Путин поручил перепроверить систему поддержки семей пропавших без вести участников СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

«Поиск лиц, пропавших без вести – очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц. Там выстроена работа по материальной поддержке до того, как эти вопросы прояснятся», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он отметил, что, согласно докладам, работа уже налажена, но пояснил, что проведет дополнительную проверку того, как действует программа по поддержке семей людей, пропавших без вести. «Поручу министерству обороны и фонду «Защитники Отечества», проверим еще раз», – заключил Путин.

В октябре омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат уполномоченного.