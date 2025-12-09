Путин назвал случаи выселения семей военных СВО из жилья безобразием

Tекст: Дарья Григоренко

Он, отвечая на доклад по этой проблеме на заседании Совета по правам человека, отметил: «Странно, что членов семей участников специальной военной операции выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье – человек на фронте, воюет. Что за бред вообще? Это вообще безобразие», передает ТАСС.

Путин поручил разбираться с каждым подобным случаем индивидуально и подчеркнул, что необходимо установить личности ответственных за выселения. «Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», – подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что военнослужащие смогут претендовать на жилье или средства для его приобретения только один раз, за исключением случаев, связанных с улучшением жилищных условий, говорится в законопроекте правительства России, внесенном на рассмотрение в Госдуму.

В феврале Путин поручил сохранить за военными в зонах СВО и КТО право пользования служебным жильем, закрепив это поручение в итоговом перечне заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.