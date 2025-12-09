Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.6 комментариев
Путин назвал случаи выселения семей военных СВО из жилья безобразием
Президент России Владимир Путин осудил случаи выселения родственников участников спецоперации на Украине из жилья, в том числе служебного.
Он, отвечая на доклад по этой проблеме на заседании Совета по правам человека, отметил: «Странно, что членов семей участников специальной военной операции выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье – человек на фронте, воюет. Что за бред вообще? Это вообще безобразие», передает ТАСС.
Путин поручил разбираться с каждым подобным случаем индивидуально и подчеркнул, что необходимо установить личности ответственных за выселения. «Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», – подчеркнул российский лидер.
Ранее сообщалось, что военнослужащие смогут претендовать на жилье или средства для его приобретения только один раз, за исключением случаев, связанных с улучшением жилищных условий, говорится в законопроекте правительства России, внесенном на рассмотрение в Госдуму.
В феврале Путин поручил сохранить за военными в зонах СВО и КТО право пользования служебным жильем, закрепив это поручение в итоговом перечне заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.