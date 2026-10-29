Volkswagen решил ускорить реструктуризацию из-за кризиса

В МВД поступило предложение запретить начинающим водителям мощные автомобили

Tекст: Вера Басилая

С инициативой обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot.

«Примерно треть всех аварий на дорогах России происходит по вине именно начинающих водителей. Нередко они водят свои автомобили крайне опасно, что приводит к ДТП, в том числе с пострадавшими», – пояснил Шапарин.

Кроме того, Шапарин предложил ввести штрафы от 5 до 15 тыс. рублей за нарушение этого запрета. Он отметил, что молодые водители часто не осознают последствий опасной езды и становятся злостными нарушителями ПДД, демонстрируя свои «достижения» в соцсетях. В связи с этим предлагается осуществлять мониторинг соцсетей для привлечения нарушителей к ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

До этого Следственный комитет предложил запретить подросткам младше 16 лет управлять электросамокатами.