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    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

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    8 февраля 2025, 12:10 • Новости дня

    Путин поручил сохранить жилье за военными в зонах СВО и КТО

    Путин поручил сохранить служебное жилье военным и членам их семей в зонах СВО и КТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил сохранить за военными в зонах СВО и КТО право пользования служебным жильем, закрепив это поручение в итоговом перечне Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре принять меры по сохранению за военными, находящимися в зонах специальной военной операции (СВО) и контртеррористической операции (КТО), права пользования служебным жильем. Как сообщает ТАСС, поручение было дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    В перечне поручений отмечается, что меры должны быть приняты для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных пенсионеров, а также членов их семей. Поручение должно быть выполнено к 1 июля 2025 года.

    Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный прокурор Игорь Краснов. Документ опубликован на сайте Кремля, где указаны все детали и сроки исполнения задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бурятии возбудили уголовное дело о халатности после информации о выселении семьи участника СВО из ведомственного жилья, о чем стало известно президенту Владимиру Путину. Участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что подтвердил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ. Президент Путин поручил перепроверить систему поддержки семей пропавших без вести участников СВО.

    5 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин изменил статус военных округов
    Путин изменил статус военных округов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, в результате которого военные округа утратили межвидовой статус.

    В документе указано, что из пункта 1 должно быть исключено слово «межвидовым», передает ТАСС. Это означает, что части и соединения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) больше не подчиняются напрямую военным округам.

    Вместе с тем указ устанавливает прямое подчинение военной полиции военным округам.

    В июне прошлого года Минобороны предложило лишить военные округа статуса межвидового объединения.

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    5 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил действия российских бойцов на Курском направлении, отметив их дерзость и грамотность в ходе боев.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном прокомментировал действия российских военнослужащих на Курском направлении, передает ТАСС. Глава государства отметил, что подразделения ВС России, включая 155-ю бригаду морской пехоты и 810-ю бригаду черноморских морских пехотинцев, а также 106-ю и 76-ю дивизии, проявили себя в боях с лучшей стороны.

    По словам президента, бойцы действовали «круто, грамотно, дерзко», и все они будут отмечены соответствующим образом. «Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота 810-й бригады, и десантники 106-й дивизии, 76-й дивизии, и многие другие подразделения, и все они соответствующим образом будут отмечены», – сказал Путин.

    Напомним, Владимир Путин провел встречу с врио главы Курской области Александром Хинштейном, основной темой которой стали меры поддержки жителей и восстановления инфраструктуры приграничных территорий. В ходе нее президент поручил правительству и Хинштейну разработать программу восстановления приграничья региона.

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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    6 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо повысить качество приема на платной основе в высшие учебные учреждения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

    «Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. И уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что нельзя допускать обучения подобным профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Глава государства подчеркнул, что в итоге получается очень низкий уровень подготовки специалистов, который никому не нужен.

    Также в ходе заседания совета президент заявил, что дефицита школьных учителей не должно возникнуть.

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    5 февраля 2025, 19:27 • Новости дня
    Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области
    Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил врио главы Курской области Александру Хинштейну и правительству проработать программу восстановления приграничья региона.

    На встрече с Хинштейном Путин подчеркнул важность этой программы и призвал руководителя региона работать в тесном сотрудничестве правительством страны, сообщает РИА «Новости».

    «Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен, такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать», – заявил Путин.

    Напомним, Путин провел встречу с Хинштейном для обсуждения поддержки жителей Курской области.

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    7 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил о необходимости изменения структуры экономического роста страны, передает ТАСС. Президент отметил, что для успешного развития экономики необходимо создавать новые предприятия и рабочие места.

    Путин подчеркнул, что одним из ключевых направлений является развитие экономики предложения. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал он. Рабочие места на этих предприятиях, по его словам, должны базироваться на современных принципах управления и новой технологической базе.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва. В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления, а Путин заявил о высоких темпах экономического роста России.

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    6 февраля 2025, 18:00 • Новости дня
    Путин призвал убрать устаревшие курсы из вузовских программ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности исключения архаичных и устаревших курсов из программ подготовки в технических вузах.

    Он отметил, что данные курсы не соответствуют современным требованиям экономики и становятся причиной потери интереса у студентов к своим будущим профессиям, передает ТАСС.

    «Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», – подчеркнул Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию. Путин также указал, что наличие таких курсов может приводить к тому, что студенты нередко оставляют учебу в вузах.

    Президент России Владимир Путин в четверг поздравил молодых ученых, которые стали лауреатами президентской премии в области науки и инноваций, с их предстоящим профессиональным праздником.

    Он заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до двух процентов от валового внутреннего продукта к 2030 году, а также обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики и пообещал содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

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    6 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к лауреатам Премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    «Вам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие, поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях. России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

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    6 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин заявил о желании молодых ученых работать в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    Путин, выступая на церемонии вручения премий молодым ученым, заявил, что отток молодых ученых из страны сейчас минимален и приблизительно равен числу тех, кто возвращается обратно, передает ТАСС.

    «Небольшое количество уезжает за границу, где-то 5-7%, примерно такое же количество возвращается сейчас в Россию», – отметил глава государства.

    Путин подчеркнул, что власти продолжат создавать условия для того, чтобы талантливые ученые и специалисты могли реализовывать свой творческий потенциал на благо России и ее граждан. Он заверил, что будут предприняты все необходимые меры для поддержки отечественного научного сообщества.

    Кроме того, президент отметил, что большинство участников грантовой программы Российского научного фонда продолжают свою карьеру в России. По словам Путина, 58% этих ученых остаются в стране для дальнейшего развития своих научных исследований.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Он заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, и предложил создать экспозицию проектов молодых ученых в центре «Россия».

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    7 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Путин заявил о высоких темпах экономического роста страны, которые, по его словам, превосходят как мировые показатели, так и темпы роста в США и других так называемых развитых экономиках, передает ТАСС.

    «Михаил Владимирович, у нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, – обратился глава государства к Мишустину. – И выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках».

    Кроме того, президент отметил снижение темпов роста валового внутреннего продукта в странах Европы, назвав это «их проблемами». «Но это их проблемы, – сказал Путин. – Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас».

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

    В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления.

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    6 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов
    Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что совмещение учебы и работы становится все более распространенным среди студентов, что требует новых подходов в образовательной системе.

    По его мнению, это стремление молодых людей заслуживает уважения и широкой поддержки. Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер предложил внедрять индивидуальные учебные планы для студентов, занимающихся трудовой деятельностью по своей будущей специальности.

    «Необходимо вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, и использовать гибридные форматы обучения», – подчеркнул Путин. При этом он отметил важность сохранения фундаментальности и качества образования.

    Гибридные форматы, по мнению Путина, должны предоставлять возможность учиться, не жертвуя качеством образования, что позволит студентам более эффективно совмещать учебу с работой.

    Ранее Путин предложил ввести в вузах поэтапную аттестацию студентов, что позволит им получать квалификацию уже в процессе обучения, и сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков.

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    5 февраля 2025, 22:42 • Новости дня
    Путин поддержал строительство новых поселков для пострадавших в Курской области

    Путин одобрил идею строительства поселков для потерявших жилье в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин одобрил предложение Александра Хинштейна о создании поселков в Курской области для жителей, потерявших жилье из-за действий ВСУ и не желающих жить в городе.

    Президент Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о создании в регионе поселков для тех, кто потерял жилье из-за действий ВС Украины, передает ТАСС. Хинштейн предложил создать такие поселки совместно с ДОМ.РФ и Минстроем, чтобы удовлетворить потребности пострадавших и развивать районы области.

    Он также высказался за внедрение льготной программы ипотеки наподобие дальневосточной, которая действует с 2019 года. Программа предлагает ставки не выше 2%, а максимальная сумма займа составляет 6 млн рублей, или 9 млн рублей при покупке квартиры площадью от 60 кв. м. Такой инициативой могут воспользоваться семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, с возрастом обоих супругов не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком до 18 лет.

    Хинштейн отметил, что объем строящегося жилья в регионе ниже потребностей, поэтому предложил развивать индивидуальное жилищное строительство в поселках. Он уверен, что подобные меры не только помогут решению жилищной проблемы, но и поспособствуют развитию всей области, включая ее удаленные районы.

    «Хорошее предложение, поддерживаю», – отметил президент, выразив готовность оказать поддержку в реализации этой инициативы.

    До этого в Кремле пообещали проработать вопрос о дополнительных выплатах жителям приграничья, пострадавших от агрессии ВСУ. Как писала газета ВЗГЛЯД, во время встречи с президентом Путиным губернатор Хинштейн сообщил о 54 проблемах в приграничье Курской области, выявленных координационным советом.

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    6 февраля 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин поручил сделать интересными школьные программы

    Путин поручил сделать интересными школьные программы по математике и естественным наукам

    Путин поручил сделать интересными школьные программы
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделав их более доступными и интересными для учеников, с участием научных и образовательных организаций.

    «Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации», – отметил российский лидер на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

    Ранее Путин обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

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    6 февраля 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин поразился возможности выращивать в России быков весом до тонны

    Путин поразился успехам российских ученых в выращивании быков массой до тонны

    Путин поразился возможности выращивать в России быков весом до тонны
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в беседе с молодыми учеными выразил удивление достижениями российской генетики в области животноводства, узнав, что в стране могут выращивать быков весом до одной тонны, что ранее было возможно только за рубежом.

    Разговор с лауреатом президентской премии, профессором Еленой Корочкиной коснулся инноваций в питании коров и сохранении генетического материала. Путин выразил интерес к ее работе и расспросил о среднем весе выводимых быков. Когда он услышал цифру в одну тонну, он поразился: «До тонны?» Президент также уточнил нюансы, такие как сроки выращивания и прежние результаты в этой области, передает ТАСС.

    Корочкина пояснила, что такие быки уже есть в России, но основная задача – сохранение генетического потенциала. «Это правда имеет значение для решения всяких продовольственных вопросов, – заметил российский лидер. – Таких [быков] раньше у нас никогда не было – чтобы до тонны вес доходил. Мы все закупали же за границей».

    Ранее Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Глава государства заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги.

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    6 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин обсудил композиты для защиты от радиации при полете на Марс
    Путин обсудил композиты для защиты от радиации при полете на Марс
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными спросил у специалистов о том, возможно ли защитить от радиации животных в случае отправки их на Марс.

    Глава государства обратился к инженеру Наталье Черкашиной, которую президент ранее наградил за разработку защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации, передает ТАСС.

    «Наталья Игоревна, скажите, пожалуйста, вот сегодняшние современные радиационно-защитные композиты, они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, кошкам, собакам?» – спросил он ученую.

    Исследователь пояснила, что такая возможность есть. Пока ведется работа над усилением защиты космонавтов от радиации. Путин указал, что полет до красной планеты займет порядка шести месяцев, в полете уровень радиации куда выше, чем на земной орбите.

    Напомним, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Ранее СМИ сообщили, что США могут предложить России совместный полет на Марс и возвращение на Луну.

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    5 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

    Путин утвердил состав президиума Госсовета с участием 26 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, в который вошли 26 человек.

    Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

    В новый состав вошли 26 человек, среди которых премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

    Президиум Госсовета формируется для решения текущих вопросов деятельности Государственного совета.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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