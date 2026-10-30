Daily Express: Полиция расследует вечеринки принца Эндрю и Эпштейна в Балморале

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы проверяют информацию, что в шотландскую резиденцию монархов доставляли женщин для оказания сексуальных услуг. В организации этих визитов может быть замешана подруга Эпштейна Гислейн Максвелл, которая отбывает 20-летний тюремный срок за эксплуатацию несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Express.

Американский финансист Джеффри Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене в 2002–2005 годах. Уголовное преследование было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе того же года.

В феврале Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан для допроса по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в период работы специальным представителем Великобритании по международной торговле. Следствие считает, что он мог передавать Эпштейну конфиденциальные сведения. После громкого скандала брата британского короля лишили почетных воинских званий и титула принца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца полиция долины Темзы признала незаконность обысков в домах брата британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

В прошлом месяце он подал в суд иск к британской полиции о незаконности задержания и обысков.

В феврале британские полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном.