекст: Алексей Дегтярев

Маслов признан виновным по статье «Государственная измена», его приговорили к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на год, передает ТАСС.

Также ему назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, составляющим гостайну, на два года.

Маслов находится под арестом с середины 2022 года.

Анатолий Маслов являлся сотрудником ИТПМ СО РАН, он занимался аэродинамикой.