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Новосибирского физика-аэродинамика Маслова осудили за госизмену
В Петербургском городском суде вынесен приговор 77-летнему физику из Новосибирска Анатолию Маслову по делу о государственной измене.
Маслов признан виновным по статье «Государственная измена», его приговорили к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на год, передает ТАСС.
Также ему назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, составляющим гостайну, на два года.
Маслов находится под арестом с середины 2022 года.
Анатолий Маслов являлся сотрудником ИТПМ СО РАН, он занимался аэродинамикой.