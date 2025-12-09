Путин призвал уравнять поддержку бойцов в зоне СВО и КТО

Tекст: Дарья Григоренко

На заседании Совета по правам человека внимание главы государства обратили на различия в мерах поддержки для участников спецоперации и контртеррористических операций в приграничных регионах, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что важно уравнять льготы и меры поддержки между этими категориями военных, поскольку условия боевых действий сопоставимы.

Он заявил: «Я поручу и правительству, и администрации сделать все для того, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее. Это касается и контрактников в зоне проведения контртеррористической операции. Ну какая разница на самом деле, какова юридическая форма этих боевых действий? Боевые действия не отличаются, что в зоне специальной военной операции, что в зоне КТО. Из этого надо исходить. Надо исходить из реалий, которые происходят или происходили в жизни в ходе боевых действий».

Ранее Путин назвал случаи выселения семей военных СВО из жилья безобразием.