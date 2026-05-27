Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.11 комментариев
В результате двух ударов ВСУ по селу в Курской области ранено восемь человек
В результате двух атак украинских беспилотных аппаратов на приграничный район Курской области восемь местных жителей получили осколочные ранения средней тяжести. сообщили власти региона.
Вооруженные силы Украины дважды за день в среду атаковали слободу Белую в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Первый удар был нанесен утром, когда вражеский БПЛА совершил атаку вблизи магазина. Тогда были ранены четверо мужчин. У троих множественные осколочные ранения, у одного – акубаротравма. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.
Позже враг нанес повторные удары по слободе Белой. В результате атаки беспилотниками пострадали еще четверо мужчин. Все получили осколочные ранения – повреждения средней степени тяжести, сообщил губернатор.
По словам Хинштейна, пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Он также уточнил, что при возникновении необходимости раненых направят на дальнейшее лечение в областную больницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая украинский дрон ранил двоих мужчин в селе Сторожевое Курской области.
10 мая беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Песчанский Беловского района. В этот же день силы ПВО сбили 98 вражеских аппаратов над территорией региона.