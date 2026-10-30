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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    30 октября 2026, 13:34 • Новости дня

    Полиция Шотландии начала расследование вечеринок принца Эндрю в замке Балморал

    Daily Express: Полиция расследует вечеринки принца Эндрю и Эпштейна в Балморале

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Шотландии инициировала расследование закрытых вечеринок с участием брата британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и американского финансиста Джеффри Эпштейна в королевском замке Балморал.

    Правоохранительные органы проверяют информацию, что в шотландскую резиденцию монархов доставляли женщин для оказания сексуальных услуг. В организации этих визитов может быть замешана подруга Эпштейна Гислейн Максвелл, которая отбывает 20-летний тюремный срок за эксплуатацию несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Express.

    Американский финансист Джеффри Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене в 2002–2005 годах. Уголовное преследование было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе того же года.

    В феврале Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан для допроса по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в период работы специальным представителем Великобритании по международной торговле. Следствие считает, что он мог передавать Эпштейну конфиденциальные сведения. После громкого скандала брата британского короля лишили почетных воинских званий и титула принца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца полиция долины Темзы признала незаконность обысков в домах брата британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

    В прошлом месяце он подал в суд иск к британской полиции о незаконности задержания и обысков.

    В феврале британские полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    27 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    Newsis: МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вероятность полного разрыва контактов Южной Кореи и Украины сохраняется при углублении нынешнего конфликта между двумя государствами, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен.

    Чо Хен не исключил возможности полного разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае дальнейшей эскалации разногласий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство Newsis.

    «Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть», – заявил Чо Хен в ходе парламентской проверки деятельности внешнеполитического ведомства.

    Так министр ответил на вопрос депутата от партии «Сила народа» Сон Сок Чжуна о том, не означает ли сложившаяся ситуация дипломатического конфликта, фактически равнозначного прекращению дипотношений. Парламентарий упомянул решение Сеула дополнительно вывезти часть сотрудников посольства с Украины после недавнего отзыва южнокорейского посла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Южной Кореи Чо Хен заявил об отзыве восьми дипломатических сотрудников с Украины на фоне спора о разглашении информации о передаче пленных военных.

    На прошлой неделе правительство республики постановило сократить численность миссии в Киеве.

    В начале месяца южнокорейское дипломатическое ведомство решило отозвать посла из-за недостаточных извинений украинской стороны.

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    29 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    @ Godfrey Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер казначейства Британии Джон Хили представил первый бюджет кабинета премьер-министра Энди Бернема, включающий временный налог на банки, выплаты домохозяйствам по 100 фунтов и пакет поддержки Украины на 10 млрд фунтов.

    Бюджет объемом в 150 страниц получил название «передышка для настоящего, новая надежда на будущее», что фактически признает его промежуточным шагом перед более масштабными реформами, пишет Politico. «Это был бюджет в духе «курс неизменен», которого от нас и ждали», – заявил депутат-лейборист Даррен Джонс.

    Хили объявил о временном повышении налога на банки сроком лишь на 15 месяцев, которое принесет менее 1 млрд фунтов в пиковый год, а также продлил до 2027 года снижение топливного акциза, налоговую скидку на энергию для домохозяйств и ограничение стоимости автобусных билетов двумя фунтами. Общая налоговая нагрузка в стране вырастет до рекордных 38,6% ВВП.

    Канцлер подтвердил план довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году и до 3,5% к 2035 году, а разрыв в 1,8 млрд фунтов в год в инвестиционной программе обороны планируется закрыть за счет сокращения капитальных бюджетов всех ведомств на 1%. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер «сделал его день», объявив о пакете экономической и военной поддержки Киеву на 10 млрд фунтов.

    Независимый Office for Budget Responsibility снизил прогноз роста экономики Британии на 2027 год с 1,6% до 1%, а институт IFS назвал меры бюджета «мешаниной» мелких изменений, которые мало повлияют на рост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе The Times сообщила о планах министра финансов Британии Джона Хили объявить об увеличении расходов на оборону. В июле Politico писало о масштабной перестановке в кабинете министров, устроенной премьером Энди Бернемом после его прихода к власти. В конце июня Энди Бернем пообещал лишить Лондон части финансовых полномочий, перенаправив бюджетные потоки в регионы.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    28 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Офицера ВВС США вывезли из Британии из-за обвинений в детской порнографии

    Sky News: США вывезли из Британии атташе до допроса по делу о педофилии

    Tекст: Вера Басилая

    Американского офицера Майкла Морриса, работавшего помощником военного атташе в посольстве США в Лондоне, вывезли из Великобритании до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Судебное слушание по делу Морриса должно состояться на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд в следующем месяце, пишет Sky News.

