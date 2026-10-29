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Volkswagen решил ускорить реструктуризацию из-за кризиса
WSJ: Volkswagen ускорит реструктуризацию из-за кризиса
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подтвердил годовой прогноз и заявил о необходимости быстро реализовать планы реструктуризации на фоне трудностей на рынке.
Компания подчеркнула важность быстрого и последовательного осуществления плана, пишет The Wall Street Journal.
В сентябре автопроизводитель снизил прогноз прибыли из-за убытков в 11,15 млрд долларов, связанных с долей в Porsche, трудностями на китайском рынке и реструктуризацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу профсоюзы пригрозили забастовкой из-за планов Volkswagen ликвидировать 12 тыс. позиций к 2030 году. В прошлом месяце автоконцерн намеревался дополнительно сократить около 4,1 тыс. рабочих мест на заводах дочерней компании Porsche. В начале сентября наблюдательный совет Volkswagen утвердил программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.