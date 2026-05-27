    Россия предупредила Армению о риске приостановки поставок газа и нефтепродуктов
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    УАЗ впервые показал обновленный «Патриот»
    Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    27 мая 2026, 17:45 • В мире

    Лондон и Варшава создали антироссийский союз вне НАТО

    Лондон и Варшава создали антироссийский союз вне НАТО
    @ Aleksander Kalka/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Но за этими формулировками – не только военно-техническое сотрудничество. Что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами-членами НАТО?

    Премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне между двумя странами. Церемония прошла в подземном командном пункте Королевских ВВС в Аксбридже, также называемом «бункер Битвы за Британию». Документ направлен на укрепление оборонного сотрудничества, защиту границ, борьбу с организованной преступностью и развитие взаимодействия с ЕС.

    Оборонная часть соглашения предусматривает сотрудничество в разработке вооружений следующего поколения, включая боеприпасы для систем ПВО, средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также совместное производство ракет средней дальности. Лондон и Варшава намерены развивать применение беспилотных систем для защиты восточной границы НАТО. Для этого стороны проведут совместные учения, в рамках которых войска отработают противодействие беспилотникам, радиоэлектронную борьбу и инженерную поддержку.

    Ключевая цель нового союза была обозначена предельно прямо. Перед вылетом в Лондон Туск подчеркнул, что углубление оборонного сотрудничества направлено против России, которая в договоре определена как «прямая угроза». «Польско-британское сотрудничество направлено на противодействие этой угрозе», – сказал он.

    Примечательно, что Польша и Британия действуют не изолированно. Год назад Варшава подписала соглашение о дружбе с Францией, а в июне планирует заключить аналогичный договор с Берлином. Британия, в свою очередь, уже имеет соглашения в сфере безопасности с Германией и Францией.

    Как отметила Gazeta Wyborcza, таким образом Варшава, Лондон, Берлин и Париж ведут работу над созданием «НАТО внутри НАТО». При этом Туск подчеркивает: новые документы не призваны заменить Североатлантический альянс. «Очень важно, чтобы мы понимали оба договора (с Лондоном и Парижем) таким образом, что в случае угрозы мы могли бы рассчитывать на быструю реакцию Франции и Британии независимо от общего ответа НАТО и прежде, чем решение будет принято всеми 32 членами альянса», – заявил польский премьер.

    По его словам, «история учит», что республике нужно создавать «надежные союзы», и в этом цель договора между Варшавой и Лондоном. «Ситуация в мире нестабильна, поэтому любые решения, которые укрепляют сотрудничество и выводят партнерство на более высокий, стратегический уровень, укрепляют безопасность Польши – всегда крайне желательны», – сказал, в свою очередь, пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.

    Напомним, что активность обеих стран внимательно фиксируется в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. По итогам апреля Британия заняла четвертое место, Польша – восьмое. При этом за последние более чем полтора года эти страны стабильно находятся в верхней части списка, а по итогам мая рискуют оказаться в топе.

    По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, США – несмотря на заявления отдельных политиков – не намерены выходить из Североатлантического альянса, поскольку блок остается важным инструментом контроля над европейскими странами. Вместе с тем европейцы постепенно предпринимают шаги по созданию отдельной военной организации. «Процесс продвигается пока через заключение двусторонних пактов. Центром нового объединения, вероятно, станет Лондон», – добавил собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается германский политолог Александр Рар. «НАТО в прежнем виде медленно разваливается. Место альянса начинают занимать межгосударственные двусторонние пакты. Так, Германия планирует создать "ядерный союз" с Францией», – отметил он. Однако, добавил собеседник, «первенство» взял Туманный Альбион. «Британия пока еще считается на Западе самой сильной – после Штатов – державой в военном смысле. Лондон хочет подмять под себя Европу», – подчеркнул Рар.

