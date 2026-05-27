Лондон и Варшава создали антироссийский союз вне НАТО

Tекст: Анастасия Куликова

Премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне между двумя странами. Церемония прошла в подземном командном пункте Королевских ВВС в Аксбридже, также называемом «бункер Битвы за Британию». Документ направлен на укрепление оборонного сотрудничества, защиту границ, борьбу с организованной преступностью и развитие взаимодействия с ЕС.

Оборонная часть соглашения предусматривает сотрудничество в разработке вооружений следующего поколения, включая боеприпасы для систем ПВО, средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также совместное производство ракет средней дальности. Лондон и Варшава намерены развивать применение беспилотных систем для защиты восточной границы НАТО. Для этого стороны проведут совместные учения, в рамках которых войска отработают противодействие беспилотникам, радиоэлектронную борьбу и инженерную поддержку.

Ключевая цель нового союза была обозначена предельно прямо. Перед вылетом в Лондон Туск подчеркнул, что углубление оборонного сотрудничества направлено против России, которая в договоре определена как «прямая угроза». «Польско-британское сотрудничество направлено на противодействие этой угрозе», – сказал он.

Примечательно, что Польша и Британия действуют не изолированно. Год назад Варшава подписала соглашение о дружбе с Францией, а в июне планирует заключить аналогичный договор с Берлином. Британия, в свою очередь, уже имеет соглашения в сфере безопасности с Германией и Францией.

Как отметила Gazeta Wyborcza, таким образом Варшава, Лондон, Берлин и Париж ведут работу над созданием «НАТО внутри НАТО». При этом Туск подчеркивает: новые документы не призваны заменить Североатлантический альянс. «Очень важно, чтобы мы понимали оба договора (с Лондоном и Парижем) таким образом, что в случае угрозы мы могли бы рассчитывать на быструю реакцию Франции и Британии независимо от общего ответа НАТО и прежде, чем решение будет принято всеми 32 членами альянса», – заявил польский премьер.

По его словам, «история учит», что республике нужно создавать «надежные союзы», и в этом цель договора между Варшавой и Лондоном. «Ситуация в мире нестабильна, поэтому любые решения, которые укрепляют сотрудничество и выводят партнерство на более высокий, стратегический уровень, укрепляют безопасность Польши – всегда крайне желательны», – сказал, в свою очередь, пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.

Напомним, что активность обеих стран внимательно фиксируется в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. По итогам апреля Британия заняла четвертое место, Польша – восьмое. При этом за последние более чем полтора года эти страны стабильно находятся в верхней части списка, а по итогам мая рискуют оказаться в топе.

По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, США – несмотря на заявления отдельных политиков – не намерены выходить из Североатлантического альянса, поскольку блок остается важным инструментом контроля над европейскими странами. Вместе с тем европейцы постепенно предпринимают шаги по созданию отдельной военной организации. «Процесс продвигается пока через заключение двусторонних пактов. Центром нового объединения, вероятно, станет Лондон», – добавил собеседник.

Схожей точки зрения придерживается германский политолог Александр Рар. «НАТО в прежнем виде медленно разваливается. Место альянса начинают занимать межгосударственные двусторонние пакты. Так, Германия планирует создать "ядерный союз" с Францией», – отметил он. Однако, добавил собеседник, «первенство» взял Туманный Альбион. «Британия пока еще считается на Западе самой сильной – после Штатов – державой в военном смысле. Лондон хочет подмять под себя Европу», – подчеркнул Рар.

При этом он указал на конкуренцию между британцами и немцами. «Чтобы не бодаться друг с другом, страны первым темпом заключили двусторонний военный союз», – считает политолог. По его оценкам, для России происходящее имеет серьезное значение. «США уже не являются основными противниками Москвы, а многие другие страны Евросоюза не решатся создавать после роспуска НАТО альянс против РФ», – рассуждает эксперт. В то же время, делает оговорку Рар, Лондон будет форсировать антироссийский пакт. «Возможно, мы увидим некий военный блок, состоящий из Британии, Польши, Румынии, Германии и направленный против России», – допустил аналитик.

Политолог Станислав Стремидловский, в свою очередь, счел любопытным политику «лондонских джентльменов». «Британия вышла из ЕС, но страна тем не менее через двусторонние отношения хочет плотно удерживать контроль над европейскими столицами», – отметил эксперт. Он объясняет: британское руководство видит для себя возможность стать неким центром и заработать на этом.

Оборонное соглашение Польши и Британии эксперт назвал продолжением «традиции Второй Польской республики». Он напомнил, что летом 1939 года страны подписали соглашение о взаимопомощи – Лондон тогда ничем не помог Варшаве.

«Сегодня британское правительство считает Украину основным полем в прокси-войне против России, а Польшу рассматривает в качестве тылового полигона и одновременно места для складирования беспилотников и прочего вооружения», – предположил политолог.

Джерелиевский, в свою очередь, также считает, что польско-британское соглашение – это подготовка к агрессии против России. «Генеральная линия Вашингтона заключается в том, чтобы избегать любым путем прямого противостояния с РФ. Но при этом Штаты допускают возможность делегировать войну европейским союзникам. Так американская администрация рассчитывает «поймать сразу двух зайцев»: ослабить и нашу страну, и Европу», – рассуждает он.

Специалист оценил и некоторые пункты соглашения. «Если говорить о сотрудничестве двух стран в разработке вооружений, включая боеприпасы для систем ПВО, то это достаточно затратное дело. При этом ни Польша, ни Британия не отметились на рынке противовоздушных систем», – указал спикер. Он упомянул, что Норвегия и Германия имеют некоторые разработки. Джерелиевский не исключает, что «возможна кооперация государств и передача документации».

По его словам, страны сделают акцент на производстве беспилотных систем. «Это не требует энергоемкого производства, невероятных мощностей. Вместе с тем речь идет об эффективном оружии», – детализировал аналитик. На этом фоне он обратил внимание на планы Варшавы и Лондона расширить применение беспилотных систем для укрепления восточного фланга НАТО. «Есть обоснованное предположение, что пуски беспилотников, которые атакуют Ленинградскую область и Северо-Запад России, осуществляются с территории Польши, а оттуда уже летят через прибалтийские республики. Я думаю, это один из вариантов расширения использования беспилотников для, как говорят оппоненты, сдерживания РФ», – допустил аналитик.

Другими словами, резюмирует Джерелиевский, они ставят перед собой задачу как можно сильнее истощить нас в гибридной войне, до того как начнется полномасштабный конфликт. «В этой ситуации России необходимо, с одной стороны, укреплять пассивную оборону, а с другой – предпринимать упреждающие действия. В последнем важна работа наших органов разведки, а также игра на противоречиях европейских стран. Сейчас Запад не готов к полноценной войне, и это обстоятельство тоже необходимо использовать», – заключил он.