    Офицеру предъявлены официальные обвинения в хранении и распространении детской порнографии, воспрепятствовании правосудию и поведении, недостойном офицера. Брат военного Бенджамин Моррис также предстанет перед судом в США по аналогичным обвинениям. Прокуратура сообщает, что он делился незаконными материалами с братом.

    В ВВС США заявили, что обвинения и доказательства будут рассмотрены для принятия решения о передаче дела в военный трибунал. В Скотленд-Ярде подтвердили, что поддерживают регулярный контакт с американскими властями с августа, когда стало известно о расследовании.

    Отъезд Морриса вызвал новые опасения о том, что власти США игнорируют юрисдикцию принимающей страны. Издание сравнивает этот случай с делом сотрудницы Госдепартамента США Энн Сакулас, которая в 2019 году насмерть сбила британского подростка Гарри Данна и покинула страну благодаря дипломатическому иммунитету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудника американского посольства в Лондоне тайно вернули в Соединенные Штаты после обнаружения у него непристойных изображений несовершеннолетних.

    В феврале сотрудники полиции вывели из дома в Лондоне бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Британский король Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    27 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Британия и Польша договорились о совместных учениях в Балтийском море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Варшава планируют проводить совместные военные учения в Балтийском море, сообщило британское Минобороны по итогам визита главы ведомства Уэза Стритинга в Польшу и его переговоров с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

    Стороны также договорились укрепить военное сотрудничество для производства и разработки противовоздушных ракет следующего поколения, совместной разработки технологий беспилотников и средств борьбы с ними, а также обеспечения кибербезопасности, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что договоренности были достигнуты перед учениями «коалиции желающих», которые пройдут в Польше в ноябре при участии тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о заключении с Британией трехлетнего плана сотрудничества в оборонной сфере.

    В тот же день директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    На прошлой неделе глава британского Минобороны Уэз Стритинг анонсировал масштабные учения в Польше для подготовки к возможному размещению войск на Украине.

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    28 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Российские военные уничтожат новые Storm Shadow для ВСУ

    Захарова: Российские военные уничтожат новые поставленные Киеву Storm Shadow

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные и спецслужбы примут меры для своевременного уничтожения новых британских ракет Storm Shadow в случае их поставки Киеву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва фиксирует сообщения в британских СМИ о планах новых поставок крылатых ракет Storm Shadow ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подчеркнула, что подобные планы свидетельствуют о намерении Британии способствовать эскалации конфликта и углублению кризиса.

    «Происходящее со Storm Shadow – это конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», – сказала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замминистра обороны Британии Луиза Сандер-Джонс заявила об отсутствии у Киева возможностей для начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow.

    Ранее Мария Захарова назвала планы Лондона передать Украине данные для дальнобойных ракет SCALP проявлением русофобской политики.

    До этого она сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow.

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    27 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Польша и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Минобороны Польши: Варшава и Лондон подписали оборонный план на три года

    Tекст: Мария Иванова

    Польша и Великобритания заключили трехлетний план сотрудничества в оборонной сфере, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы только что подписали соглашение с господином министром обороны о сотрудничестве и планах по углублению взаимодействия в оборонной сфере на три года», – заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

    По его словам, для защиты Европы необходимо расширить возможности Польши и Соединенного Королевства. Министр отметил важность двусторонних отношений и стремление сделать роль Великобритании «более значимой и актуальной», передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш добавил, что страны сотрудничают в разработке фрегата, создании систем ПВО и производстве 155-миллиметровых боеприпасов. Он также упомянул, что выбор шведских подводных лодок для Польши был сделан в рамках этого сотрудничества. Министр выразил желание запустить круглосуточное серийное производство в оборонной промышленности, чтобы извлечь реальные выгоды из достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной премьер-министры Великобритании и Польши подписали соглашение о разработке боеприпасов и укреплении восточной границы НАТО.

    В прошлом году Великобритания и ряд европейских стран рассмотрели создание фонда совместных оборонных закупок. Лондон и Варшава начали переговоры о новом договоре для противодействия угрозам в Европе.

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    28 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Британия объявила о выделении Украине 13,2 млрд долларов дополнительной помощи

    Глава Минфина Хили: Британия выделит Украине 13,2 млрд долларов помощи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Британии Джон Хили заявил о решении Лондона выделить Украине более 13,2 млрд долларов в качестве дополнительной военной и экономической помощи.