    При этом он указал на конкуренцию между британцами и немцами. «Чтобы не бодаться друг с другом, страны первым темпом заключили двусторонний военный союз», – считает политолог. По его оценкам, для России происходящее имеет серьезное значение. «США уже не являются основными противниками Москвы, а многие другие страны Евросоюза не решатся создавать после роспуска НАТО альянс против РФ», – рассуждает эксперт. В то же время, делает оговорку Рар, Лондон будет форсировать антироссийский пакт. «Возможно, мы увидим некий военный блок, состоящий из Британии, Польши, Румынии, Германии и направленный против России», – допустил аналитик.

    Политолог Станислав Стремидловский, в свою очередь, счел любопытным политику «лондонских джентльменов». «Британия вышла из ЕС, но страна тем не менее через двусторонние отношения хочет плотно удерживать контроль над европейскими столицами», – отметил эксперт. Он объясняет: британское руководство видит для себя возможность стать неким центром и заработать на этом.

    Оборонное соглашение Польши и Британии эксперт назвал продолжением «традиции Второй Польской республики». Он напомнил, что летом 1939 года страны подписали соглашение о взаимопомощи – Лондон тогда ничем не помог Варшаве.

    «Сегодня британское правительство считает Украину основным полем в прокси-войне против России, а Польшу рассматривает в качестве тылового полигона и одновременно места для складирования беспилотников и прочего вооружения», – предположил политолог.

    Джерелиевский, в свою очередь, также считает, что польско-британское соглашение – это подготовка к агрессии против России. «Генеральная линия Вашингтона заключается в том, чтобы избегать любым путем прямого противостояния с РФ. Но при этом Штаты допускают возможность делегировать войну европейским союзникам. Так американская администрация рассчитывает «поймать сразу двух зайцев»: ослабить и нашу страну, и Европу», – рассуждает он.

    Специалист оценил и некоторые пункты соглашения. «Если говорить о сотрудничестве двух стран в разработке вооружений, включая боеприпасы для систем ПВО, то это достаточно затратное дело. При этом ни Польша, ни Британия не отметились на рынке противовоздушных систем», – указал спикер. Он упомянул, что Норвегия и Германия имеют некоторые разработки. Джерелиевский не исключает, что «возможна кооперация государств и передача документации».

    По его словам, страны сделают акцент на производстве беспилотных систем. «Это не требует энергоемкого производства, невероятных мощностей. Вместе с тем речь идет об эффективном оружии», – детализировал аналитик. На этом фоне он обратил внимание на планы Варшавы и Лондона расширить применение беспилотных систем для укрепления восточного фланга НАТО. «Есть обоснованное предположение, что пуски беспилотников, которые атакуют Ленинградскую область и Северо-Запад России, осуществляются с территории Польши, а оттуда уже летят через прибалтийские республики. Я думаю, это один из вариантов расширения использования беспилотников для, как говорят оппоненты, сдерживания РФ», – допустил аналитик.

    Другими словами, резюмирует Джерелиевский, они ставят перед собой задачу как можно сильнее истощить нас в гибридной войне, до того как начнется полномасштабный конфликт. «В этой ситуации России необходимо, с одной стороны, укреплять пассивную оборону, а с другой – предпринимать упреждающие действия. В последнем важна работа наших органов разведки, а также игра на противоречиях европейских стран. Сейчас Запад не готов к полноценной войне, и это обстоятельство тоже необходимо использовать», – заключил он.

    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    Песков заявил о намерении Европы задушить армянские товары
    The Economist сообщил о росте авторитаризма режима Зеленского
    Фальков: ИИ приведет к отмене дипломных работ
    УВЗ предложил Индии программу модернизации танков
    Великобритания ввела санкции против трех грузинских компаний за «помощь России»
    Названы россияне, имеющие право на две пенсии

    Роботы вернут молодежь в промышленность

    Как преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков? Сделать так, чтобы молодежь захотела работать в цехах? Достичь настоящего импортозамещения? Ответы на эти вопросы заключаются в том числе в создании отечественных промышленных роботов. Как растет производство роботов в России и как в связи с этим меняется отечественная промышленная политика? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа

    За пост премьер-министра Израиля развернулась борьба, причем на поединок заявился сам Дональд Трамп, а Биньямину Нетаньяху приходится участвовать прямо из больничной палаты. Схватка жаркая, но исход предрешен. Если, конечно, Израиль намерен сохраниться как государство. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

