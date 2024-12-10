Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Путин поручил перепроверить систему поддержки семей пропавших без вести участников СВО
Систему материальной поддержки семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции, дополнительно проверят, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Поиск лиц, пропавших без вести – очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц. Там выстроена работа по материальной поддержке до того, как эти вопросы прояснятся», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он отметил, что, согласно докладам, работа уже налажена, но пояснил, что проведет дополнительную проверку того, как действует программа по поддержке семей людей, пропавших без вести. «Поручу министерству обороны и фонду «Защитники Отечества», проверим еще раз», – заключил Путин.
В октябре омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат уполномоченного.