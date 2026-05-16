Малков сообщил о выплатах семьям погибших при атаке на Рязань

Tекст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил в MAX о назначении денежных компенсаций семьям погибших и пострадавшим при атаке украинских беспилотников.

«Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА: 1,5 млн рублей семьям погибших, от 300 до 600 тыс. рублей пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью, до 150 тыс. рублей за утраченное имущество», – заявил глава региона.

Он также уточнил, что жителям Рязани, чьи квартиры получили повреждения, оперативно перечислят средства на первоочередные нужды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ввели в Рязани режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников.

Число пострадавших при ударе выросло до 28 человек.

В Октябрьском районе города отменили занятия в школах и детских садах.