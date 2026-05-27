Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
Более 200 пострадавших от атаки БПЛА в Рязани получили денежные выплаты
Финансовую поддержку на первоочередные нужды перечислили жителям Рязани, чье имущество пострадало во время удара украинских дронов в середине мая. сообщили в правительстве области.
Более 200 пострадавших от атаки украинских дронов 15 мая в Рязани получили денежные выплаты на первоочередные нужды. Вскоре финансовую поддержку получат семьи погибших. Компенсации также предусмотрены за утрату имущества. Организовано индивидуальное сопровождение пострадавших семей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона
Губернатор региона Павел Малков провел заседание правительства, где обсудили помощь населению. На данный момент в четырех пунктах временного размещения находятся 27 семей.
Экспертиза показала, что два подъезда дома на улице Новоселов в областном центре придется снести. Во втором поврежденном здании на Касимовском шоссе уже восстанавливают фасад и меняют выбитые окна. Глава региона поручил минимизировать бюрократию при оформлении выплат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке украинских беспилотников на Рязань погибли три человека.
Губернатор региона Павел Малков анонсировал денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим.
По итогам строительной экспертизы власти решили полностью разобрать два подъезда поврежденного многоквартирного дома.