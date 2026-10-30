Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Автоконцерн Audi понизил годовой прогноз из-за падения продаж и прибыли
WSJ: Автоконцерн Audi ухудшил годовой прогноз из-за падения продаж
Немецкий производитель автомобилей Audi ухудшил прогноз на год и пообещал принять дополнительные меры для повышения конкурентоспособности на фоне спада на рынке.
Немецкий автомобильный концерн Audi, входящий в группу Volkswagen, понизил прогноз на текущий год и объявил о намерении усилить меры по сокращению издержек в связи с ухудшением рыночных условий, пишет The Wall Street Journal.
Компания уже ведет работу по повышению эффективности бизнеса. В пятницу руководство концерна заявило о необходимости дополнительных шагов после заметного снижения поставок автомобилей, выручки и операционной прибыли по итогам первых девяти месяцев года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг немецкий автомобильный концерн Volkswagen заявил о необходимости быстро реализовать планы реструктуризации.
На прошлой неделе руководство концерна потребовало заморозить заработную плату сотрудников чешского автопроизводителя Skoda Auto на период до 2030 года.
В прошлом месяце автогигант запланировал сократить около 4 тыс. рабочих мест на заводах дочерней компании Porsche.