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«АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к тестированию перспективных модификаций кроссовера Lada Azimut, оснащенных турбодвигателем и гибридной силовой установкой, сообщил глава компании Максим Соколов во время запуска производства модели.
Соколов сообщил о старте испытаний будущих модификаций кроссовера Lada Azimut с турбомотором и гибридной силовой установкой, передает ТАСС.
«Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций «Азимута» – с турбомотором и гибридной силовой установкой. Эти автомобили послужат базой для развития перспективного модельного ряда Lada, самых локализованных автомобилей на российском рынке», – подчеркнул Соколов на церемонии запуска производства модели.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил необходимость расширения модельного ряда автомобилей «АвтоВАЗа». Он добавил, что Минпромторг намерен оказывать поддержку автопроизводителю в запуске новых проектов, обеспечивая заводу перспективное будущее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал старт серийного производства нового кроссовера 25 сентября.
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