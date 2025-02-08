Путин поручил сохранить жилье за военными в зонах СВО и КТО

Путин поручил сохранить служебное жилье военным и членам их семей в зонах СВО и КТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре принять меры по сохранению за военными, находящимися в зонах специальной военной операции (СВО) и контртеррористической операции (КТО), права пользования служебным жильем. Как сообщает ТАСС, поручение было дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В перечне поручений отмечается, что меры должны быть приняты для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных пенсионеров, а также членов их семей. Поручение должно быть выполнено к 1 июля 2025 года.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный прокурор Игорь Краснов. Документ опубликован на сайте Кремля, где указаны все детали и сроки исполнения задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бурятии возбудили уголовное дело о халатности после информации о выселении семьи участника СВО из ведомственного жилья, о чем стало известно президенту Владимиру Путину. Участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что подтвердил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ. Президент Путин поручил перепроверить систему поддержки семей пропавших без вести участников СВО.