    Глава британского Минфина анонсировал новый пакет поддержки Киева в ходе представления бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости». «Десять миллиардов фунтов стерлингов (более 13,2 млрд долларов) дополнительной экономической и военной помощи в виде кредитов, гарантий экспортного финансирования», – заявил Хили.

    Министр добавил, что на ближайшую зиму Британия также выделит Украине почти 669 млн долларов в качестве срочного военного финансирования. Трансляция выступления велась на сайте британского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара запросил у британского коллеги дополнительные поставки вооружений и радиолокационных систем.

    В прошлом году британская газета Telegraph предупредила о возможной задержке поставок американского оружия на Украину из-за приостановки работы правительства в Вашингтоне.

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    28 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Лондона подготовиться к войне за тысячу дней

    Захарова: Слова министра Стритинга о войне за тысячу дней – нагнетание истерии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра обороны Британии Уэса Стритинга о необходимости подготовки к масштабному конфликту за тысячу дней являются очередной попыткой запугать население мифической угрозой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это очередная попытка нагнетания истерии в английском обществе, в том числе с использованием русофобского мифа о некой российской угрозе», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По ее словам, подобные реплики звучат не впервые. Дипломат отметила, что такие заявления британских властей рассчитаны на массовую доверчивую аудиторию, которая многократно оболванена местными таблоидами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости подготовки стран НАТО к сценарию войны с Россией.

    В воскресенье глава британского военного ведомства предупредил о вероятном начале масштабного конфликта через тысячу дней.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с сарказмом высказалась о предполагаемых планах Лондона готовиться к войне.

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    28 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Правящая коалиция Польши подготовила отстранение президента Навроцкого

    Сейм Польши подготовил отстранение Навроцкого из-за скандала с сутенерством

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящая коалиция Польши готовится запустить процедуру отстранения президента Кароля Навроцкого из-за обвинений в причастности к криминальным структурам.

    Поводом для инициативы послужил очередной виток скандала вокруг информации о якобы занятии политика сутенерством в период работы охранником в отеле Grand в Сопоте, передает РИА «Новости».

    «Чаша терпения переполнена. Будет поставлен вопрос о запуске процедуры отстранения президента от занимаемой должности», – заявил один из депутатов сейма. По его словам, парламентарии считают Кароля Навроцкого недостойным поста из-за постоянных криминальных историй, участия в фанатских драках и публичного употребления снюса.

    Сторонники отстранения рассчитывают на поддержку не только коалиции премьер-министра Дональда Туска, но и депутатов движения «Развитие плюс» бывшего главы правительства Матеуша Моравецкого. При этом ожидается, что лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский попытается защитить главу государства.

    Прямой импичмент в польском законодательстве не предусмотрен. Процедура начинается с привлечения к Государственному трибуналу, для чего необходимо подать заявление со 140 подписями и получить согласие двух третей от списочного состава парламента.

    В случае утверждения решения сеймом глава государства временно отстраняется от обязанностей, а окончательный вердикт выносит Государственный трибунал. Кароль Навроцкий занимает свой пост с августа 2025 года, в настоящее время он судится с журналистами из-за расследования о своих связях с криминалом.

    В апреле президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью.

    На сессии Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года участники обратили внимание на видеозапись с использованием стимулятора президентом Польши.

    Польский лидер заявлял о начале употребления снюса два года назад по совету коллег из спецслужб.


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    28 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    The Times: Три британские атомные подлодки типа Vanguard вышли в море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три из четырех подводных лодок типа Vanguard Военно-морских сил Британии, способных нести ядерное оружие, вышли в море, сообщила газета The Times.

    Согласно британской военной доктрине, одна из подлодок типа Vanguard постоянно находится в море на боевом дежурстве. Две другие субмарины, вероятно, задействованы в учениях и подготовке к будущим патрульным операциям, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что это первый подобный случай за более чем пять лет. Издание указывает, что наличие сразу трех подводных лодок, готовых к выполнению миссий, позволяет британским ВМС «сократить продолжительность патрулирований».

    Всего на вооружении у Британии состоят четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-х годах. Они несут баллистические ракеты Trident II. К началу 2030-х годов их планируют заменить подлодками типа Dreadnought.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские парламентарии сообщили о неспособности Королевских военно-морских сил конкурировать с Россией в арктическом регионе из-за неприспособленности субмарин для задач подо льдом.

    Ранее Германия задумалась об инвестировании в британскую программу ядерного сдерживания Trident.

