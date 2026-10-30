Автоконцерн Audi понизил годовой прогноз из-за падения продаж и прибыли

WSJ: Автоконцерн Audi ухудшил годовой прогноз из-за падения продаж

Tекст: Мария Иванова

Немецкий автомобильный концерн Audi, входящий в группу Volkswagen, понизил прогноз на текущий год и объявил о намерении усилить меры по сокращению издержек в связи с ухудшением рыночных условий, пишет The Wall Street Journal.

Компания уже ведет работу по повышению эффективности бизнеса. В пятницу руководство концерна заявило о необходимости дополнительных шагов после заметного снижения поставок автомобилей, выручки и операционной прибыли по итогам первых девяти месяцев года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг немецкий автомобильный концерн Volkswagen заявил о необходимости быстро реализовать планы реструктуризации.

На прошлой неделе руководство концерна потребовало заморозить заработную плату сотрудников чешского автопроизводителя Skoda Auto на период до 2030 года.

В прошлом месяце автогигант запланировал сократить около 4 тыс. рабочих мест на заводах дочерней компании Porsche.