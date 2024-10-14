Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области

Tекст: Вера Басилая

По словам Москальковой, в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли Вооруженные силы Украины, пишет газета «Аргументы и факты».

«Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой»,– заявила Татьяна Москалькова.

По ее словам, насильственный вывоз мирного населения является грубым нарушением Женевской конвенции, и мировое сообщество должно дать этому должную оценку. Москалькова направила письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой сообщить количество жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов.

Омбудсмен заявила, что поднимет эту тему на предстоящей встрече с Лубинцом. Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тыс. человек. Из них около 12 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные проживают у родственников. Порядка 40 тыс. человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

Ранее Москалькова сообщила, что в 960 пунктах временного размещения на территории 65 регионов России находится 30 415 человек, включая 7 670 детей, эвакуированных из приграничных районов из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ.