    До этого посол в Лондоне Андрей Келин заявил о необходимости для Москвы учитывать закупку Британией американских истребителей F-35.

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    28 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Генпрокурор ЕС не получил ответов от фон дер Ляйен по делу Pfizergate

    Politico: Генпрокурор ЕС не дождался ответов от фон дер Ляйен по Pfizergate

    Tекст: Вера Басилая

    Офис генерального прокурора Евросоюза (EPPO) пока не смог получить от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о нарушениях при закупке вакцин, сообщает Politico.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до сих пор не предоставила личного заявления и не ответила на вопросы Европейской прокуратуры (EPPO) в рамках расследования нарушений при закупках вакцин от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши пожаловалась на отказ некоторых европейских политиков давать показания из-за уверенности в том, что они находятся выше закона. При этом она отказалась уточнять, идет ли речь о деле Pfizergate, которое ведомство расследует с 2024 года.

    В 2025 году суд ЕС в Люксембурге признал Еврокомиссию виновной в нарушении правил прозрачности. Ведомство скрыло от журналистов СМС-переписку фон дер Ляйен с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, в которой обсуждались закупки вакцин для стран евроблока в разгар пандемии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург.

    Напомним, Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

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    28 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами «Лукойла»

    Минфин Британии продлил лицензию на работу с болгарскими структурами «Лукойла»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов Британии продлило действие лицензии на совершение операций с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании «Лукойл» до 26 февраля 2027 года.

    Британское ведомство внесло изменения в генеральную лицензию, продлив срок ее действия до 26 февраля следующего года, передает РИА «Новости». Под действие документа подпадают такие компании, как Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD и предприятие по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD.

    Впервые Лондон выдал лицензию на осуществление транзакций с болгарскими предприятиями находящейся под британскими санкциями российской компании в ноябре 2025 года. Нынешнее продление стало третьим по счету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла».

    В середине месяца американское ведомство приняло решение продлить действие генеральной лицензии на проведение финансовых операций на объектах российской компании за пределами страны.

    В ноябре 2025 года британские власти вывели болгарские дочерние фирмы «Лукойла» из-под санкций.

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    30 октября 2026, 02:59 • Новости дня
    Полиция Лондона признала возможное нарушение в деле отца Меган Маркл

    Tекст: Антон Антонов

    Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу Томаса Маркла-старшего, отца жены принца Гарри Меган Маркл. На Филиппинах его подозревают в хранении детской порнографии.

    В Скотленд-Ярде признали, что в начале 2019 года получили письмо о многочисленных правонарушениях, совершенных за пределами Соединенного Королевства и связанных с Марклом-старшим, однако передали это письмо Меган Маркл, не поделившись документом с другими департаментами полиции, передает РИА «Новости».

    «Мы добровольно сообщили о возможном нарушении независимому управлению по вопросам работы полиции в связи с решением, не информируя другие правоохранительные органы, передать письмо в офис герцога и герцогини Сассекских», – говорится в заявлении лондонской полиции, где также отметили, что о письме проинформировали правоохранительные органы в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

    В полицию на него заявил собственный сын.

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    28 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Карл III признал принесенные британской работорговлей в колониях страдания

    DT: Карл III назвал британскую работорговлю причиной страданий в колониях

    Tекст: Мария Иванова

    Король Великобритании Карл III заявил, что работорговля в колониях в Карибском бассейне принесла «великие страдания».

    Монарх во вторник прибыл с визитом на Багамские острова. Выступая перед молодежью, он отметил богатство местной культуры, признав, что она частично «была рождена во тьме», передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    Предполагается, что Карл III более подробно выскажется по теме работорговли на саммите Содружества наций, который пройдет с 1 по 4 ноября в Антигуа и Барбуде. На нем будет обсуждаться вопрос возможной выплаты репараций Лондоном.

    На Багамах короля встретили несколько десятков активистов с плакатами «Заплатите нам то, что должны» и «Репарации сейчас же». Правительство Великобритании неоднократно исключало вариант с выплатой репараций.

    В последние годы государства Карибского бассейна все активнее говорят о необходимости выплаты Великобританией репараций в связи с работорговлей. В октябре 2024 года на саммите стран Содружества было принято коммюнике, которое содержало пункт о необходимости начать обсуждение темы репараций.

    Карл III, выступая на той встрече, указал на важность изучения британского колониального прошлого, но не стал приносить извинения за работорговлю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний о репарациях.

    На прошлой неделе президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал Карла III принести официальные извинения за работорговлю.

    В начале месяца британский монарх решил не приносить извинения за историческую роль Лондона в работорговле.

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